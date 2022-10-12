|
|
Депутаты новой волны подключились к работе по частичной мобилизации
Депутаты новой волны начали вести разъяснительную работу с избирателями по вопросам частичной мобилизации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Депутаты новой волны наряду с губернаторами включились в разъяснительную работу с избирателями по вопросам частичной мобилизации. Они оперативно реагируют на перегибы на местах, обеспечивают поддержку мобилизованных и их семей.
Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова получила более 3,5 тыс. сообщений от граждан, которые столкнулись с незаконной мобилизацией. Удалось помочь с необоснованным призывом на военную службу студентам колледжей и вузов, которые не имеют военную подготовку, боевого опыта и соответствующей военно-учетной специальности. При содействии Лантратовой удалось решить вопрос с незаконным призывом на военную службу многодетной матери, которая никогда не являлась военнообязанной, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подключил к работе волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ, которое оказывает семьям мобилизованных всестороннюю поддержку: от психологических консультаций до заботы о домашних животных. Так, волонтеры оказали адресную помощь более чем 2 тыс. семей военнослужащих и взяли под постоянную опеку более 700 семей. Юридическую помощь оказывают добровольцы из Ассоциации юристов России. Юристы дают разъяснения по социальным гарантиям и кредитам, в том числе помощь в подготовке запросов в компетентные органы. Депутат создал специальный чат-бот @ask_metelev_bot, где можно оставить обращение и получить консультацию по частичной мобилизации.
Помимо работы с обращениями граждан по факту необоснованного призыва на военную службу, депутаты проводят личные встречи с мобилизованными и их семьями. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко посетила пункт мобилизации в Кингисеппском районе Ленинградской области. Депутат помогла мобилизованному жителю решить вопрос с отсрочкой от призыва на несколько дней для прохождения медкомиссии. При поддержке Занко удалось решить другие волнующие вопросы мобилизованных на месте, другие были взяты в детальную проработку.
А член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обсудила с мобилизованными бытовые вопросы и обещала оказать содействие в их решении. Депутат напомнила о проводимой партийной акции «Бабушкина забота», в рамках которой «серебряные» волонтеры вяжут теплые вещи для российских военнослужащих.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич встретился с мобилизованными жителями Воронежской области. Кастюкевич поделился с мобилизованными личным опытом работы в зоне СВО. Депутат пообещал оказать содействие в решении вопросов военнослужащих, в частности, проконтролировать процесс получения обмундирования и амуниции.
Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат Толстой призвал разрушить на Украине мосты, электростанции и все дороги из Польши
|
|
Зампред Госдумы, депутат «Единой России» Петр Толстой заявил, что России придется вколотить Украину в XVIII век. Он добавил, что «потом, после победы, все восстановим».
Петр Толстой считает, что ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим, написал Толстой в своем Telegram-канале.
Толстой признал, что ему жалко украинцев. Но, по его словам, надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Толстой призвал «собраться и начать» – и плевать на Запад, поскольку сейчас важнее мобилизация в сознании русского человека. «Только так Победа будет за нами!» – заверил Толстой.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в Крым. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Уже вечером субботы железнодорожное движение на Крымском мосту было восстановлено. Ремонтные работы идут круглосуточно в две смены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме назвали причину отказа Киргизии от учений ОДКБ
Депутат Госдумы Затулин: Киргизия пытается дистанцироваться от России из-за страха санкций Запада
Бишкек пытается «дистанцироваться от России» и избежать санкций, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя решение Киргизии отменить учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ.
Как заявил Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», Киргизия ловит сигналы, идущие от Запада, с которым не планирует портить отношения. По словам депутата, Бишкек анализирует, насколько Россия сильна и насколько в состоянии победить Украину. По словам Затулина, поскольку с этим в последнее время не заладилось, в Киргизии посчитали, что можно дистанцироваться от России в текущей ситуации.
При этом Затулин отметил, что это не решающий шаг к разрыву, но своеобразная игра, идущая во всем мире, чтобы не попасть под западные санкции.
Ранее в Киргизии приняли решение отменить проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2022», не уточнив причины такого решения.
Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
|
|
Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Bloomberg: Оружейные запасы Европы истощены из-за поставок Украине
Bloomberg: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство боеприпасов
Собственные запасы боеприпасов и вооружений у некоторых стран Европы заканчиваются из-за поставок Украине, поэтому НАТО призывает оборонные компании увеличить производство, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам источников агентства, в основном оказались опустошены запасы боеприпасов, в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, передает ТАСС.
По данным Bloomberg, оборонные компании США и Европы сейчас обнаружили рост спроса на средства ПВО и противотанковые вооружения. Представители НАТО выступили за то, чтобы компании увеличили производство для пополнения украинских и собственных запасов.
Ранее портал Business Insider со ссылкой на экспертов, депутатов Бундестага и представителей оборонной промышленности сообщил, что армия Германии располагает запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 млрд евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск разъяснил задачи союзной региональной группировки войск
Министр обороны Белоруссии Хренин: Задачи союзной региональной группировки войск сугубо оборонительные
|
|
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.
