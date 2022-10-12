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Эксперты объяснили избирательность Байдена в переговорах с Россией
Политолог Дробницкий: Перед выборами Байдену важно показать сохранение контактов с Россией
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Джо Байден хочет показать перед выборами, что его администрация может решать какие-то насущные вопросы, хотя бы в вопросе обмена заключенными. К такому выводу пришли политологи Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США заявил, что не готов обсуждать Украину с Владимиром Путиным на саммите G20, но открыт к диалогу по баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Байден открыто говорит о том, что ему сейчас не интересно обсуждать с Россией актуальную повестку, связанную с Украиной. США, очевидно, стремятся к эскалации. Но вопросы, связанные с тем же обменом заключенными, обсуждаемы. На этом направлении уже были подвижки – мы помним обмен Ярошенко, есть вероятность обмена Бута», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
Диалог усложняет практически полное отсутствие актуальных тем, продолжил эксперт. «Например, терроризм и зеленая повестка, которые еще недавно были у всех на слуху, ушли далеко на второй, а то и на третий план. Даже ядерное оружие из контекста нераспространения перешло в контекст возможного применения», – заметил он.
Вместе с тем, если возникают темы, которые напрямую задевают американское общество, Байден готов их поднимать в разговоре с Владимиром Путиным, отмечает американист. «В любом случае, даже если наши отношения заморожены, было бы неплохо сохранять диалог хотя бы на уровне обмена арестованными. Это, как минимум, помогло бы нам вернуть своих граждан на родину», – утверждает Дудаков.
В то же время американист Дмитрий Дробницкий считает, что свою роль на предстоящем саммите сыграет и президент Украины Владимир Зеленский, который заявлял о намерении его посетить.
«Поэтому ничего другого ожидать от Байдена не стоило. Мы увидим на саммите некие показательные выступления. И говорить о российском контроле над возвращенными территориями, конечно, там никто не станет», – уверен эксперт.
«Вместе с тем, для американцев тема обмена заключенными все более значима. Поэтому Байден готов обсудить эту тему с Путиным», – замечает собеседник.
«Также американцы обвиняют Байдена в том, что он создал неконтролируемую ситуацию в отношениях с Россией. Об этом говорят не только республиканцы, но и некоторые демократы, лояльные Белому дому. В этой связи Байдену важно показать сохранение с Россией хоть каких-то контактов», – продолжил американист.
«Примечательно, что сам обмен заключенными обычно не принято обсуждать на президентском уровне – для этого есть рабочие группы. Но сейчас важно показать, что администрация способна не только проваливать все подряд и накалять обстановку вплоть до возможного ядерного противостояния, но и решать какие-то насущные вопросы», – заключил Дробницкий.
Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеканала CNN сказал, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали.
Кроме того, он отметил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над возвращенными в ее состав территориями, но открыт к диалогу, если Путин захочет поговорить о судьбе осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.
Американский президент также усомнился в том, что Москва может применить тактическое ядерное оружие. «Я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома. Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Напомним, что в Белом доме уже неоднократно говорили о потенциальном обмене баскетболистки Грайнер, получившей девять лет колонии за провоз наркотиков в Россию, и приговоренного еще в 2020 году к 16 года за шпионаж Пола Уилана. Однако до сих пор это не увенчалось успехом.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Американские СМИ раскрыли планы Британии по уничтожению Крымского моста
Grayzone: Британская разведка подготовила план по уничтожению Крымского моста ракетами еще весной
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Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.
В публикации Grayzone сообщается, что портал получил презентацию от апреля 2022 года, предназначенную для высших чинов британской разведки, где излагается план подрыва Керченского моста... при участии специально подготовленных украинских солдат, передает РИА «Новости».
Отмечается, что план был составлен по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. Автор документа военный Хью Уорд, в плане описываются стратегии создания угрозы военно-морским силам России.
Уорд предлагал уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.
В публикации говорится, что Донелли переслал план бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям.
Как отмечает портал, он ранее являлся совладельцем компании Bulcommerce KS – посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, вскрылась связь экс-министра с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.
Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтверждает его, сославшись на необходимость переговоров с Донелли.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
По словам президента России Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.
В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин в докладе президенту заявил, что дело о взрыве возбудили по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
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Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.
Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».
«Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.
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Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту
ТАСС: При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москва Сергей Маслов
Количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, среди них судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщил представитель экстренных служб.
Как сообщил источник ТАСС, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. По словам источника, продолжается опознание тел погибших.
Ранее в пресс-службе СК сообщали, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, из воды подняли тела женщины и мужчины.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
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Медведев: Столтенберг подтвердил участие НАТО в войне против России
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Столтенберга о том, что победа России на Украине будет поражением НАТО
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Поставки Киеву нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», – написал он в своем Telegram-канале.
«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», – добавил он.
Медведев также отметил, что тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. «Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», – указал он.
