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Путин поздравил командующего СВО генерала Суровикина с днем рождения
Путин позвонил командующему СВО Суровикину и поздравил его с днем рождения
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Президент России Владимир Путин по телефону поздравил командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина с днем рождения, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да, президент позвонил и поздравил Сергея Суровикина с днем рождения», – ответил он на вопрос ТАСС.
Генералу армии Суровикину, который 8 октября был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе СВО, 11 октября исполнилось 56 лет.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. Прежде Суровикин командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана, был главкомом ВКС и командовал войсками Восточного военного округа.
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил пранкерам Вовану и Лексусу условие переговоров с Россией
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.
По словам Ермака, сейчас Вашингтон поддерживает Киев на 70%, в то время как Лондон – на 100%. Британию и США глава офиса президента назвал основными партнерами Украины сегодня. Он выразил уверенность в том, что президент Джо Байден заинтересован в победе Киева, передает РИА «Новости».
Между тем личная встреча Зеленского и Байдена может сделать поддержку США Украины стопроцентной.
Ермак также рассказал о ситуации на фронте. «Мы потихонечку продвигаемся (в Херсонской области), тяжело, не хватает оружия, но мы идем. Все зависит от того, насколько вовремя мы будем получать оружие. Мы получаем много, но недостаточно», – сказал он. В числе необходимых вооружений он назвал пушки 155 калибра, артиллерия, снаряды 152, 122, системы ПВО.
При этом он подчеркнул, что у Киева нет никаких контактов с Москвой. «Мы не будем ни о чем разговаривать, пока русские войска не выйдут на линию 24 февраля. «Минска–3» не будет», – заявил Ермак.
Между тем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что у ряда европейских стран заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании нарастить производство.
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Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства
Миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации
Входивший в топ-15 российского списка Forbes миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации.
Мильнер сообщил в соцсети Twitter, что он и его семья летом официально завершили процесс выхода из российского гражданства. По его словам, они покинули Россию еще в 2014 году. Представитель Мильнера подтвердил эту информацию, сообщило сетевое издание forbes.ru.
Мильнер в этом году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивалось в 7,3 млрд долларов. В сентябре 2017 года Forbes включил предпринимателя, сооснователя компании Mail.Ru Group и создателя международного инвестфонда DST Global Юрия Мильнера в топ-100 «величайших бизнес-умов современности».
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным»
Euobserver: ЕС собирается договариваться с Россией по Украине, не упоминая Крым как «аннексированную территорию»
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ЕС собирается договариваться с Россией по Украине и больше не упоминает Крым как «аннексированную территорию», сообщает издание Euobserver, изучившее последний проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу России.
Отмечается, что в резолюции делают упор на «диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства по урегулированию конфликта на Украине», сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
Кроме того, в новом варианте резолюции не идет речи о Крыме, в прежнем документе полуостров называли «аннексированным» Россией. Разработчиков проекта тревожит, что незападные страны не поддерживали предыдущие резолюции. Также они отмечают усталость многих западных стран от конфликта.
Голосование по новому проекту резолюции пройдет в среду.
Ранее резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
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Сенатор от Мордовии: В Эстонии обсуждают отделение от России нескольких регионов
Сенатор Тултаев: В Эстонии хотят создать «страну эрзян» для отделения от России нескольких регионов
В Эстонии прошел «национальный съезд эрзян», ставящий целью создание государства «эрзянь мастор» («страна эрзян») из нескольких регионов России, заявил сенатор от Мордовии, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев.
«Недавно в Эстонии прошёл так называемый «национальный съезд эрзян», собравший около двадцати делегатов – граждан Украины, США, Эстонии, давно забывших Родину и не знающие её. Было объявлено о необходимости создания государства «эрзянь мастор» («страна эрзян»), в состав которого должны войти территории Республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской областей, части Нижегородской, Рязанской, Самарской областей. Действующий же статус регионов признан нелигитимным», – написал Тултаев во «ВКонтакте».
По его словам, существует разработанный спецслужбами США и западных стран проект «Свободный Идель-Урал», в соответствии с которым должны быть созданы независимые национальные государства «Эрзяно-Мокшания», «Чувашия», «Марий Эл», «Татарстан», «Удмуртия», «Башкортостан».
Целью этих проектов, по мнению Тултаева, является уничтожение России как государств а и стравливания народов страны. «Как же надо ненавидеть страну, землю родную, которые вскормили, вспоили тебя? Каким же бесчестным, подлым надо быть, чтобы так неистово желать ей зла? С эстонцами, поляками, немцами, американцами – понятно, мы для них почти всегда были врагами; земли наши российские, как показывает опыт исторический, не единожды пытались разграбить, а народы истребить», – спрашивает сенатор.
