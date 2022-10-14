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На «Российской энергетической неделе» обсудили будущее отрасли
На Международном форуме «Российская энергетическая неделя» наградили победителей Кубка РЭН и обсудили будущее отрасли
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В Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», наградили победителей Кубка РЭН и обсудили будущее отрасли. Спикеры вместе с участниками подвели итоги работы с молодежью, обсудили наиболее эффективные федеральные проекты для молодых специалистов, поделились опытом реализации корпоративной молодежной политики в меняющихся условиях.
1675 молодых специалистов, студентов и школьников стали участниками Молодежного дня, завершившего Международный форум «Российская энергетическая неделя» в Москве. В рамках мероприятия прошло награждение победителей Кубка РЭН, который с 2017 года проводится Международным инженерным чемпионатом «СASE-IN», входящим в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Звание чемпионов завоевала команда ПАО «Газпром нефть» «Энергосистемы», на втором месте команда ПАО «Т Плюс» «Коктейль Молотова», бронзовые призеры – команда АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Сила молодости».
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак вручил награды победителям отраслевых молодежных конкурсов, среди которых Кубок РЭН под эгидой чемпионата «CASE-IN». Команды, занявшие второе и третье места, получили награды из рук статс-секретаря, заместителя Министра энергетики Российской Федерации Анастасии Бондаренко и руководителя трека «Росмолодежь.Бизнес» Алексея Рвачева.
Участники представили решения по импортозамещению, обеспечивающие нормальное функционирование компаний и условия для обслуживания объектов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов в осенне-зимнем периоде 2022/2023. Также конкурсанты предложили своим компаниям политику в области технологического суверенитета.
Анастасия Бондаренко отметила, что молодежи в ТЭК достаточно, но хочется больше. По ее словам, согласно статистике, в ТЭК сейчас работает 27% молодежи, при этом средний возраст работающих в отрасли составляет примерно 42 года – это довольно «энергичное ядро». «На протяжении последних 3 лет доля молодежи в общей структуре ТЭК снижается на 3%. Сейчас работодатель должен конкурировать за молодежь, чтобы не только привлечь, но и удержать на работе, и это очень сложно. Поэтому внутри каждой социальной политики компаний выделяется трек по привлечению и удержанию молодежи самыми разными способами – энергоклассы, наставничество и другие формы. А молодым людям в свою очередь нужно изучать политику компании, заходить на официальные сайты, сравнивать и выбирать лучших для трудоустройства», – уточнила она.
Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что, по данным исследования hh.ru, в этом году работодатели в сфере нефти и газа испытывают потребность в кадрах на 92% больше, чем в 2021 году. По его словам, важно отметить то, что это не только узкоспециализированные специалисты. «Необходима совместная работа системы среднего профессионального образования и отраслевых компаний, в связи с этим есть хорошая инициатива Министерства просвещения РФ – программа «Профессионалитет», наша платформа также в нем участвует. Суть проекта в том, что над колледжем берет шефство предприятие и тем самым готовит для себя специалистов», – уточнил он.
Агафонов также добавил, что второй важный момент – это фокус на самообразование. «Совместно с Министерством науки и высшего образования РФ мы реализуем проект Центры компетенций, где студентам помогают прокачивать гибкие навыки и выстраивать индивидуальные карьерные траектории. Кстати, в проекте Центры компетенций активно работают университеты, готовящие высококвалифицированные кадры для отрасли ТЭК: НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, РГУ нефти и газа им. Губкина, Томский политехнический университет, СПбПУ, ЮФУ, Нижегородский государственный технический университет – в составе Корпоративного университета правительства Нижегородской области», – сказал он.
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров рассказал, что он много общается с ребятами, принимает их на работу. «У некоторых все еще сохраняется предубеждение о том, что на государственную службу в профильные министерства попадают «по блату». Сейчас мы более 80% молодежи отбираем по конкурсу на замещение вакантных должностей на госслужбе, а также формируем кадровый резерв из активистов и участников различных проектов. Мы выступаем за то, чтобы во время обучения человек как можно больше практиковался. Причем осознанно выбирал практики», – добавил он.
