Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР

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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...
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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Ушаков: Россия не получала от Эрдогана предложений о пятисторонних переговорах по Украине
    Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба ВСУ разрушили таможенный пункт в Белгородской области СМИ: Израиль передает Киеву разведданные о российской армии
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    Главная тема


    Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

    экспортный газопровод


    При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты

    дрон-камикадзе


    Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам

    армия Украины


    Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ

    Видео

    спецоперация на Украине


    Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

    энергетический кризис


    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    переброска взрывчатки


    Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

    массированные ракетные удары


    Украина теряет электричество и американскую связь

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР

    Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса

    13 октября 2022, 18:06

    Текст: Кристина Цыцура

    Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.

    По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

    Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении. 

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    В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
    		    13 октября 2022, 08:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.

    Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.

    Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.

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    Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
    		    13 октября 2022, 16:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.

    На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.

    Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.

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    Коментарии (22)
    Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
    Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины

    13 октября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.

    Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.

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    Коментарии (19)
    Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
    		    13 октября 2022, 10:43
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

    Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.

    Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей. 

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска. 

    Коментарии (14)
    Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
    		    13 октября 2022, 14:47
    Фото: Минобороны РФ

    За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.

    Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.

    За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.

    Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.

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    Коментарии (11)
    Раскрыт план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
    Силовики сорвали план «Правого сектора» по организации беспорядков в Мелитополе

    13 октября 2022, 08:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Члены экстремистской организации «Правый сектор*» планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.

    По его словам, некий Абакар Исаев, находящийся в федеральном розыске в России, должен был указать, где в городе находятся три гаража с оружием, которые завез туда для организации беспорядков сотрудник СБУ, передает РИА «Новости».

    Силовики установили его контакты и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих экстремистов задержали. Оба они признались в совершении преступления.

    Кишинец входит в «Правый сектор*»* с декабря 2014 года. В его задачи входили порча советских памятников и выявление пророссийски настроенных граждан.

    Напомним, в среду в Мелитополе произошел взрыв. Сработало СВУ, пострадавших нет. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (3)
    Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
    		    13 октября 2022, 12:13
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.

    По сообщению в Telegram-канале Минобороны, националисты на БМП и танках атаковали позиции российских ВДВ, чтобы провести разведку и прорвать оборону. Нападающих обнаружили с беспилотника, а расчеты ПТРК «Штурм-С» и «Корнет» российских десантников приступили к уничтожению противника.

    В результате украинской атаки были уничтожены пять БМП, четыре танка и более 20 человек. Бежавшие после безуспешной атаки украинцы побросали на поле боя своих убитых и раненых.

    Напомним, 10 октября подразделения ВДВ с помощью беспилотника обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и ПТРК, уничтожив шесть танков и иностранную технику.

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    Коментарии (23)
    Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
    Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде

    13 октября 2022, 14:37

    Текст: Александра Юдина

    Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.

    Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.

    Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».

    Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.

    «Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.

    В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.

    Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.

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    Производство электродвигателей для БПЛА начали в России
    Компания «Андроидная техника» решила импортозаместить электродвигатели на российских БПЛА

    13 октября 2022, 15:15

    Текст: Вера Басилая

    Российское научно-производственное объединение «Андроидная техника» запустила проект по созданию отечественных электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в конце 2022 года, заявил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

    Сегодня большинство российских беспилотников самолетного и коптерного типа используют электродвигатели китайского или европейского производства. По словам Дудорова, российская компания «Андроидная техника» запустила проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА, в ней будет присутствовать линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Он также отметил, что первые образцы уже будут готовы и доступны в ноябре этого года, передает РИА «Новости».

    НПО «Андроидная техника» создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт.

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    Певица Цыганова выпустила клип о ЧВК «Вагнер»

    13 октября 2022, 00:52

    Российская певица Виктория Цыганова выпустила трек и клип о ЧВК «Вагнер».

    В новой песне исполнительница спела о бойцах ЧВК «Вагнер», а в клипе проводится аналогия между современными бойцами и воинами из прошлого. 

    «Так давай же, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай. Поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК», – спела певица.

    «Это безумно воодушевляет! Спасибо огромное за эту песню и за сам клип», «Работайте, братья! Работай, Вика!», «певице спасибо за поддержку воинов», такие комментарии оставили пользователи под видео.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что многие российские актеры, музыканты и спортсмены поддержали усилия России по демилитаризации Украины, среди которых и Виктория Цыганова.

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    В ДНР призвали «отрубить» системы связи ВСУ
    Донецкий депутат Бердичевский: Для успеха на фронте необходимо уничтожать систему связи ВСУ
    		    13 октября 2022, 14:38
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    У ВСУ на сегодняшний день есть два основных преимущества: численное превосходство и очень хорошие системы связи, что позволяет им сдерживать наше наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.