Он отметил, что самопровозглашенный инязор (старейшина) эрзян Болькин – гражданин Украины, боец ВСУ. «Оружие его стреляет и в эрзян, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции на Украине. И это брат, родственник эрзян и мокшан, как впрочем, и эстонские, финские наёмники?» – пишет Тултаев.
«У страны нашей немало проблем. В сфере национальных языков, культуры в том числе. Но избави нас Бог от таких заступников. Предатели, фашисты и убийцы имя им. Россия – наш многонациональный дом, с многовековой историей каждого народа. У себя в доме мы без лжепатриотов из Эстонии, Финляндии, США справимся со своими проблемами», – сказал сенатор.
Эрзяяне, эрзя – этническая группа мордвы, говорящая на эрзянском языке – одном из двух мордовских языков волжско-финской подгруппы финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Эрзя проживают в основном на востоке Мордовии, в бассейне рек Мокша и Сура, а также Волги и Белой.
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Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после российских ракетных ударов
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ
Разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, связывают с ракетными ударами ВС России, передает ТАСС.
По его словам, у всех украинских военных есть родственники, живущие в западных и центральных областях Украины, и сейчас к ним пришло осознание отсутствия тыла.
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 10 октября ВС России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции, оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
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Эксперт: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
Эксперт Анпилогов: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
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Россия пока не наносила такие удары, которые подписали бы Украине смертный приговор с точки зрения энергетики. Но уже сейчас из-за вывода из строя нескольких объектов страна оказалась на грани постоянного блэкаута. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов, комментируя российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины.
«Вчерашние и сегодняшние ракетные удары следуют в логике того, что сказал президент Владимир Путин. Мы наносим предупредительные удары. Это последняя черта. И если Киев не прекратит вести свою политику террора, то мы начнем целенаправленно и прицельно уничтожать всю энергетику государства. При этом противопоставить нам что-то Киев уже не сможет», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Россия уже нанесла чувствительные удары по энергосистеме Украины. Было выведено из строя несколько киевских ТЭЦ. Это небольшие станции, но крайне важные, поскольку отвечают в том числе за подачу отопления в жилые дома», – продолжил собеседник.
«Повреждена Криворожская ТЭС, которая снабжала энергией юго-восток Украины. Производимая ею энергия приблизительно равнялась работе трех энергоблоков Запорожской АЭС, которая, к слову, также выпала из энергобаланса Украины. Судя по всему, серьезно пострадала Харьковская ТЭЦ-5, Бурштынская ТЭС, которая работала на экспорт. Также, вероятно, пострадала Ладыжинская ТЭС», – перечислил Анпилогов.
«И это мы еще не знаем полный перечень разрушенных объектов. Но судя по кадрам в Сети, на Киевской ТЭЦ-5 ракета попала в машинный зал. Это значит, что повреждены турбины. Произвести новые за пару дней просто невозможно. На это требуется время», – рассуждает собеседник.
«Все это означает, что Украина подошла к очень неприятной черте, когда один из последних экспортных товаров – электроэнергия – тоже закончился. Это связано с тем, что теперь у страны просто нет запаса мощностей, который возник на фоне массового оттока населения и остановки промышленности», – замечает эксперт.
Анпилогов добавил, что «сейчас объем макроэкономической западной помощи Украине равен довоенному бюджету страны». «То есть государство сегодня не собирает налоги. Режим существует исключительно на потоке гуманитарной помощи», – пояснил он.
«В случае если основное направление удара будет перенесено на подстанции 750кВ, то вывод из строя пяти-шести таких объектов приведет к полному разрушению энергосистемы Украины. Суть в том, что это очень удобные цели – открытые площадки размером 500 на 500 метров, где установлены трансформаторы. В каждом из них содержится с десяток тонн трансформаторного масла, а оно легко воспламеняемое и очень горючее», – описывает собеседник.
«И самое неприятное в том, что после выгорания трансформатор более не пригоден для использования или ремонта. Его надо будет заменять, а Украина сейчас не производит данное оборудование. Конечно, они могли бы попросить Запад о подобных поставках, тем более что в последнее время поставщиком трансформаторов был немецкий Siemens. Но даже перевозка такой техники – задача нетривиальная», – заключил Анпилогов.
