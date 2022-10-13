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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.
По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
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За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.
Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.
Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.
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Раскрыт план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
Силовики сорвали план «Правого сектора» по организации беспорядков в Мелитополе
Члены экстремистской организации «Правый сектор*» планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
По его словам, некий Абакар Исаев, находящийся в федеральном розыске в России, должен был указать, где в городе находятся три гаража с оружием, которые завез туда для организации беспорядков сотрудник СБУ, передает РИА «Новости».
Силовики установили его контакты и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих экстремистов задержали. Оба они признались в совершении преступления.
Кишинец входит в «Правый сектор*»* с декабря 2014 года. В его задачи входили порча советских памятников и выявление пророссийски настроенных граждан.
Напомним, в среду в Мелитополе произошел взрыв. Сработало СВУ, пострадавших нет.
Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
По сообщению в Telegram-канале Минобороны, националисты на БМП и танках атаковали позиции российских ВДВ, чтобы провести разведку и прорвать оборону. Нападающих обнаружили с беспилотника, а расчеты ПТРК «Штурм-С» и «Корнет» российских десантников приступили к уничтожению противника.
В результате украинской атаки были уничтожены пять БМП, четыре танка и более 20 человек. Бежавшие после безуспешной атаки украинцы побросали на поле боя своих убитых и раненых.
Напомним, 10 октября подразделения ВДВ с помощью беспилотника обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и ПТРК, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
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Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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Производство электродвигателей для БПЛА начали в России
Компания «Андроидная техника» решила импортозаместить электродвигатели на российских БПЛА
Российское научно-производственное объединение «Андроидная техника» запустила проект по созданию отечественных электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в конце 2022 года, заявил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.
Сегодня большинство российских беспилотников самолетного и коптерного типа используют электродвигатели китайского или европейского производства. По словам Дудорова, российская компания «Андроидная техника» запустила проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА, в ней будет присутствовать линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Он также отметил, что первые образцы уже будут готовы и доступны в ноябре этого года, передает РИА «Новости».
НПО «Андроидная техника» создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт.
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Певица Цыганова выпустила клип о ЧВК «Вагнер»
Российская певица Виктория Цыганова выпустила трек и клип о ЧВК «Вагнер».
В новой песне исполнительница спела о бойцах ЧВК «Вагнер», а в клипе проводится аналогия между современными бойцами и воинами из прошлого.
«Так давай же, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай. Поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК», – спела певица.
«Это безумно воодушевляет! Спасибо огромное за эту песню и за сам клип», «Работайте, братья! Работай, Вика!», «певице спасибо за поддержку воинов», такие комментарии оставили пользователи под видео.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что многие российские актеры, музыканты и спортсмены поддержали усилия России по демилитаризации Украины, среди которых и Виктория Цыганова.
В ДНР призвали «отрубить» системы связи ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: Для успеха на фронте необходимо уничтожать систему связи ВСУ
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У ВСУ на сегодняшний день есть два основных преимущества: численное превосходство и очень хорошие системы связи, что позволяет им сдерживать наше наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.
«Обстановка на фронте достаточно сложная. Мы ведем активное наступление на Артемовском направлении силами ЧВК. Бойцы очень мотивированные, поэтому все идет в активном темпе. Но, к сожалению, на других направлениях сил пока не хватает, украинская армия численно все еще превышает нас», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Помимо того, что на Украине сейчас продолжается мобилизация и новые бойцы прибывают на фронт, в ЕС и Британии продолжается подготовка новых украинских подразделений. И, надо сказать, они оттуда приезжают очень мотивированными. Поэтому пока мы не достигнем паритета сил, перспективы по освобождению территории достаточно туманны», – отметил собеседник.
«Вместе с тем активные бои сегодня ведутся в направлении Марьинки и Красногоровки, а также на направлениях Горловка – Майорск и Ясиноватая – Авдеевка. Везде, кроме Артемовского направления, идут позиционные бои», – пояснил он.
«Также нельзя сказать, что обстрелы украинской инфраструктуры как-то сказались на поведении и тактике ВСУ. Однако одна из первоочередных задач, которая должна стоять перед нами, – это «отрубить» для ВСУ возможность использования спутников, позволяющих им действовать согласованно. У противника в целом достаточно высокий уровень связи, задействованы передовые натовские системы передачи данных. Поэтому для достижения успехов на фронте использующуюся ВСУ связь нужно уничтожать вместе с энергосистемой Украины», – полагает парламентарий.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские войска освободили поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска. Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях, а также сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
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Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Донецку
ВСУ в 5.00 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 милилметров», – сообщается в Telegram-канале представительства.
Ранее сообщалось, что украинские военные произвели обстрел из американской HIMARS города Артемовск в Перевальском районе ЛНР.
Оператор беспилотников рассказал о коптерных таранах в ходе спецоперации
Командир НМ ДНР Тарик: Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии
Борьба с коптерами в рамках спецоперации ведется как при помощи «дронобойных ружей», так и с использованием тарана, рассказал командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик.
Тарик рассказал, что знает про несколько случаев удачных таранов, но в основном для борьбы с украинскими дронами используются так называемые дронобойки, которых, по словам командира, в ходе спецоперации не хватает. Тарик рассказал о случаях, когда операторы БПЛА шли на таран, сохраняя при этом свой аппарат и сбивая беспилотник противника. Для этого, по словам офицера, необходима определенная траектория, передает РИА «Новости».
По его словам, операторов коптеров не учат приемам воздушного тарана, потому что в ходе учений будет слишком большой расход беспилотников.
Обучение коптерщиков приемам воздушного тарана пока не ведется, так как при практических занятиях это будет сопряжено с высоким расходом учебных БПЛА.
Он пояснил, что в бою должна создаться определенная ситуация, «когда ты ее (машину противника) заметил, скорость, угол атаки... Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз», – подчеркнул Тарик.
Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии, отметил он.
Тарик рассказал, что, по его мнению, оператор коптера должен быть в каждом взводе. Свои аппараты должны быть у танкистов, у минометчиков, у разведки, даже у медиков, потому что даже после его применения гораздо проще осмотреться по сторонам, не попасть в засаду и эвакуировать раненых.
По словам офицера НМ ДНР, специализация оператора дронов должна развиваться «стахановскими темпами».
Ранее в ходе спецоперации против дронов ВСУ применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801.
ВСУ разрушили таможенный пункт в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ таможенного пункта в Шебекино
ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино, пограничный переход практически разрушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что в результате обстрела таможенного пункта пропуска в Шебекино жертв и пострадавших нет. По словам Гладкова, повреждения у пограничного перехода такие, что он, можно сказать, практически перестал существовать.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Союзные силы пресекли попытку ВСУ провести разведку на берегу Днепра
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что пресечена попытка ВСУ провести разведку на берегу Днепра
Попытку группы военнослужащих военных Украины провести разведку на берегу Днепра пресекли в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, после раскрытия разведгруппы был открыт огонь по ней в ответ на обстрел со стороны солдат ВСУ.
«Разведгруппа пришла, проверяя, что есть [на берегу Днепра]. Когда ее раскрыли, они открыли огонь. Наши [бойцы российских сил] открыли огонь в ответ. Несколько человек там убили, остальные уплыли», — сказал он. По словам Рогова, украинская разведгруппа высадилась на берегу с двух катеров, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил, что в областном центре Запорожской области – Запорожье, временно контролируемом киевскими властями, слышны взрывы.