По его словам, задачи Региональной группировки войск исключительно оборонительные, а все проводимые в настоящий момент мероприятия направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ Белоруссии, передает РИА «Новости».
Хренин подчеркнул, что сама региональная группировка войск представляет собой сложный состоящий из множества составляющих организм. По словам министра обороны Белоруссии, на протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его применения и развертывания. Либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой, либо одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы.
Министр добавил, что, исходя из возникающих угроз, может проводиться перегруппировка для прикрытия различных направлений.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мобилизованным бизнесменам дали время на передачу дел
Мишустин заявил, что мобилизованным бизнесменам продлили время на уплату налогов
Попавшие под мобилизацию предприниматели будут получать несколько дней на оформление доверенностей, кредитных каникул, отсрочек по аренде и налогам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с зампредами правительства.
По словам Мишустина, будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц, передает ТАСС.
Он отметил, что для оформления доверенностей новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней.
Также Мишустин заявил, что для мобилизованных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и предоставления отчетности.
Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона во время мобилизации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
WSJ: BAE Systems допустила возобновление производства гаубиц M777
Wall Street Journal: BAE Systems возобновить производство M777 на фоне спецоперации России на Украине
|
|
Британская компания BAE Systems заявила, что допускает возможность возобновить производство гаубиц M777 на фоне повышенного интереса к этому оружия из-за спецоперации России на Украине, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным Wall Street Journal, сейчас производство M777 прекращается.
По сообщению издания, в BAE Systems заявили, что ведут переговоры относительно возобновления производства с армией США, занимается программой создания оружия. Власти в США должны одобрить все зарубежные продажи, передает РИА «Новости».
При этом, по данным издания, интерес к приобретению M777 выразилигосударства Центральной Европы, а американская армия едва ли решит пополнить свой запас этих орудий.
Согласно подсчетам Wall Street Journal, BAE Systems, потребуется до трех лет, чтобы полностью возобновить производство M777, поскольку компании необходимы поставщики титана и легких компонентов гаубицы.
Ранее The New York Times со ссылкой на офицеров ВСУ сообщила, что армия России в ходе специальной военной операции на Украине все чаще применяют новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства, которыми поражаются, в частности, поставленные американцами гаубицы M777.
Разработчик рассказал о новом подходе к обеспечению скрытности АПЛ будущего
Заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» Баранов назвал отличия подлодки будущего
Российская атомная подлодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью за счет уменьшения электромагнитных и тепловых полей, а также снижения отраженного акустического поля, заявил заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
По словам Баранова, основными отличиями видения разработчиками подлодки будущего станет новый подход к обеспечению скрытности. Под этим подразумеваются и новые обводы, рассчитанные на уменьшение акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту подводной лодки,передает РИА «Новости» . Баранов добавил, что важными, хотя и не заметными на модели являются работы по уменьшению тепловых, электромагнитных и прочих полей, которые могут быть замечены космическими средствами обнаружения.
Ранее в «Рубине» рассказали, что подводная лодка следующего поколения «Арктур» станет менее заметной за счет граненой формы и безвальной энергетики.
Песков прокомментировал идею не выпускать мужчин из России во время мобилизации
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что решения о запрете на выезд мужчин из России нет
В Кремле нет позиции по инициативе – не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации, неизвестно, чтобы это рассматривалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о предложенной инициативе председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о запрете на выезд подлежащим призыву мужчинам, заявил, что в Кремле нет по этому поводу никакой позиции, неизвестно, рассматривалось ли это предложение, передает РИА «Новости».
То же самое он ответил и по вопросу о включении в специальный реестр тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд за пределы РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона во время мобилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет уехавших и не уехавших.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат Госдумы Матвейчев заявил об атаке на него украинских ботов
«Шли непрерывные звонки, СМС-сообщения. По сути, это было подобие компьютерной DDoS-атаки, только на телефон», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он сообщил о волне спам-сообщений и звонков в субботу утром, которая, по оценке депутата, была спровоцирована из Киева для подрыва его репутации.
«Все очень просто – атака ботов длилась ровно то время с утра и в течение дня, когда пишутся и сдаются материалы, когда все журналисты звонили с просьбой о комментариях. Задача была – выключить телефон и не дать мне возможность комментировать актуальные события. Шли непрерывные звонки, СМС-сообщения. По сути, это было подобие компьютерной DDoS-атаки, только на телефон», – рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. К вечеру субботы волна СМС-спама и звонки прекратились, добавил парламентарий.
По словам собеседника, о том, что такой рейд ботов может начаться, его заранее предупреждали друзья из Киева. «У меня есть в Киеве знакомые журналисты, – пояснил Матвейчев. – Они сообщили, что атака будет вестись в том числе с целью подрыва моей репутации». На вопрос, почему устроители телефонного нападения избрали именно его из всей массы российских политиков, экспертов и топовых блогеров, киевские знакомые пояснили: с точки зрения заказчика, Матвейчев «мешает тем, что он не истерит». «Ты им картину портишь тем, что в нынешней сложной ситуации нужно сохранять выдержку, спокойствие, сохранять единство общества. Им эта концепция – поперек горла, это то, что они стремятся разрушить», – привел депутат слова своих киевских собеседников.
