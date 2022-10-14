Путин предложил объявить 2025-й годом единства в борьбе с нацизмом в СНГ

Президент России Владимир Путин предложил объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин выступил с идеей объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом.

Путин предложил обсудить возможность объявить 2025-й годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а кроме того и годом мира и единства в борьбе с нацизмом, передает ТАСС слова Путина на саммите Содружества в Астане.

Как пояснил российский лидер, тем самым страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.