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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
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Власти Польши: Повреждение нефтепровода «Дружба» было случайным
Власти Польши назвали утечку на нефтепроводе «Дружба» случайностью
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Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным».
В данном случае можно «говорить о случайных повреждениях», приводит слова польского чиновника «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
В свою очередь представитель пожарной команды Кароль Кержковски заявил телерадиокомпании TVP Info, что сейчас необходимо откачать жидкость, найти утечку и остановить ее. Когда давление снизится, утечка прекратится и позволит нам добраться до нее, пояснил он. Причины утечки устанавливать преждевременно, добавил он.
Между тем вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Он также сказал, что польская PERN уведомила Россию об утечке на нефтепроводе. Андронов уточнил, что утечка произошла ближе к границе с Германией, передает ТАСС.
Со своей стороны заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявил, что причины утечки нефти из нефтепровода «Дружба» пока неизвестны. Возможность диверсии он комментировать не стал. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности, причины анализируют, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
В Польше произошла разгерметизация российского нефтепровода «Дружба»
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Компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», по этому участку российская нефть поступает в Германию.
По информации компании, автоматические системы PERN обнаружили повреждение на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка. Уточняется, что по этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.
Поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
На данный момент техслужба компании, а также пожарные и экологический надзор принимают необходимые меры в такой ситуации.
«Транснефть» тем временем получила уведомление Pern об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».
Газета ВЗГЛЯД уже разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Орбан попросил ЕС переработать санкции против России
Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России из-за их неэффективности
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Антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, их необходимо пересмотреть, заявил изданию Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что предлагает их не отменить, а переработать, сообщает «Интерфакс».
Орбан считает, что ограничительные меры применяются «примитивным образом» и поэтому являются «катастрофическими». «Мы хотели перестать финансировать Россию, но по факту делаем это», – сказал он, имея в виду параллельный рост цен на энергоносители, передает ТАСС.
«В вопросах энергетики мы карлики, а Россия – великан», – отметил Орбан.
Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.
Кроме того, Орбан выступил за прекращение боевых действий на Украине. А также отметил, что на данный момент Запад сильно слаб, чего не было раньше. Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и Россия, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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Украинцев выгнали с митинга в Германии
Протестующие в Лейпциге призвали украинских «нацистов» покинуть Германию
В Германии на митинге против правительства протестующие потребовали от украинских беженцев уехать из страны и назвали их нацистами, кадры демонстрации опубликованы на YouTube-канале газеты Die Welt.
В Лейпциге демонстранты выкрикивали призывы в сторону людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках. Недовольные политикой Германии и санкциями против России немцы призвали украинцев покинуть страну. «Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!» – скандировали жители Лейпцига, передает РИА «Новости».
Ранее в Германии состоялись массовые акции протеста в землях Мекленбург – Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония. Протестующие требовали отменить санкции против России, перейти к мирным переговорам и прекращению поставок оружия на Украину.
До этого в Восточной Германии прокатились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Также митинги против падения жизненного уровня прошли в Праге и в Вене, где потребовали отменить санкции против России.
США намерены прекратить продажи оружия Саудовской Аравии
В Сенат США внесли проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии
Проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии внесен в Сенат США, сообщил сенатор Ричард Блюменталь.
В проекте закона утверждается, что документ необходим для обеспечения временного, на один год, приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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В Эстонии призвали Европу не бояться заявления России о «красных линиях» на Украине
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не пугаться заявления российской стороны о «красных линиях» на Украине
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Европейским союзникам Украины не стоит страшиться предупреждения российских политиков о «красных линиях» во время спецоперации на Украине, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, те движения, которые были нацелены для избежания эскалации привели «к войне, подобной геноциду». Рейнсалу теперь считает, что бояться больше нечего, вряд ли, по его мнению, может произойти что-то страшнее. Таким образом он призвал Европу действовать, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн.
Так, Рейнсалу заявил, что Западу необходимо усилить поддержку Украины в сфере безопасности, поставить средства противовоздушной обороны для защиты районов проживания гражданского населения, а также гражданской инфраструктуры.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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Путин указал цель действий России в сфере энергоресурсов
Президент России Путин назвал действия России в сфере энергоресурсов направленными на стабилизацию мировых рынков
Действия Москвы, касающиеся энергоресурсов, не направлены на создание проблем, они направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Петербурге.
Глава страны добавил, что Россия работает активно и в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что Москва не создает своими решениями никому проблем, ее действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках.