Киев вполне устраивают те силы в России, которые под ура-патриотическими лозунгами «заламывают руки и требуют от власти немедленной и предельно жесткой реакции», масштабных бомбежек и так далее, отмечает Матвейчев. По его оценке, нарастание критики, зачастую неконструктивной, раскачивает ситуацию, так как усилиями ЦИПсО (Центра информационно-психологических спецопераций Украины) это может быть представлено как конфликт власти и «ура-патриотов». «Поэтому была задача – не пустить мою точку зрения в эфир», – подчеркивает Матвейчев.
«Еще до атаки на мой телефон, начались вбросы откровенной клеветы через мессенджеры. Например: «Матвейчев заявил, что на Украине идет не военная операция, а учения» – и дальше следовало: «посмотрите на этого подонка, у нас люди гибнут». Я никогда не говорил, что на Украине «идут учения», однако фейк был вброшен и начал распространяться по Telegram-каналам», – отметил собеседник.
Ранее депутат сообщил порталу «Политнавигатор», что первоначально фейки появились в одной из американских соцсетей, а затем начали распространяться по Telegram. Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, по данным австралийских исследователей сообщения, сгенерированные ЦИПсО и украинскими ботами, составляют до 90% комментариев в Twitter. Наблюдатели на референдуме в Херсонской области сообщали об активности ЦИПсО в интернете во время голосования – в украинском сегменте Сети распространялись фотографии и посты, где говорится, что якобы на многих улицах Херсона расклеены листовки неких партизан, призывающих не участвовать в референдуме. Постановочные фото были сделаны на украинской территории, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Спутник «Глонасс-К» вывели на орбиту
Минобороны России: Навигационный космический аппарат «Глонасс-К» выведен на орбиту
Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», сообщили в Минобороны России.
По сообщению Минобороны, стартовавшая в понедельник с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1б» в расчетное время вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К», передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата «Глонасс-К» на орбиту разгонным блоком «Фрегат» прошли в штатном режиме.
По сообщению Минобороны, «Глонасс-К» были принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС России, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы работают в штатном режиме.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
В Германии пожаловались на истощившийся запас боеприпасов
Business Insider: Запаса боеприпасов Германии хватит на один день войны
Бундесвер располагает запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 млрд евро, сообщает портал Business Insider со ссылкой на экспертов, депутатов Бундестага и представителей оборонной промышленности.
НАТО требует от стран-участниц иметь запас на 30 дней войны. Как отмечает Business Insider, о проблеме давно известно, нехватка боеприпасов уже отразилась на проведении учений. Кроме того, страна поставляет боеприпасы Украине, но не восполняет запасы, передает ТАСС.
Как рассказал изданию исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой безопасности и оборонной промышленности Кристоф Ацподиен, ситуация не исправится, если из запасов бундесвера забирают боеприпасы, но в то же время не заказывают их у промышленности.
Уполномоченная по Вооруженным силам ФРГ в Бундестаге Ева Хегль заявила, что Германии необходимо потратить 20 млрд евро на покупку новых снарядов. Некоторые эксперты при этом считают, что потратить необходимо до 30 млрд евро до 2030 года. Некоторые депутаты уже выразили недовольство тем, что бундесвер медлит в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Германия сформировала новый пакет помощи Украине в размере 11 млн евро, который будет включать поставки курток, палаток и другого снаряжения.
Столтенберг анонсировал учения НАТО по «ядерному сдерживанию»
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не будет отменять учения по «ядерному сдерживанию»
НАТО намерена провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12–13 октября в Брюсселе.
По словам Столтенберга, эти учения были запланированы еще до начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО рассказал, что эти стандартные учения позволят убедиться в безопасности, эффективности и надежности ядерного сдерживания альянса, передает ТАСС. Столтенберг отметил, что было бы неверным посылом отменить учения.
Ранее гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона во время мобилизации
Президент России Владимир Путин указал губернаторам на «бестолковщину» в связи с мобилизацией
Во время мобилизации возникает «бестолковщина», но она бывает и в других сферах, необходимо держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.
Путин заявил, что бестолковщины в процессе частичной мобилизации возникает достаточно, но так бывает и по другим направлениям, передает ТАСС.
Он призвал губернаторов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.
«Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды ВС РФ, должны неукоснительно выполняться», – цитирует РИА «Новости» президента.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МиГ-29К ВМС Индии разбился во время полета
Самолет МиГ-29К ВМС Индии разбился во время вылета, пилот выжил
Истребитель МиГ-29К потерпел крушение в Индии во время планового вылета, пилот успешно катапультировался и обнаружен в ходе спасательной операции, сообщил представитель ВМС Индии.
По его словам, истребитель МиГ-29К разбился над морем у побережья Гоа во время планового боевого вылета после попытки вернуться на базу после выявленной технической неисправности, передает РИА «Новости». Пилот катапультировался и был подобран командой спасателей, он находится в стабильном состоянии. Создана комиссия по расследованию инцидента.
Напомним, в декабре 2021 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.