    «Обстановка на фронте достаточно сложная. Мы ведем активное наступление на Артемовском направлении силами ЧВК. Бойцы очень мотивированные, поэтому все идет в активном темпе. Но, к сожалению, на других направлениях сил пока не хватает, украинская армия численно все еще превышает нас», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Помимо того, что на Украине сейчас продолжается мобилизация и новые бойцы прибывают на фронт, в ЕС и Британии продолжается подготовка новых украинских подразделений. И, надо сказать, они оттуда приезжают очень мотивированными. Поэтому пока мы не достигнем паритета сил, перспективы по освобождению территории достаточно туманны», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем активные бои сегодня ведутся в направлении Марьинки и Красногоровки, а также на направлениях Горловка – Майорск и Ясиноватая – Авдеевка. Везде, кроме Артемовского направления, идут позиционные бои», – пояснил он.

    «Также нельзя сказать, что обстрелы украинской инфраструктуры как-то сказались на поведении и тактике ВСУ. Однако одна из первоочередных задач, которая должна стоять перед нами, – это «отрубить» для ВСУ возможность использования спутников, позволяющих им действовать согласованно. У противника в целом достаточно высокий уровень связи, задействованы передовые натовские системы передачи данных. Поэтому для достижения успехов на фронте использующуюся ВСУ связь нужно уничтожать вместе с энергосистемой Украины», – полагает парламентарий.

    Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские войска освободили поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска. Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей. 

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях, а также сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Донецку

    13 октября 2022, 06:09

    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ в 5.00 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 милилметров», – сообщается в Telegram-канале представительства.

    Ранее сообщалось, что украинские военные произвели обстрел из американской HIMARS города Артемовск в Перевальском районе ЛНР.

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    Оператор беспилотников рассказал о коптерных таранах в ходе спецоперации
    Командир НМ ДНР Тарик: Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии

    13 октября 2022, 13:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Борьба с коптерами в рамках спецоперации ведется как при помощи «дронобойных ружей», так и с использованием тарана, рассказал командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик.

    Тарик рассказал, что знает про несколько случаев удачных таранов, но в основном для борьбы с украинскими дронами используются так называемые дронобойки, которых, по словам командира, в ходе спецоперации не хватает. Тарик рассказал о случаях, когда операторы БПЛА шли на таран, сохраняя при этом свой аппарат и сбивая беспилотник противника. Для этого, по словам офицера, необходима определенная траектория, передает РИА «Новости».

    По его словам, операторов коптеров не учат приемам воздушного тарана, потому что в ходе учений будет слишком большой расход беспилотников.

    Обучение коптерщиков приемам воздушного тарана пока не ведется, так как при практических занятиях это будет сопряжено с высоким расходом учебных БПЛА.

    Он пояснил, что в бою должна создаться определенная ситуация, «когда ты ее (машину противника) заметил, скорость, угол атаки... Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз», – подчеркнул Тарик.

    Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии, отметил он.

    Тарик рассказал, что, по его мнению, оператор коптера должен быть в каждом взводе. Свои аппараты должны быть у танкистов, у минометчиков, у разведки, даже у медиков, потому что даже после его применения гораздо проще осмотреться по сторонам, не попасть в засаду и эвакуировать раненых.

    По словам офицера НМ ДНР, специализация оператора дронов должна развиваться «стахановскими темпами».

    Ранее в ходе спецоперации против дронов ВСУ применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801.

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    ВСУ разрушили таможенный пункт в Белгородской области
    Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ таможенного пункта в Шебекино

    13 октября 2022, 18:25

    Текст: Вера Басилая

    ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино, пограничный переход практически разрушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что в результате обстрела таможенного пункта пропуска в Шебекино жертв и пострадавших нет. По словам Гладкова, повреждения у пограничного перехода такие, что он, можно сказать, практически перестал существовать.

    Ранее ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.

    До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.

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    Союзные силы пресекли попытку ВСУ провести разведку на берегу Днепра
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что пресечена попытка ВСУ провести разведку на берегу Днепра

    12 октября 2022, 20:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Попытку группы военнослужащих военных Украины провести разведку на берегу Днепра пресекли в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, после раскрытия разведгруппы был открыт огонь по ней в ответ на обстрел со стороны солдат ВСУ.

    «Разведгруппа пришла, проверяя, что есть [на берегу Днепра]. Когда ее раскрыли, они открыли огонь. Наши [бойцы российских сил] открыли огонь в ответ. Несколько человек там убили, остальные уплыли», — сказал он. По словам Рогова, украинская разведгруппа высадилась на берегу с двух катеров, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил, что в областном центре Запорожской области – Запорожье, временно контролируемом киевскими властями, слышны взрывы.

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