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Путин указал цель действий России в сфере энергоресурсов
Президент России Путин назвал действия России в сфере энергоресурсов направленными на стабилизацию мировых рынков
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Действия Москвы, касающиеся энергоресурсов, не направлены на создание проблем, они направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Петербурге.
Глава страны добавил, что Россия работает активно и в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что Москва не создает своими решениями никому проблем, ее действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках.
Путин подчеркнул важность того, чтобы и потребители энергоресурсов, и компании, занимающиеся добычей, и поставщики на рынки чувствовали спокойствие, стабильность и уверенность, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее страны ОПЕК+ в ходе заседания, состоявшегося на минувшей неделе, приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Washington Times: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Члены палаты представителей США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд подготовили проект «Закона о напряженном партнерстве», документ стал ответом на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, пишет издание Washington Times.
Сообщается, что документ предлагает вывести находящиеся в Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы США, а также системы противовоздушной обороны. В состав ПВО входят комплексы Patriot и THAAD, всего в этих странах несколько тысяч человек в составе группировки американских войск. Также США занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран на своей территории, сообщает издание «Прайм».
Парламентарии также отметили в заявлении, что резкое снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравии и ОАЭ являются враждебный актом в отношении США. По мнению членов палаты представителей, сложившаяся ситуация – сигнал о поддержке России в ее действиях на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация государства рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).
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Mirror: Британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
Mirror: Британский миллиардер Кодвелл отказался отапливать дом назло Путину
Газета Mirror рассказала, что британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин получил «меньше долларов».
Как сообщает издание, Кодвелл знает, что в Британии топливный кризис, люди беспокоятся о том, чтобы использовать меньше энергоносителей, поэтому он планирует отапливать одну комнату, где будет жить, а остальные помещения будут холодными, сообщает РИА «Новости».
По мнению миллиардера, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
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Путин обвинил Киев в попытке подрыва «Турецкого потока»
Президент России Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока»
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Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», передает ТАСС.
Он отметил, что все покушения доказаны, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов.
Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках», но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.
Также он отметил, что СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС, передает РИА «Новости».
«В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», – приводит ТАСС слова Путина о терактах на Курской АЭС.
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Также президент России заявил, что утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики.
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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
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Захарову удивил мощный прорыв информационной блокады России на Западе
Официальный представитель МИД Захарова заявила, что выступление Путина во Франции показывают в прямом эфире
Во Франции выступление российского президента Владимира Путина теперь дают в прямом эфире, с собственным переводом, «мы о таком мечтать не могли», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Про информационную блокаду России. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец. И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В начале февраля RT France называли спланированной акцией расследование французского регулятора против телеканала, которое началось после «жалоб неких ассоциаций», недовольных освещением определенных тем.
Норвегию обвинили в обогащении на конфликте вокруг Украины
Обозреватель Washington Post Раухала отметила «неприличное» обогащение Норвегии на ЕС из-за ситуации на Украине
Норвегия в связи с конфликтом вокруг Украины неприлично и агрессивно обогащается за счет ЕС, заявила обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.
На фоне разрастающегося энергетического кризиса Норвегия занимает все более важное место в топливной безопасности Европы. В 2022 году страна получит от нефтяного сектора 109 млрд долларов, то есть на 82 млрд больше, чем в 2021 году. Деньги направят в суверенный фонд национального благосостояния, где скопилось уже более 1 трлн долларов. Сама Норвегия отвергает обвинения в спекуляциях и заявляет, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере считает, что для борьбы с последствиями энергокризиса не следует вводить лимит цен на газ, нужно перейти к заключению долгосрочных контрактов.
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В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза
Песков: Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Совбез запланирован на понедельник. По темам пресс-секретарь российского лидера пообещал проинформировать после выступления президента, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
В США обвинили Саудовскую Аравию в помощи России с проведением СВО
The Washington Post: Саудовская Аравия помогает России в проведении спецоперации на Украине сокращением добычи нефти
Американское издание The Washington Post выступило с утверждением, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.