Завершилось мероприятие награждением вузов и компаний, реализовавших лучшие проекты и практики работы с молодежью в 2022 году.
Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев рассказал, что программа Молодежного дня РЭН каждый год с 2017 года объединяет мероприятия, направленные на популяризацию ТЭК и инженерно-технического образования, развитие компетенций у отраслевой молодежи, обмен лучшими практиками работы с молодежью и формирование молодежной политики. «В этом году мы побили рекорд: на Молодежный день поджали заявки 2390 студентов и молодых специалистов, которые представляли 437 компаний и организаций, а также 128 вузов, колледжей и школ», – уточнил он.
Следующий Молодежный день пройдет в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2023 году.
В Запорожской области попали в ловушку иностранные наемники
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области иностранных наемниках
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Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале, группа иностранных наемников, состоявшая примерно из десяти человек, совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. «Их запустили, после чего начался бой», – сказал Рогов.
Он отметил, что на кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор – у них были раненые и погибшие. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», – сообщил Рогов.
В прошлый четверг Рогов рассказал о воюющих против России наемниках из более чем 30 стран, назвав их «международным олигархическим интернационалом».
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Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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Власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза
Управление береговой охраны Турции сообщило о приостановке движения в проливе Босфор из-за следующего в Россию сухогруза
Движение в проливе Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у направляющегося в Россию сухогруза, сообщило управление береговой охраны Турции.
В управлении береговой охраны Турции утверждают, что у 190-метрового судна «Аннита» (Annita), следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя, после чего по просьбе капитана к судну были направлены два буксира и катер с лоцманом, передает ТАСС.
Напомним, в конце сентября пролив Босфор заблокировал шедший в Россию сухогруз.
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Владимир Рогов: Украина пытается затопить часть Запорожской АЭС
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СБУ и ГУР МО Украины уже больше месяца собирают данные о степени защиты Запорожской АЭС. Судя по всему, боевики намереваются устроить неконтролируемый сброс по всему Днепровскому каскаду ГЭС. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о готовящейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС.
«То, что происходит сейчас со сбросом воды – это подготовка к более серьезной провокации. Дело в том, что в каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от Киевской ГЭС. Если смотреть сверху, то сейчас там накапливается огромное количество воды. Причем настолько, что в украинской столице затоплена пешеходная Оболонская набережная», – рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Следом за Киевской идет Каневская ГЭС, потом Кременчугская, Среднеднепровская, далее идет Днепрогэс. Там держится постоянная разница в 40 метров между верхней и нижней частью Днепра», – уточняет собеседник.
«Складывается ощущение, что у Украины есть план сначала накопить эту воду, а затем просто сбросить ее большим объемом. Это подтверждается и тем, что весь последний месяц СБУ и ГУР активно собирают информацию о том, что будет в случае неконтролируемого сброса воды из Днепрогэса в нижний бьеф», – отмечает он.
Рогов напомнил, что еще в 2018 году американцы отрабатывали подобный сценарий. «Проходили учения, в рамках которого моделировали ситуацию сброса воды на Каховском водохранилище. Тогда они подсчитали, что при неконтролируемом сбросе сразу на трех ГЭС стена воды достигнет 22 метров, а скорость движения приблизится к 60 км/ч», – предупреждает эксперт.
«При этом бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов во время сотрудничества с СБУ передавал информацию о степени защиты Запорожской АЭС. Вряд ли спецслужбы Украины просто так интересовались подобными секретными данными», – рассуждает собеседник.
«Последние несколько дней мы замечаем сбросы воды, которые серьезно превышают привычные нормы. Судя по всему, боевики изучают, на какой уровень может подняться вода через шлюзы и каскад. Если подобные действия будут проводиться регулярно, то есть риск затопления фортификационных сооружений ЗАЭС, а также минных полей и заборов, которые обеспечивают дополнительную сохранность объекта», – подчеркнул Рогов.
На фоне этого неспокойной остается и военная обстановка в регионе. «Мы постоянно видим работу диверсионно-разведывательных групп, иногда они выходят численностью до трех рот. Но примечательно то, что они стали менее скоординированными. Судя по всему, это связано со сбоями в работе спутников Starlink», – рассуждает эксперт.
