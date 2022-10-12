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В Польше произошла разгерметизация российского нефтепровода «Дружба»
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Компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», по этому участку российская нефть поступает в Германию.
По информации компании, автоматические системы PERN обнаружили повреждение на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка. Уточняется, что по этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.
Поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
На данный момент техслужба компании, а также пожарные и экологический надзор принимают необходимые меры в такой ситуации.
«Транснефть» тем временем получила уведомление Pern об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначалась не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».
Газета ВЗГЛЯД уже разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Washington Times: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Члены палаты представителей США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд подготовили проект «Закона о напряженном партнерстве», документ стал ответом на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, пишет издание Washington Times.
Сообщается, что документ предлагает вывести находящиеся в Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы США, а также системы противовоздушной обороны. В состав ПВО входят комплексы Patriot и THAAD, всего в этих странах несколько тысяч человек в составе группировки американских войск. Также США занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран на своей территории, сообщает издание «Прайм».
Парламентарии также отметили в заявлении, что резкое снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравии и ОАЭ являются враждебный актом в отношении США. По мнению членов палаты представителей, сложившаяся ситуация – сигнал о поддержке России в ее действиях на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация государства рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).
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Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
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Mirror: Британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
Mirror: Британский миллиардер Кодвелл отказался отапливать дом назло Путину
Газета Mirror рассказала, что британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин получил «меньше долларов».
Как сообщает издание, Кодвелл знает, что в Британии топливный кризис, люди беспокоятся о том, чтобы использовать меньше энергоносителей, поэтому он планирует отапливать одну комнату, где будет жить, а остальные помещения будут холодными, сообщает РИА «Новости».
По мнению миллиардера, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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Швейцарский суд отклонил апелляцию России по делу «ЮКОСа»
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на приговор о выплате группе «ЮКОС» 2,63 млрд долларов
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России после первоначального судебного решения, приговорившего ее к выплате около 2,63 млрд долларов группе «ЮКОС» Михаила Ходорковского, данное решение суда может быть обжаловано, говорится в постановлении на сайте ведомства.
Как сообщили в суде, апелляцию отклонили, а 200 тыс. франков судебных издержек возложили на истца, передает агентство «Прайм».
Федеральный суд отклонил жалобу России на арбитраж в пользу люксембургской дочерней компании несуществующей одноименной российской нефтяной группы Yukos Capital с выплатами суммой 2,63 млрд долларов. Эта сумма представляет собой часть кредитов, предоставленных Yukos Capital нефтяной компании «ЮКОС» до ее банкротства в 2006 году.
В своем решении федеральный суд считает, что временное присоединение России к Энергетической хартии в 1994 году без ее ратификации не освобождает Россию от обязательств, вытекающих из нее. Россия считала иначе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему у акционеров ЮКОСа не получилось заработать на России.
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США намерены прекратить продажи оружия Саудовской Аравии
В Сенат США внесли проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии
Проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии внесен в Сенат США, сообщил сенатор Ричард Блюменталь.
В проекте закона утверждается, что документ необходим для обеспечения временного, на один год, приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Польша обвинила Норвегию в наживе на украинском конфликте
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил недовольство Норвегией якобы за ее попытку нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет Washington Post.
По информации издания, множество европейцев критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала СВО. При этом «эксперты» назвали такие доходы неприличными. Так, Моравецкий предложил Норвегии поделиться доходами с Украиной, попутно обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что Осло выразил несогласие в связи с упреками в свой адрес, напомнив, что страна оказывала поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.
До этого польские депутаты больше всех обрадовались произошедшему ЧП на Крымском мосту. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал его «бальзамом на сердце».
А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту «началом».
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В США обвинили Саудовскую Аравию в помощи России с проведением СВО
The Washington Post: Саудовская Аравия помогает России в проведении спецоперации на Украине сокращением добычи нефти
Американское издание The Washington Post выступило с утверждением, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.
По версии американского издания, участие Саудовской Аравии и стран Персидского залива в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти играет на руку России, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы, передает РИА «Новости».
Как считает автор материала, политика Саудовской Аравии и стран Персидского залива не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им введение потолка цен на экспорт российской нефти в декабре. Как утверждается в публикации, все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине.
Авторы материла считают, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. В то же время, по их мнению, президент США Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
«Это (соглашение) провал внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах», – считает автор статьи.
Накануне американское издание The Washington Times сообщило, что Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+. По сведениям издания, в Палате представителей Конгресса США предложили вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы Соединенных Штатов, а также системы противовоздушной обороны.