По версии американского издания, участие Саудовской Аравии и стран Персидского залива в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти играет на руку России, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы, передает РИА «Новости».
Как считает автор материала, политика Саудовской Аравии и стран Персидского залива не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им введение потолка цен на экспорт российской нефти в декабре. Как утверждается в публикации, все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине.
Авторы материла считают, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. В то же время, по их мнению, президент США Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
«Это (соглашение) провал внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах», – считает автор статьи.
Накануне американское издание The Washington Times сообщило, что Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+. По сведениям издания, в Палате представителей Конгресса США предложили вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы Соединенных Штатов, а также системы противовоздушной обороны.
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Путин заявил о пользе выявления проблем в ходе частичной мобилизации
Президент Владимир Путин заявил о позволившей выявить проблемы в военной отрасли частичной мобилизации
В ходе частичной мобилизации вскрылись проблемы военной отрасли, которые при других обстоятельствах невозможно было бы проявить, мобилизация стала поводом для решения таких вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
«Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, так никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались. И, видим, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», – сказал Путин на встрече с главами регионов, передает ТАСС.
Он добавил, что губернаторам вместе с подразделениями Минобороны следует проанализировать работу призывных комиссий и подготовить предложения об организации такой работы.
«Все, что происходит, это хороший повод и для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию вооруженных сил в целом», – подчеркнул Путин.
Также глава государства отметил, что в ходе мобилизации возникает хаос, главам регионов необходимо постоянно держать под контролем вопросы соблюдения законов при проведении мероприятий.
Путин призвал к технологическому суверенитету в сельском хозяйстве
Российский агропромышленный комплекс должен стремиться повышать уровень технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин по случаю Дня работников сельского хозяйства.
Путин сообщил, что Россия полностью обеспечивает свой рынок основными видами продуктов, а также успешно решает вопросы продовольственной безопасности. При этом страна наращивает экспорт и готова способствовать преодолению глобальных продовольственных проблем, помогать беднейшим государствам, передает ТАСС.
Как пояснил Путин, этого удалось добиться благодаря работе российских аграриев, сотрудников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По его словам, агропромышленный комплекс является одним из главных для экономики России. АПК каждый год показывает достойный результат, сказал президент. Так, в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых – около 150 млн тонн, включая примерно 100 млн тонн пшеницы.
Глава российского государства отметил, что АПК приходится работать в условиях санкционного давления. Президент обещал аграриям поддержку властей. Он призвал повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, наращивать возможности в селекции, генетике, семеноводстве, а также способствовать переходу на современное отечественное оборудование и технику.
Напомним, в сентябре утверждена обновленная отраслевая стратегия. Путин указывал, что западные страны провоцируют глобальный продовольственный кризис. В связи с этим России требуется обеспечить свою продовольственную безопасность. Еще весной он подчеркивал, что в стратегии развития АПК необходимо учитывать импортозамещение сельхозпродукции.
Анонсирована встреча Путина и президента Киргизии
Анонсирована встреча президента России Путина и президента Киргизии Жапарова в Астане
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в преддверии неформальной встречи глав СНГ в Петербурге 7 октября пообщались по телефону, лидеры условились встретиться на саммите в Астане.
О разговоре Путина и Жапарова рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину он рассказал, что до начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону. В разговоре лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, договорились о дальнейшей встрече в Астане, передает РИА «Новости».
В пятницу в Петербурге прошел неформальный саммит Содружества Независимых Государств. Тогда Песков напомнил о запланированным на следующей неделе саммите СНГ, который состоится в Астане. Не уточнялось о планах Путина прибыть в Казахстан.
Эрдоган: Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму из-за энергокризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган: Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут
Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму в связи с энергетическим кризисом, заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, данные по инфляции бросают вызов всем, включая страны Запада. Турецкий лидер отметил также, что опасения по поводу продовольственной и энергетической безопасности растут, передает ТАСС. По его словам, в Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. На это Эрдоган сказал, что у Турции нет такой проблемы.
Ранее Эрдоган предупредил о серьезных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок российского газа.
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