«Буквально на днях была попытка прорыва в районе Полог. В целом линия Пологи – Орехов наиболее горячая. Вторая проблема – северо-восточная часть фронта вдоль ДНР и у границ Днепропетровской области. Там все время происходит масса боев. Складывается ощущение, что та техника, которая неожиданно ушла от Угледара, была переброшена сюда», – говорит собеседник.
«Кроме того, боевики проводят разведку вдоль Днепра, ищут наши блокпосты. Все время проходят учения в районе Вольноандреевки по форсированию водных преград. Это также наводит на мысли, что они готовят некую провокацию в отношении Запорожской АЭС», – продолжил он.
«Также ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и прибрежные его зоны – Ивановку, Каменку-Днепровскую, Балки. Ситуация тревожная, но мы понимаем, что идут последние теплые дни. Соответственно, скоро начнутся дожди, дороги размокнут, и западной технике будет очень непросто там ехать. Так что если и будет какое-то наступление ВСУ, то уже со дня на день. И мы к этому готовимся», – заключил Рогов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу сообщил, что интенсивные переговоры с Россией и Украиной позволили приблизиться к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. «Ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», – написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Возможные готовящиеся провокации со стороны ВСУ активно обсуждаются уже несколько дней. Ранее Владимир Рогов также предупреждал о подготовке наступления боевиков на Запорожскую область. В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что «украинские формирования отрабатывают силовой сценарий захвата Запорожской АЭС». «Начат сброс воды для повреждения российских заграждений в прибрежной зоне. В Вольноандреевке под Запорожьем подразделения спецназа морской пехоты ВСУ проводят ежедневные тренировки по высадке десанта на необорудованное побережье», – отмечает Telegram-канал.
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Генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры
Генштаб Украины: Удары по объектам критической инфраструктуры за сутки нанесены в центральных и западных областях
Объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, удары по критической инфраструктуре нанесены в Наливайковке Киевской области, Бродах Львовской области, Никополе и Николаеве, передает ТАСС.
Напомним, в четверг замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в Киевской области подверглись ударам объекты критической инфраструктуры.
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Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
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Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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В Молочном союзе рассказали о последствиях ухода Danone из России
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Компания Danone, как и многие другие интернациональные компании, имеющие желание продолжать работать в России, примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции, сказала газете ВЗГЛЯД директор Молочного союза России Людмила Маницкая, комментируя намерение компании передать контроль над бизнесом в России.
Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.
«Событие для нас давно ожидаемое и закономерное. Компания Danone на российском молочном рынке занимала долю, по разным оценкам, до 10%. Это была одна из крупнейших компаний, транснациональная, с участием иностранного капитала. Но надо отметить, что она не является членом нашего Молочного союза России», – говорит Маницкая.
Что касается ухода с рынка, то в Молочном союзе полагают, что это примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции. Этим путем пошли в свое время такие компании, как Valio и Tetra Pak, сохранившие производство и рабочие места уже под российской юрисдикцией.
«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России. Мы не испытываем по этому поводу никакой тревоги и не предвидим в этой связи дефицита или иных потрясений на молочном рынке», – заключила эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление».
Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте
Президент Путин заявил о неприемлемости заявлений лидера Франции Макрона о роли России в карабахском конфликте
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.
Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху, будто в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Глава государства отметил, что, видимо, Макрон не имеет информации о позиции сторон, а потому его комментарии прозвучали извращенно, передает ТАСС.
При этом российский лидер подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Тем более, что накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. До этого глава Франции заявил, что уважительный диалог с Россией позволяет «нащупывать путь вперед».
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В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России
Журналист The Wall Street Journal Норман: Источник в ЕС заявил об отсутствии у Борреля полномочий угрожать России
Угрозы со стороны главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России не являются официальной позицией ЕС, сообщил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.
Как написал журналист в одной из соцсетей, цитируя неназванного высокопоставленного европейского дипломата, глава дипломатии Евросоюза Боррель якобы не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа со стороны ЕС в адрес России, «не имея на то возможностей и права применения», передает РИА «Новости».
