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16 сентября, пятница | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
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В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
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Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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В Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине
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Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца, сообщил лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге.
«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», – цитирует политика издание Die Zeit.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки – в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард» (Leopard). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос Кулебы о поставках киевскому режиму танков «Леопард» (Leopard). Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
Немцы резко раскритиковали фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию
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Читатели немецкого издания Der Spiegel обрушились с критикой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее высказываний о «мерах наказания России». Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, добавив, что нынешние рестрикции – «самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир». «Европа победит», – заверила фон дер Ляйен.
«Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров», – пишет в комментариях пользователь Alberich, передает РИА «Новости».
«Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели! 98% населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своем и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги», – высказал мнение ElkePohn.
«Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», – подчеркнул Fritz-hw2SWMB7R.
«Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей», – резюмировала Sandra – WLZT.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила накануне, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Шольц объяснил передачу под контроль ФРГ «дочки» Роснефти
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о передаче импортеров нефти – компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление регулятора Германии.
«Это важное для защиты нашей страны политическое решение в области энергетики. Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей. Мы делаем нас более независимыми от России и решений, которые где-то там принимаются», – цитирует ТАСС Шольца.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине
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«Сегодня немцы пытаются помочь Украине только в оборонительных целях и при этом не дать ей возможности наступать на российские территории», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине.
«В Германии есть закон, согласно которому немецкая военная техника не должна поставляться в зону конфликта. Но в настоящее время они уже поставляют оружие на Украину, то есть Германия, по сути, ослабила собственное регулирование этих вопросов и шагнула ради Украины дальше, чем рассчитывала», – рассказал сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Но вместе с тем немцы пытаются соблюсти определенные принципы. По их мнению, они помогают Украине обороняться, а не наступать. А поскольку танки – это все-таки наступательное оружие, они и приняли такое решение», – добавил он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что поставки западного оружия на Украину будут продолжаться. «По мере того, насколько успешно будет продвигаться российская операция, Соединенные Штаты и их союзники будут поставлять для ВСУ все более дальнобойное оружие», – полагает собеседник.
«При этом возможность Украины атаковать территорию России будет регулироваться именно дальнобойностью поставляемого вооружения. Кроме того, у западных стран сегодня отмечается достаточно высокая эффективность вооружений за счет средств разведки, радиоэлектронной борьбы, средств противоартиллерийской борьбы и разведки. Они в целом понимают, как это сделать», – отметил Козюлин.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки, в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около двух тысяч единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Кроме того, данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики свидетельствуют о том, что западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более миллиарда евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Сообщается, что администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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В Германии разгорелся скандал из-за санкций против России
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Парламентская немецкая партия Левых не пришла к согласию по санкциям против России, это привело к расколу в партии, сообщают германские СМИ.
Споры начались после выступления одного из представителей партии Сары Вагенкнехт, указывающей на неэффективность экономической войны с Россией и необходимости начать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Многие члены организации, включая премьера Тюрингии Бодо Рамелова, возмутились этим заявлением, премьер направил письмо парламентской фракции с обвинениями в адрес Вагенкнехт.
Глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий, он отказался «принять требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».
Издание отметило, что Вагенкнехт не изменила свою позицию и заявила, что санкции разоряют экономику Германии, это бессмысленно и не помогает урегулированию на Украине.
Часть читателей издания поддержали ее посыл, они призвали партию прислушаться к ней.
«Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как «прогрессивной политической силы»? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов», – отметил один комментатор.
«Вагенкнехт права! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» – добавил другой пользователь.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Между тем почти 40% жителей Германии, как показал опрос Deutschlandtrend, полагают, что не смогут расплатиться за энергию предстоящей зимой.
Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии
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Нижняя палата парламента Польши (Сейм) подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне.
За принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались, сообщает РИА «Новости».
В документе, составленном фракцией правящей партии Польши «Право и справедливость», говорится, что «Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством». «Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам», – говорится в тексте резолюции.
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Также в Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии. «С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – говорится в письме депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши. Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара.
Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти
Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.
Как заявил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.
Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.
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Власти Германии передали в госуправление «дочку» Роснефти
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Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, сообщило минэкономики.
«Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В минэкономики ФРГ добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
СМИ: Власти Германии намерены приобрести долю в газовой компании VNG
Правительство Германии может выкупить доли в германском импортере газа – газораспределительной компании Verbundnetz Gas на фоне экономического кризиса, сообщают СМИ.
По данным источника агентства Bloomberg, пакет мер по спасению VNG может включать вливание капитала, которое даст правительству миноритарный пакет акций компании.
Модель спасения аналогична модели для энергетического концерна Uniper. Разница лишь в том, что материнская компания VNG энергоконцерн EnBW должна будет внести свой вклад в потенциальный пакет, передает ТАСС.
На минувшей неделе компания уже подала заявку на получение государственной помощи, но решение пока еще не принято, уточнили в Минэкономики страны.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров.
Цены на нефть снизились на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне значительного роста ее запасов в США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 8.01 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 92,71 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,49%, до 86,88 доллара, передает РИА «Новости».
По данным Американского института нефти API, за неделю, завершившуюся 9 сентября, коммерческие запасы нефти в США подскочили на 6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 200 тысяч.
Позднее в среду ожидается публикация доклада МЭА и статданных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране за прошедшую неделю.
Кроме того, нефтяные инвесторы сосредоточены на предстоящем выступлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая собирается представить ряд предложений по сдерживанию нефтяного кризиса в своем выступлении перед Европейским парламентом.
Цены на нефть снизились на ожидании уменьшении спроса
Мировые цены на нефть в четверг утром слабо снижаются, в то время как инвесторы оценивают возможное краткосрочное уменьшение спроса на этой вид сырья, имея в виду и возможные перебои с предложением, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 7.40 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,18%, до 93,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,05%, до 88,44 доллара, передает ТАСС.
Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА), рост спроса на нефть в мире по итогам года будет на уровне 99,7 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза. Кроме того, по данным агентства, мировая добыча нефти растет третий месяц, в августе достигла 101,3 миллиона баррелей в сутки.
«С точки зрения настроений, снижение прогноза спроса, которому противостоит беспокойство по поводу дальнейших перебоев с поставками российской нефти, в основном сохраняется», – сказала Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари.
Цены на нефть начали восстановление после падения
Мировые цены на нефть в пятницу утром восстанавливаются после падения торговым днем ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.21 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,42%, до 91,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 85,37 доллара, передает РИА «Новости».
На рынке нефти наблюдается положительная динамика, которая обусловлена коррекционным восстановлением котировок после сильного падения в предыдущую торговую сессию. Так, в четверг стоимость черного золота марки Brent опустилась на 3,5%, а марки WTI – на 4,3%.
Такое падение котировок было обусловлено преимущественно опасениями за состояние мировой экономики в связи с высокой инфляцией и «ястребиной» политикой центробанков.
Кроме того, инвесторы с негативом оценивают антиковидные ограничения в Китае, которые приводят к снижению спроса на топливо.
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