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Эрдоган: Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму из-за энергокризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган: Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут
Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму в связи с энергетическим кризисом, заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, данные по инфляции бросают вызов всем, включая страны Запада. Турецкий лидер отметил также, что опасения по поводу продовольственной и энергетической безопасности растут, передает ТАСС. По его словам, в Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. На это Эрдоган сказал, что у Турции нет такой проблемы.
Ранее Эрдоган предупредил о серьезных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок российского газа.
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Власти Польши решили проверить бомбоубежища в стране
Заместитель главы МВД Польши Вонсик заявил, что страна проверит состояние 62 тыс. бомбоубежищ
Ведомства, отвечающие за безопасность, проводят инвентаризацию более 60 тыс. бомбоубежищ в Польше, заявил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик.
По его словам, по итогам инвентаризации было выяснено, что всего по всей стране насчитывается 62 тыс. убежищ, сообщает ТАСС.
Вонсик подчеркнул, проверка бомбоубежищ рутинная деятельность, в Польше нет угрозы налетов. Дискуссия о состоянии бомбоубежищ началась в польском обществе в контексте событий на Украине.
Ранее стало известно, что Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины.
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В Кремле назвали победой здравого смысла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Пресс-секретарь президента Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти – это победа здравого смысла, а не России, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Песков рассказал, что определенную роль в решении ОПЕК+ имеет визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты, который он совершил в 2019 году, передает РИА «Новости».
Также Песков заявил, что Вашингтон начал терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. По его мнению, США пытаются манипулировать своими запасами нефти, ни к чему хорошему такая игра не приведет.
Представитель Кремля выразил уверенность в том, что ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают США на энергетическом рынке.
Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Западные СМИ заявили, что такой шаг подрывает усилия президента США Джо Байдена и заставляет сомневаться в способности Вашингтона оказать давление на Россию.
Нефть подешевела после длительного роста
Мировые цены на нефть начали снижаться после пятидневного роста
Цены на нефть утром в понедельник начали снижаться после показанного yg протяжении последних пяти дней роста.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.03 по Москве снижается на 0,78%, достигая до 97,16 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,79% – до 91,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Отметим, что цены на нефть утром снижаются роста, наблюдавшегося пять дней. ОН был вызван опасениями сокращения предложения вида сырья, усилившимися на фоне того, что на прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сокращать добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября.
Путин указал цель действий России в сфере энергоресурсов
Президент России Путин назвал действия России в сфере энергоресурсов направленными на стабилизацию мировых рынков
Действия Москвы, касающиеся энергоресурсов, не направлены на создание проблем, они направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Петербурге.
Глава страны добавил, что Россия работает активно и в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что Москва не создает своими решениями никому проблем, ее действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках.
Путин подчеркнул важность того, чтобы и потребители энергоресурсов, и компании, занимающиеся добычей, и поставщики на рынки чувствовали спокойствие, стабильность и уверенность, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее страны ОПЕК+ в ходе заседания, состоявшегося на минувшей неделе, приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
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Нефть подешевела из-за опасения рецессии
Мировые цены на нефть после существенного роста, произошедшего на прошлой неделе, снизились, поскольку трейдеры опасаются возможности возникновения рецессии.
Цена декабрьских фьючерсов марки Brent на 8.14 снизилась на 0,43%, достигнув 95,78 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,57%, составив 90,61 доллара, свидетельствуют данные торгов.
За прошлую неделю нефть Brent подорожала на 11,3%, а WTI – на 16,5% на ожиданиях по снижению предложения, поскольку ОПЕК+ приняла решение сократить с ноября добычу на 2 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Между тем во вторник стоимость нефти в рамках коррекции начала снижаться. Инвесторы опасаются, что действия мировых регуляторов могут вызвать снижение экономической активности и послужить началом мировой рецессии, а это в свою очередь снизит спрос на нефть.
Мировые центробанки для борьбы с повышенной инфляцией начали проводить жесткую монетарную политику. В частности, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии – на 50 базисных пунктов.
В США намерены продолжать продажу нефти из резерва для снижения цены
Минэнерго США заявило о готовности продолжать продажу стратегических запасов нефти в предстоящие месяцы
США готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегического резерва в предстоящие месяцы, сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
По его словам, недавно США объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, что должно оказать давление на рынок, направленное на снижение цен, и намерены делать это и впредь, пока не цели не будут достигнуты, передает ТАСС.
Так он прокомментировал решение ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.
Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.