Текст «Диктанта Победы» перевели на четыре иностранных языка

Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что «Диктант Победы» написали больше 1,6 млн человек в 45 странах мира

Акция «Диктант Победы прошла в России и 45 странах мира, текст перевели на четыре языка: английский, китайский, испанский и французский, площадки работали в Донецкой и Луганской республиках, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, диктант можно было писать, как очно, так и онлайн, кроме того, впервые текст перевели на четыре иностранных языка: английский, китайский, испанский и французский, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Также «Диктант Победы» провели в очной форме в Луганской и Донецкой республиках, где его написали 700 человек.

«За четыре года проведения акции, с 2019 года по год текущий, число площадок увеличилось почти в 15 раз, а число участников – более, чем в 10 раз. Напомню, что в 2019 году у нас было 1073 площадки, а число участников составило не многим более 100 тысяч человек. А сейчас это уже 19 тыс. площадок и более 1 млн 600 тыс. участников», – заявил Хинштейн.

Напомним, международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в 2022 году прошла в четвертый раз. Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Мероприятие ежегодно поддерживается Фондом президентских грантов.

Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.