«Мы можем только недоумевать», – привел Норман дипломатического источника.
Накануне Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Борреля большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, предположив, что он болеет.
Глава МИД Белоруссии объявил о введении в стране режима КТО
Глава МИД Белоруссии Макей объявил о введении в республике режима контртеррористической операции
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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
Как сообщил глава МИД Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогу которых был введен режим КТО. «Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», – сказал Макей в интервью изданию «Известия».
Как пояснил глава внешнеполитического ведомства республики, поступила информация о том, что со стороны отдельных сопредельных Белоруссии государств планируются провокации, связанные «чуть ли не с захватом» отдельных участков территории республики.
По словам Макея, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Он выразил мнение, что принятые меры необходимы для безопасности, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».
Глава внешнеполитического ведомства республики заверил, что вооруженные силы Белоруссии, правоохранительные структуры и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств.
Во вторник председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщал, что на территории Польши, Литвы и Украины при поддержке стран Запада создаются террористические группы, которые намереваются провести в республике серию терактов в отместку за создание совместной группировки вооруженных сил с Россией. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пообещал, что Евросоюз не оставит без ответа развертывание Россией и Белоруссией совместной группировки.
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Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу
Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.
Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.
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Военкор Сапоньков: Армия России готовится дать отпор ВСУ в Херсонской области
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ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств. Армия России также концентрирует силы на этом направлении. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков, комментируя обстановку в регионе.
«Несмотря на возникшее затишье, Херсон сильно опустел. После стабилизации фронта люди воспользовались ситуацией и решили выехать из города. Кроме того, с таким же предложением к жителям выступили и власти, поскольку все здраво смотрят на происходящее и оценивают ситуацию», – рассказал военкор Роман Сапоньков.
«Противник находится на севере Херсонской области, в районе Высокополья. Со стороны Кривого Рога концентрируются войска, бронетехника и личный состав ВСУ. Кроме того, недавно 10 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение в Британии под руководством западных инструкторов, курс длился четыре месяца, подготовка была очень серьезная. По имеющейся информации, их планируют перебросить под Херсон», – отметил собеседник.
«Очевидно, что противник концентрирует силы и планирует нанести удар, вопрос только в том, когда именно он будет. С другой стороны, сюда стягивается большое количество российских войск для того, чтобы дать отпор противнику», – добавил он.
«К счастью, руководство страны предприняло правильные шаги по ряду направлений. Мы ушли от миролюбивых заявлений о том, что против нас воюют «заблудшие души». Противник опасен. Он готов идти на любые теракты и преступления, включая издевательства над людьми, как в Купянске», – отметил военкор.
«Поэтому мы готовимся к битве, понимая, что противник не даст нам времени для полноценной подготовки. Штаты уже заявили, что Украина должна атаковать регион осенью до тех пор, пока туда не подойдут подкрепления и мобилизованные», – продолжил Сапоньков.
«Кроме того, по замыслу украинских властей и их западных кураторов удар должен быть нанесен до затяжных дождей. Как оказалось, западная техника плохо ездит по нашим черноземам и песчаникам. Поэтому, наверное, наступление ВСУ начнется в 20-х числах октября, то есть до начала распутицы», – подытожил собеседник.
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Определены сроки восстановления Крымского моста
Полное восстановление Крымского моста должно быть завершено до июля 2023 года
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Исполнитель работ по восстановлению Крымского моста – «Нижнеангарсктрансстрой» – обозначил сроки исполнения заказа: до 1 июля 2023-го.
Из опубликованного распоряжения правительства следует, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» назначено единственным исполнителем работ, заказчиком которых выступает «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства. Ему поставлена задача по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной инфраструктуры Крымского моста, передает ТАСС. Конечным сроком, на который заключается госконтракт, названо 1 июля 2023 года.
При этом «Нижнеангарсктрансстрой» может привлекать соисполнителей при условии, что не менее половины работ компания выполнит сама.
Отметим, что в пятницу были арестованы подозреваемые в причастности к теракту на Крымском мосту, где 8 октября был подорван грузовик, вследствие чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда.
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Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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