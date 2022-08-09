Обнародованы документы об использовании ОУН гитлеровской разведкой

ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР.

Руководители германской военной разведки, захваченные в плен в конце Великой Отечественной войны, а также после нее, на следствии в СССР среди прочего дали подробные показания об участии украинских националистов в подготовке нападения на Советский Союз и их сотрудничестве с гитлеровцами. Эти сведения приобщили к материалам Нюрнбергского трибунала, передает РИА «Новости».

Среди документов, опубликованных сейчас на сайте ФСБ – фотокопия протокола допроса члена «Организации украинских националистов»* (ОУН*) Александра Пашкевича сотрудниками советской военной контрразведки СМЕРШ 15 мая 1945 года.

«В июне месяце 1941 года в Берлине, где в это время я учился в Высшей технической школе, со мной встретился член центра ОУН* – Габрусевич. При этом он мне заявил, что Германия предъявила якобы ультиматум советскому правительству о предоставлении в распоряжении Германии украинской промышленности. В случае отказа, который был очевиден, Германия начнет войну с Советским Союзом. В связи с этим мы должны оказать помощь Германии, а я, как член ОУН*, должен выехать в Краков для получения соответствующих указаний центра. С этим предложением Габрусевича я согласился и немедленно выехал в Краков», – показал Пашкевич.

В Кракове 19 июня 1941 года с ним встретился «Маевский». Затем Пашкевич вместе с подчиненными «Маевского» по фамилии Гладкий и Вечорек выехали к советско-германской границе. «На второй день после этого мы поехали на границу, где я узнал, что Вечорек является начальником абвергруппы, которая имела задачу захвата секретных документов НКВД и милиции на пути движения немецких войск. Таким образом, мы дошли до Краматорска, где абвергруппа остановилась и занялась организацией контрразведки. В Краматорске, в абвергруппе я был до конца декабря 1941 года», – говорил допрашиваемый.

Из опубликованных документов следует, что предатель генерал Андрей Власов к концу Великой Отечественной войны фактически объединился с украинскими националистами.

Среди обнародованных документов – фотокопия протокола допроса члена «Организации украинских националистов»* (ОУН*) некоего Николая Мухи, проведенного советской военной контрразведкой СМЕРШ в конце апреля 1945 года.

Муха рассказал, что после ареста Бандеры был вынужден с другими членами ОУН(б)* уйти в лес, а в 1942 году его поймали гитлеровцы и отправили на работу в Германию. Там Муха, по его словам, осел в населенном пункте Блюмберг. В 1943 году он вступил в ряды оуновцев*, центр которых располагался в Берлине. Причем Муху уговорил на это вывезенный вместе с ним в Германию оуновец* Иван Жук, который теперь специально прибыл из столицы Третьего рейха, чтобы расписать своему подельнику преимущества «мельниковцев».

По заданию Жука Муха должен был пропагандировать цели и задачи ОУН* среди украинцев, оказавшихся в Германии. «Вторично Жук ко мне приехал из Берлина в декабре месяце 1943 года и дал более подробную установку в работе с членами «Организации украинских националистов», – показал Муха на допросе.

«Он сказал, что назрело время активно приступить к работе для подготовки борьбы с Красной Армией. Сдавшийся в плен генерал Власов имеет большую армию, способную для вооруженной борьбы против Красной Армии, и, безусловно, при помощи немцев он сумеет свергнуть советское правительство и стать во власти России. А нам он, как и немцы, обещает установить «самостоятельное» украинское государство», – говорил Муха.

Муха рассказал также, что украинские националисты, помогая гитлеровцам оборонять Берлин весной 1945 года, должны были из засады жечь советские танки и убивать воинов Красной армии, а также устраивать теракты. В апреле 1945 года к Мухе приехал представитель берлинского центра некто Иосиф Пекарь, который заявил, что «Красная армия находится у порога Берлина, но мы не должны бросаться в панику, а вместе с немцами отстаивать Берлин. Сил и средств у нас есть достаточно».

По словам Мухи, Пекарь ему также сообщил, что по приказанию берлинского центра ОУН* все его члены считаются мобилизованными для борьбы с наступающими советскими войсками: «все должны оставаться на своих местах, и если прорвется Красная армия, то необходимо уничтожать ее связь, сжигать танки и убивать офицерский состав Красной армии».

Муха рассказал, что вместе с Пекарем объехал всех оуновцев*, бывших у него в подчинении, и каждого они проинструктировали, что делать на случай прихода Красной армии. «Перед отъездом Пекарь предупредил меня, чтобы я не изменил и сказал: «Если мы удержим Берлин, значит, выиграем войну». Кроме того, он заявил, что сам также остается в Берлине с целью совершения диверсий и террористических актов против Красной армии», – говорил Муха.

Напомним, ФСБ рассекретила документы о связи японской разведки с украинскими националистами.