Напомним, американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
Во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить.
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Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
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Названы возможные сроки поставок американских систем ПВО Украине
Военный эксперт Бижев: США могут передать ВСУ новые системы ПВО в течение нескольких недель
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Когда мы оцениваем возможность поставок Украине новых систем ПВО из США, нам стоит вновь рассмотреть вопрос об уничтожении транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.
«Не секрет, что американцы регулярно поставляют оружие Украине и, вполне очевидно, поставят и в этот раз. Речь, вероятно, пойдет о поставках комплексов дальнего действия Patriot. И в целом там может быть представлен весь имеющийся диапазон средств ПВО, включая маловысотные комплексы», – сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.
«Поставка американских систем ПВО на Украину может занять от нескольких дней до нескольких недель. Скорее всего, перебрасываться будут те системы, которые сейчас находятся на американских военных базах в Европе, поэтому основную роль в возможных сроках доставки будет играть желание США осуществить свои обещания», – отметил собеседник.
«Гораздо более важным аспектом в данном вопросе является обучение личного состава для пользования этими комплексами. Такой процесс займет минимум месяц-полтора, если они обучение не провели заранее и скрытно. В любом случае дополнительное время будет потрачено на слаживание расчетов, это непростой процесс», – полагает эксперт.
Как отметил Бижев, при сегодняшнем характере военных действий ВСУ не требуется полноценной синхронизации новых систем ПВО с уже имеющимися. «Учитывая, что система ПВО у них используется не централизованно, а локальными группировками по типу «что увидел, то и сбил» – необходимости в полной синхронизации у них нет», – рассказал он.
«Но помимо всего вышесказанного, стоит учитывать заявления нашего Верховного главнокомандующего и помнить, что мы можем поставить под вопрос всю логистику и доставку новых систем ПВО на Украину. России стоит вновь рассмотреть этот вопрос», – заключил собеседник.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, теперь России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины.
Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
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Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
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Мэр Львова: На восстановление электроснабжения города нужны месяцы
Мэр Львова Садовый: В результате удара в городе выведены из строя четыре электроподстанции
В результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции, в городе проблемы со стабильным электроснабжением, сообщил мэр Андрей Садовый.
В своем Telegram-канале Садовый написал, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации, но на восстановление электроснабжения уйдут месяцы. Также он призвал население какое-то время ограничить использование электроэнергии.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО
Генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса и сделает мир более опасным
Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, необходимо, чтобы победила Украина. Поскольку при победе России мир станет более опасным и уязвимым перед российской агрессией, передает ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно быть готово к долгой войне на Украине. «Мы должны быть готовы к долгой войне и оказанию поддержки Украине», – добавил он.
Напомним, Столтенберг назвал российские удары по Украине «ужасающими и неизбирательными атаками» на гражданскую инфраструктуру.
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ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе
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Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их хранения, передает РИА «Новости».
В ФСБ отметили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
Уголовное дело пока возбуждено по одной статье – о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (ч. 4 ст. 222 УК РФ), в рамках которого «документируется его причастность к иным противоправным действиям».
Кроме того, ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали гражданина Украины.
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Страны G7 не предложили конкретных шагов по поставкам оружия Украине
Лидеры стран «Большой семерки» на внеочередном заседании не стали обсуждать в этом формате поставки вооружений Киеву
На внеочередном заседании стран «Большой семерки», которое после ударов по Украине запросил президент Владимир Зеленский, не станут обсуждать дополнительные поставки оружия Киеву.
Онлайн-встреча G7 проходит на уровне глав государств и правительств. Зеленский подключится к конференции в качестве гостя, передает РИА «Новости».
В правительстве Германии подчеркнули, что на конференции вряд ли будут обсуждать поставки оружия Украине, поскольку для этого существует, например, «формат Рамштайна», в котором принимают участие не только страны «Семерки».
Участники на саммите в первую очередь будут обсуждать «вопрос последствий недавней эскалации на Украине», темы энергетики и связанные с этим вопросы цен.
Между тем глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, чтобы она «могла продолжать защищаться и освобождать территорию».
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала как можно скорее созвать экстренный саммит стран-членов НАТО после ракетных ударов России на Украине.
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В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Зеленский потребовал от G7 отправить наблюдателей на границу с Белоруссией
На саммите G7 Владимир Зеленский призвал отправить международную миссию на границу Украины и Белоруссии
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Украина не планировала и не планирует никаких военных действий против Белоруссии, необходима поддержка на уровне G7 для отправки международных наблюдателей на украино-белорусскую границу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, страны «Большой семерки» просто обязаны отправить международную миссию на границу с Белоруссией. Вместе с тем он заявил, что Украина не планировала и не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности, передает РИА «Новости».
«Чтобы полностью снять <…> те нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», – приводит ТАСС слова Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.
Белоруссия повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Киеву вооружений.
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