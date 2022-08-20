РВИО подготовило «Черную книгу преступлений бандеровцев»

«Черная книга преступлений бандеровцев» подготовлена Российским военно-историческим обществом (РВИО), рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков на I Международном антифашистском конгрессе, который проходит в рамках форума «Армия-2022».

«Мы подготовили сейчас книгу, рабочее название – «Черная книга преступлений бандеровцев», [основанную] на документах, которые специально для нас рассекретили центральный архив министерства обороны, за это большое спасибо министерству обороны, другие архивы, в том числе специальные. Эту книгу страшно читать, ее не каждый дочитает до конца. Там есть данные о том, сколько способов убийства мирных людей применяли бандеровцы с 1943-го по 1945-й и по 1950 год», – передает ТАСС слова Мягкова.

Сегодняшние наследники бандеровцев, которых, в частности, взяли в плен в Мариуполе, имеют те же самые наколки и используют те же приемы против мирных граждан, что и их предшественники. Это «Азов» (запрещен в РФ) и другие нацбаты, уточнил Мягков. По его словам, в современной Украине представители националистических структур регулярно приходили в части ВСУ и проводили там «воспитательную работу» среди военнослужащих.

«Чтобы денацифицировать Германию и Австрию, кстати говоря, потребовалось 30 лет. В восточных зонах это шло более успешно, в западных – нет. Но мы должны понимать, что эта наша задача денацификации, «раззомбирования», если хотите, населения Украины – это задача большая, и она на десятилетия», – добавил научный директор РВИО.

Ранее ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР.