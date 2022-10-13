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Пушилин объяснил необходимости укреплять ПВО ДНР
Врио главы ДНР Пушилин заявил о необходимости перестроить систему ПВО из-за большого количества оружия у Киева
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Страны Запада снабжают Киев большим количеством вооружения, поэтому из-за его количества в Донецкой Народной Республике (ДНР) приходится перестраивать систему ПВО, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что Запад поставляет Украине устаревшие боеприпасы и устаревшее вооружение, но в огромных количествах. Перестройка элементов системы противовоздушной обороны обусловлена тем, что власти ДНР сейчас руководствуются необходимостью максимально противодействовать обстрелам, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Пушилина, украинские войска наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, поэтому в республике в настоящее время увеличивают число комплексов ПВО.
Ранее Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР.
Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие
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Запад даст мощный военный ответ, который может привести к «уничтожению российской армии», на якобы предполагаемое Россией применение ядерного оружия на Украине, однако этот ответ не будет ядерным, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.
Боррель пообещал, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. Боррель заявил, что ответ Запада не будет ядерным, однако его мощь с военной точки зрения будет велика, передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС утверждает, что военные меры Запада могут привести к «уничтожению российской армии».
Боррель процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами». Он подчеркнул, что Запад «тоже не блефует», когда предупреждает о последствиях. Боррель отметил, что весь мир заинтересован в том, «чтобы [конфликт на Украине] закончился».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что сомневается в том, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.
Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
Песков: Диверсанты пытались взорвать «Турецкий поток» на территории России на суше
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» на территории России были задержаны несколько диверсантов.
По его словам, Украина посягала на «Турецкий поток» на территории России на суше, были захвачены диверсанты, несколько человек было арестовано. Он назвал это посягательством на собственность России, которая находится в функциональном состоянии и полностью загружена газом, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». К этому причастны «некие силы, о их возможном происхождении Путин намеки давал». Ваше дело, как трактовать эти намеки, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
По словам президента, Киев уже давно использует террористические методы, наносятся удары и по Запорожской АЭС.
Напомним, 22 сентября ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. Также были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, которые обеспечивали подготовку диверсии.
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Названы отказавшиеся голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН страны
Иран, Азербайджан, Венесуэла и еще семь стран отказались голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН
В голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, не стали принимать участие десять стран, среди них Иран, Азербайджан, Венесуэла.
Согласно результатам, отказались голосовать представители Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Венесуэлы, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи, сообщает РИА «Новости».
Воздержались от голосования Китай, Индия, ЮАР, ЦАР, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Эритрея, Эфиопия, Узбекистан, Пакистан, Боливия и другие страны.
Как подчеркнул у себя в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, все они не поддались на давление многих влиятельных и населенных стран.
«За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него», – написал он.
Дипломат указал на то, что из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся, а «оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь».
Как заметил дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области
Власти Челябинской области: Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных жителей области
Военный комиссариат подтвердил гибель пяти жителей Челябинской области, которые были мобилизованы в регионе, их семьям власти окажут помощь, сообщили в пресс-службе губернатора и областного правительства.
По сообщению пресс-службы, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, которых призвали из коркинского военного комиссариата. Там выразили родственникам погибших глубокие соболезнования и пообещали, что окажут всю необходимую помощь, включая 1 млн рублей дополнительно к федеральным выплатам, передает ТАСС.
Ранее Следственный комитет по поручению председателя СК Александра Бастрыкина создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Обратиться в ведомство можно по телефону – 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника.
В Киевской области прозвучали взрывы
В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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Эксперт: Япония впервые провела стрельбы из HIMARS у российских границ
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Испытания HIMARS у российских границ предвещают появление открытой угрозы со стороны Японии. Отношения наших стран теперь очень напряженные. Это не может не вызывать озабоченности. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Токио Александр Панов, комментируя американо-японские учебные стрельбы из установок HIMARS.
«Токио ранее проводил подобные стрельбы из таких РСЗО, но только в других регионах, вдали от наших границ. В ответ на российские маневры вблизи своих границ Япония раньше только выражала устный протест, а сейчас ее поведение изменилось, как мы видим», – считает бывший посол России в Токио, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
«Как известно, Страна восходящего солнца сейчас полностью разделяет внешнеполитические ориентиры США. Несколько месяцев назад премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что новой Украиной завтра может стать Восточная Азия. Поэтому прошедшие стрельбы стоит рассматривать как сигнал Москве – японцы готовятся к различным вариантам развития событий. Думаю, в ближайшее время следует ожидать новых подобных тренировок, они будут усиливаться», – полагает Панов.
«В последнее время в этом регионе вообще участились активные военные учения – со всех сторон. Российские учения проходили на Южных Курилах с активными стрельбами, на что японцы выражали протест. Затем Россия провела общие учения с Китаем, в ходе которых наши военные корабли обогнули почти всю территорию Японии. Японцы в ответ тоже провели морские учения», – перечислил собеседник.
В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели на острове Хоккайдо совместные учения, на которых были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Незадолго до этого военные двух стран также провели маневры в Японском море.
МИД России в среду выразил по этому поводу протест. «Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ», – сообщил МИД.
Как отмечает РИА Новости, при создании тренировочной площадки, на которой состоялись стрельбы, в Токио ранее говорили об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РСЗО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти маневры с «российской агрессией на Украине», вызывает недоумение, подчеркнули на Смоленской площади.
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МИД объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
МИД России объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках»
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Министерство иностранных дел России высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции в связи с отсутствием официальной реакции на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных российских ведомств и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».
В ведомстве подчеркнули, что обращение Мишустина было направлено еще 5 октября. При этом, отмечается в сообщении на сайте МИД, есть информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании.
В МИД пояснили, что если в допуске российских экспертов будет отказано, то Москва будет исходить из того, что странам есть, что скрывать, либо они покрывают исполнителей диверсий.
Москва не будет признавать никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать специалисты из России.
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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СМИ: Израиль передает Киеву разведданные о российской армии
Издание New York Times сообщило, что Израиль передает Украине данные разведки о России
Израиль передает Украине данные об «иранских беспилотниках», которые Россия якобы используют в ходе конфликта, а также раскрывает позиции российских военных.
По данным источника газеты New York Times, Израиль предоставляет Украине разведывательные данные об иранских беспилотниках, а одна из фирм страны передает Киеву спутниковые снимки позиций ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
При этом официально власти Израиля опровергают сотрудничество с Украиной, чтобы не провоцировать Россию.
Ранее NYT сообщала, что Россия применяет на Украине новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные иранские беспилотники.
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Оператор нефтепровода «Дружба» не нашел вины третьих лиц в разливе нефти
Оператор нефтепровода «Дружба» Pern: Вины третьих лиц в разливе нефти не обнаружено
Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, говорится в сообщении компании.
Как говорится в сообщении, после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, место утечки было локализовано. Pern на основании первичных выводов и из способа деформации трубопровода сообщает, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц, сообщает РИА «Новости».
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Названа дата начала суда над замкомандира нацбатальона «Айдар»
В Ростове предстанет перед судом заместитель командира нацбатальона «Айдар»
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Южный окружной военный суд в Ростове 18 октября начнет процесс по уголовному делу заместителя командира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов), сообщила пресс-служба суда.
Его обвиняют по статье за организацию незаконного вооруженного формирования и прохождение обучения для организации террористической деятельности, сообщает Lenta.ru.
По данным следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там он получил оружие и боеприпасы, а также прошел обучение тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием.
В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.
Он был арестован 19 мая на два месяца по обвинению в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые Народной милиции.
В конце мая Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.
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