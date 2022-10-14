На «Российской энергетической неделе» обсудили будущее отрасли

На Международном форуме «Российская энергетическая неделя» наградили победителей Кубка РЭН и обсудили будущее отрасли

В Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», наградили победителей Кубка РЭН и обсудили будущее отрасли. Спикеры вместе с участниками подвели итоги работы с молодежью, обсудили наиболее эффективные федеральные проекты для молодых специалистов, поделились опытом реализации корпоративной молодежной политики в меняющихся условиях.

1675 молодых специалистов, студентов и школьников стали участниками Молодежного дня, завершившего Международный форум «Российская энергетическая неделя» в Москве. В рамках мероприятия прошло награждение победителей Кубка РЭН, который с 2017 года проводится Международным инженерным чемпионатом «СASE-IN», входящим в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Звание чемпионов завоевала команда ПАО «Газпром нефть» «Энергосистемы», на втором месте команда ПАО «Т Плюс» «Коктейль Молотова», бронзовые призеры – команда АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Сила молодости».

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак вручил награды победителям отраслевых молодежных конкурсов, среди которых Кубок РЭН под эгидой чемпионата «CASE-IN». Команды, занявшие второе и третье места, получили награды из рук статс-секретаря, заместителя Министра энергетики Российской Федерации Анастасии Бондаренко и руководителя трека «Росмолодежь.Бизнес» Алексея Рвачева.

Участники представили решения по импортозамещению, обеспечивающие нормальное функционирование компаний и условия для обслуживания объектов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов в осенне-зимнем периоде 2022/2023. Также конкурсанты предложили своим компаниям политику в области технологического суверенитета.

Анастасия Бондаренко отметила, что молодежи в ТЭК достаточно, но хочется больше. По ее словам, согласно статистике, в ТЭК сейчас работает 27% молодежи, при этом средний возраст работающих в отрасли составляет примерно 42 года – это довольно «энергичное ядро». «На протяжении последних 3 лет доля молодежи в общей структуре ТЭК снижается на 3%. Сейчас работодатель должен конкурировать за молодежь, чтобы не только привлечь, но и удержать на работе, и это очень сложно. Поэтому внутри каждой социальной политики компаний выделяется трек по привлечению и удержанию молодежи самыми разными способами – энергоклассы, наставничество и другие формы. А молодым людям в свою очередь нужно изучать политику компании, заходить на официальные сайты, сравнивать и выбирать лучших для трудоустройства», – уточнила она.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что, по данным исследования hh.ru, в этом году работодатели в сфере нефти и газа испытывают потребность в кадрах на 92% больше, чем в 2021 году. По его словам, важно отметить то, что это не только узкоспециализированные специалисты. «Необходима совместная работа системы среднего профессионального образования и отраслевых компаний, в связи с этим есть хорошая инициатива Министерства просвещения РФ – программа «Профессионалитет», наша платформа также в нем участвует. Суть проекта в том, что над колледжем берет шефство предприятие и тем самым готовит для себя специалистов», – уточнил он.

Агафонов также добавил, что второй важный момент – это фокус на самообразование. «Совместно с Министерством науки и высшего образования РФ мы реализуем проект Центры компетенций, где студентам помогают прокачивать гибкие навыки и выстраивать индивидуальные карьерные траектории. Кстати, в проекте Центры компетенций активно работают университеты, готовящие высококвалифицированные кадры для отрасли ТЭК: НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, РГУ нефти и газа им. Губкина, Томский политехнический университет, СПбПУ, ЮФУ, Нижегородский государственный технический университет – в составе Корпоративного университета правительства Нижегородской области», – сказал он.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров рассказал, что он много общается с ребятами, принимает их на работу. «У некоторых все еще сохраняется предубеждение о том, что на государственную службу в профильные министерства попадают «по блату». Сейчас мы более 80% молодежи отбираем по конкурсу на замещение вакантных должностей на госслужбе, а также формируем кадровый резерв из активистов и участников различных проектов. Мы выступаем за то, чтобы во время обучения человек как можно больше практиковался. Причем осознанно выбирал практики», – добавил он.

Завершилось мероприятие награждением вузов и компаний, реализовавших лучшие проекты и практики работы с молодежью в 2022 году.

Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев рассказал, что программа Молодежного дня РЭН каждый год с 2017 года объединяет мероприятия, направленные на популяризацию ТЭК и инженерно-технического образования, развитие компетенций у отраслевой молодежи, обмен лучшими практиками работы с молодежью и формирование молодежной политики. «В этом году мы побили рекорд: на Молодежный день поджали заявки 2390 студентов и молодых специалистов, которые представляли 437 компаний и организаций, а также 128 вузов, колледжей и школ», – уточнил он.

Следующий Молодежный день пройдет в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2023 году.