Во вторник утром глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. По его словам, все службы пока работают. Вместе с тем после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре, которые состоялись накануне, страна заявила о намерении приостановить экспорт электроэнергии. Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве энергетики Украины.
Кроме того, компания олигарха Ахметова ДТЭК ввела график отключения электроэнергии в Киеве. В частности, подача электричества будет недоступной для жителей столицы утром с 08:00 до 12:00 и вечером с 20:00 до полуночи. По всей территории Украины обесточенным остается 301 населенный пункт, сообщает местная ГС ЧС. Речь идет о городах в Киевской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Сумской областях.
Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, подчеркнул, что «в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Москва отбивает у Киева желание и дальше совершать теракты на территории нашей страны.
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Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Рогов сообщил о стремящихся приехать в Запорожье добровольцах из КНДР
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов рассказал о добровольцах из КНДР, стремящихся приехать в область
В Запорожскую область выразили желание приехать добровольцы из Северной Кореи, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во время стрима «Антонимы с Антоном Красовским» в Rutube.
Рогов отметил, что будем КНДР больше поддерживать, потому что оттуда к нам рвутся добровольцы, чтобы поддерживать нас, передает ТАСС.
Он не уточнил, идет ли речь о людях, которые планируют принять участие в военных действиях или хотят помочь в восстановлении инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что Северная Корея поддержала возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, отметив, что уважает волю жителей, которые решили воссоединиться с РФ.
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Швеция отказалась передавать России результаты расследования ЧП на «Северном потоке»
Премьер-министр Швеции Андерссон: Страна не будет передавать России результаты расследования ЧП на «Северном потоке»
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Швеция отвергла просьбу России о прозрачности расследования по делу о диверсии на «Северных потоках» и участия Москвы в нем, об этом со ссылкой на тайну следствия заявила и. о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон.
«Существует тайна следствия, и, конечно, это также относится и к этому делу», – цитирует ее ТАСС.
Отмечается, что Андерссон получила письмо от российских властей, в котором содержится просьба об участии России в расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток».
«Мы работаем над тем, как именно сформулируем ответ», – ответила она о запросе России.
По словам главы переходного правительства, у шведских властей нет информации о том, что Россия проводила собственное расследование в этом районе.
Она высоко оценила действия шведской стороны по расследованию диверсии: в четверг полиция безопасности СЕПО заявила, что уже закончила осмотр места диверсии, установив, что на газопроводах произошли взрывы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» выгоден Соединенным Штатам и поставщикам дорогого заокеанского сжиженного природного газа, заинтересованным в вытеснении конкурентов с европейского газового рынка.
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Власти Винницкой области Украины заявили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, сообщил глава региона Сергей Борзов.
По его словам, все службы работают, передает РИА «Новости».
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту
ТАСС: При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москва Сергей Маслов
Количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, среди них судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщил представитель экстренных служб.
Как сообщил источник ТАСС, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. По словам источника, продолжается опознание тел погибших.
Ранее в пресс-службе СК сообщали, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, из воды подняли тела женщины и мужчины.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
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Ходаковский назвал главное оружие солдата
Командир бригады «Восток» ДНР Ходаковский назвал лопату главным оружием солдата против смерти
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Никогда нельзя пренебрегать возможностью вырыть себе лопатой укрытие, поскольку 70% потерь происходит от осколков, летящих вверх и вдоль земли, рассказал командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале Ходаковский написал, что самое главное оружие солдата против смерти – лопата. А поэтому именно ее нужно первой приводить «к нормальному бою, проверив, как черенок прикреплен к рабочей части и насколько и то, и другое работоспособно».
По его словам, 70% потерь происходит не от прямого попадания пули, а от осколков, летящих вверх и вдоль земли, и если солдат ниже уровня почвы – они летят не в него. «Поэтому никогда не обманывайтесь тишиной и не пренебрегайте возможностью вырыть себе укрытие – так говорил я сегодня российским добровольцам, прибывшим к нам добывать вместе с нами победу, и так советую всем, кого эта участь ждет в ближайшей перспективе», – добавил Ходаковский.
В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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КГБ Белоруссии назвал сроки перелома в спецоперации на Украине
Председатель КГБ Белоруссии Тертель: Перелом в спецоперации на Украине может наступить в ноябре-феврале
Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в ноябре–феврале, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, информируя о складывающейся военно-политической обстановке в стране и за рубежом.
По его словам, если Россия качественно проведет мобилизацию и обеспечит свою армию передовым оружием, то спецоперация вступит в решающую фазу. По оценке Тертеля, в период ноября 2022 года до февраля 2023-го наступит переломный момент, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий.
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