Украинская государственность построена на парадигмах идейных наследников бандеровцев. Подтверждение этого мы видим в материалах, собранных в местах расположения ВСУ и нацбатальонов в зоне проведения СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Константин Могилевский, комментируя празднование на Украине годовщины основания УПА* и «Дня защитника Украины».

«Сегодня русские и украинцы отмечают православный праздник – Покрова пресвятой Богородицы. А бандиты, находящиеся у власти на Украине, в этот день на государственном уровне празднуют дату основания «Украинской повстанческой армии*» (УПА*). Кстати говоря, стоит отметить уровень их исторических знаний – эта дата абсолютно фейковая», – указал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

«Основатель УПА Роман Шухевич написал эту дату в документах уже после окончания войны, а в октябре 1942 года он на самом деле еще состоял на службе в СС и ничего не создавал. Таким образом он пытался откреститься от своего прошлого, будто бы на самом деле он боролся за украинскую «самостийность», – рассказал Могилевский.

«Презентованное не так давно Российским военно-историческим обществом собрание документов «Черная книга. Зверства бандеровцев» содержит очень страшные свидетельства преступлений нацистов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Эти документы опубликованы не впервые, но, вместе с тем, очень важно продолжать такую работу и показывать всем людям, в том числе оставшимся здравомыслящим жителям Украины, наследники каких сил захватили власть над страной», – отметил эксперт.

«Собственно то, что произошло на Украине за последние десятилетия, можно трактовать как победу идейных наследников бандеровцев. В конце 90-х украинская государственность стала строиться на бандеровской идеологии, что и привело страну к национальной катастрофе», – убежден историк.

«Для того, чтобы донести до широкого круга людей истину об этой страшной, человеконенавистнической идеологии, нужно заниматься популяризацией наших исторических знаний. И хорошо, что это делают профессиональные историки», – добавил он.

Могилевский также рассказал о работе межмузейной группы Минкультуры России. «Наша группа ни в коем случае не подменяет собой работу следственных органов. Музейщики собирают материальные свидетельства происходящих событий, по горящим следам. Все это делается для того, чтобы наши современники и потомки имели вещественные свидетельства того, что происходит сейчас», – отметил он.

«Среди материалов, которые мы собрали, в том числе в местах расположения бандитских вооруженных формирований, много предметов, относящихся к нацистской и неонацистской атрибутике, вплоть до глубоких и продуманных вещей, вроде символики отдельных подразделений СС. Все это убедительно доказывает неонацистское мировоззрение авангарда вооруженных сил Украины. В сочетании с вещами, демонстрирующими трагедию мирных жителей, которые оказались у них в заложниках, это производит очень сильное впечатление», – поделился историк.

«Часть из собранных нами материалов вошла в выставку «Обыкновенный нацизм», которая в настоящее время идет в Москве в Музее Победы, а также в Волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва». В конце этого года и начале следующего такие выставки пройдут в самых разных регионах нашей страны», – добавил он.

Напомним, в 2014 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене 23 Февраля, вместо него празднуется День защитников Украины. Его назначили на 14 октября, день образования «Украинской повстанческой армии», которая союзничала с Адольфом Гитлером.

Выступая в пятницу на саммите СНГ в Астане, президент России Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2025-й годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а кроме того, и годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Как пояснил российский лидер, тем самым страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.

В понедельник в Российском историческом обществе состоялось открытие выставки свидетельств преступлений украинских неонацистов. В ее основе показания очевидцев, собранные сотрудниками Фонда исследования проблем демократии, и материалы, привезенные из зоны проведения специальной военной операции на Украине членами межмузейной группы Минкультуры России. Среди экспонатов - осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика и другие вещественные доказательства преступлений украинских карательных подразделений.

В конце сентября была презентована подготовленная Российским военно-историческим обществом «Черная книга преступлений бандеровцев», которую научный директор РВИО Михаил Мягков анонсировал на I Международном антифашистском конгрессе.

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