Путин подчеркнул важность того, чтобы и потребители энергоресурсов, и компании, занимающиеся добычей, и поставщики на рынки чувствовали спокойствие, стабильность и уверенность, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее страны ОПЕК+ в ходе заседания, состоявшегося на минувшей неделе, приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
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В США намерены продолжать продажу нефти из резерва для снижения цены
Минэнерго США заявило о готовности продолжать продажу стратегических запасов нефти в предстоящие месяцы
США готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегического резерва в предстоящие месяцы, сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
По его словам, недавно США объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, что должно оказать давление на рынок, направленное на снижение цен, и намерены делать это и впредь, пока не цели не будут достигнуты, передает ТАСС.
Так он прокомментировал решение ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.
Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
Песков объяснил подтекст заявления генсека НАТО по Украине
Пресс-секретарь президента Песков: Столтенберг подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины
Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса, подтверждают, что блок воюет на стороне Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.
На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что Россия их «предпринимает, начиная с 24 февраля», передает ТАСС.
Во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет «большим поражением» как для Украины, так и для альянса, потому что «сделает мир более опасным», а страны НАТО – «более уязвимыми перед российской агрессией». Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украины, добавив, что «НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется». При этом Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс якобы не является стороной конфликта на Украине.
Кроме того, Песков в среду прокомментировал заявление членов «Большой семерки» по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности о том, что они настаивают на привлечении России к ответственности. Представитель Кремля отметил, что у G7 «есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности». Песков выразил надежду, что «рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», передает РИА «Новости».
В Москве анонсировали увеличение выпуска систем для очистки нефти
Глава департамента мэрии Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск систем для очистки нефти
Компания VDK из особой экономической зоны «Технополис Москва» сможет увеличить производство систем для очистки нефти до 50 единиц по программе импортозамещения иностранной продукции, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
По его словам, уже на сегодняшний день компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год и поставляет практически всем крупным нефтегазовым заводам России, в том числе Роснефти, Газпрому и Транснефти. К следующему году корпорация готовится нарастить производство до 50 комплектов в год. Причем раньше такое оборудование в стране выпускали в основном иностранные компании, сообщает телеканал 360.
Но российским ученым и инженерам удалось доказать, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами.
По словам экспертов, в нефти из скважины есть большое количество примесей, такие как вода и минеральные соли, что негативно сказывается на системы доставки сырья. А новые системы компании VDK позволяют автоматически добавлять необходимые химические присадки для сбора и вывода лишних примесей.
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Венгрия выступила против новых антироссийских санкций
Венгрия перед встречей министров энергетики стран ЕС в Праге выступила против введения антироссийских санкций
Венгрия выступила против дополнительных энергетических санкций в отношении России и выразила надежду, что от Евросоюза не последует новых предложений в этой области, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, ранее введенные санкции Брюсселя оказались ошибочными и вызвали энергетический кризис в Европе. Так, не только цены, но и предложения ЕК оказались совершенно оторванными от реальности. Сийярто призвал вернуться к здравому смыслу во избежание более крупных проблем, передает РИА «Новости».
«Будем надеяться, что больше не будет «великих» идей от Брюсселя», – добавил Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, и призвал их немедленно пересмотреть.
Президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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Нефть подешевела на рисках рецессии
Мировые цены на нефть снизились на опасениях вокруг спроса
Мировые цены на нефть в среду начали снижаться из-за опасений по поводу снижения спроса на сырье на фоне мировой рецессии.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent на 8.36 снизилась на 0,55%, достигнув 93,77 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,76%, до 88,67 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что стоимость нефти снижается по ряду причин, и одной из них является ухудшение Международным валютным фондом (МВФ) прогноза по росту мировой экономики. МВФ полагает, что в 2023 году этот рост замедлится до 2,7% (ранее считалось, что он составит 2,9%). Более того, прогноз роста ВВП США в 2022 году снижен до 1,6% (с 2,3%), а роста ВВП Китая – до 3,2% (с 3,3%).
Негативное влияние на котировки оказывают также сохраняющиеся коронавирусные ограничения в Китае и перспективы резкого повышения ставки Федрезервом США.
Песков: Энергетика становится объектом преступных действий террористов
Пресс-секретарь президента Песков: Энергетика становится объектом для террористов
Энергетика в современном мире порой становится объектом преступных действий террористов, как это было с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Энергия пера», Песков сказал, что энергетика – это то, что нас развивает, энергетика – это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика – это то, что приводит к состоянию отчаяния целых народов в случае ее отсутствия, энергетика – это то, что становится объектом для преступных действий террористов, как мы видели с «потоками», и энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе и нашей страны, передает РИА «Новости».
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов «Северный поток».
Между тем президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».
Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.
Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.