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Санду оговорилась и обвинила киевские власти в конфликте на Украине
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя.
Оговорилась Санду во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.
«Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», – приводит радио Sputnik Молдова слова Санду.
Действующая власть в Молдавии не в первый раз позволяет себе антироссийские заявления. Например, накануне Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, назвав референдумы незаконными.
Ранее Санду пригрозила лишать гражданства воюющих на стороне России жителей Приднестровья.
Минобороны объяснило отвод войск из Красного Лимана
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В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Вместе с тем, в населенном пункте Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
«На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
В районе Новополь Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей», – заявил Конашенков.
Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.
Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка ДНР, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Загоруйковка, Кисловка и Николаевка Харьковской области, Зеленый Гай, Новопетриковка, Новотроицкое, Вольное, Красный Лиман и Новоандреевка ДНР, Кошара, Кучерское, Садок и Цукуры Херсонской области, а также Шмидтово Николаевской области», – говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также заявили, что уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У».
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Военкор Коц рассказал о ситуации в Красном Лимане
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Оборона города Красный Лиман в Донецкой народной республике продолжается, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц. По его словам, дорога жизни по трассе из Кременной через Торское по-прежнему физически не перерезана, вдоль нее создана небольшая зона безопасности.
По полям периодически пытаются прорваться группы на легкобронированной технике, они уничтожаются группами русского спецназа, сообщил Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на «изюмском наступе».
Русская артиллерия работает по тяжелой технике противника, сообщил Коц. Подошедшие резервы Южного военного округа не дают врагу замкнуть котел вокруг города, где еще остаются мирные жители, отметил он.
Обстановка продолжает оставаться тяжелой, но не катастрофической, заключил российский военный корреспондент.
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
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Трансляцию брифинга Столтенберга прервали кадры выступления Путина с Красной площади
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Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на Youtube-канале германского вещателя Deutsche Welle* (признан в России СМИ-иноагентом) была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади.
Столтенберг отвечал на один из вопросов журналистов, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры речи российского лидера, который в те же минуты выступал на Красной площади, передает ТАСС.
Путин заявил: «Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории». После этого трансляцию резко прервали, ведущий в студии сообщил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Затем, через несколько секунд, трансляция выступления генсека НАТО продолжилась.
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Запись радиоперехвата подтвердила тяжелые потери ВСУ на херсонском направлении
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Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери на херсонском направлении, им не хватает боеприпасов, военные винят начальство в сложившейся ситуации, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров военнослужащих пятой механизированной роты 53-й бригады ВСУ.
Переговоры перехвачены в районе села Правдино Херсонской области у самой границы с Николаевской. В оригинале записи много нецензурных слов, передает РИА «Новости».
Один боец сообщает, что не хватает людей и патронов, военные сталкиваются с проблемами со связью. Сослуживец отвечает, что находится под постоянным обстрелом, «нужна с утра какая-то поддержка или на ночь».
«Или мы берем 300-х (раненых) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не… (обстреляли)», – заявил он. Другой боец сообщил, что эвакуации не будет.
Во втором фрагменте радиоперехвата взволнованным голосом еще один военнослужащий ВСУ кричит: «Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!».
В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов и постоянно спрашивают, где же подкрепление
«Звонил Одинцу, Одинец – контузия, Кот – 300-й, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что 300-е – он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно», – заявил военный.
Другой сообщает, что очень много раненых и убитых. Снова следует вопрос про подкрепления, которого так и нет: «Где этот третий бат, поддержка, так сказать?».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление
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Наступление вооруженных сил Украины не столкнулось с сопротивлением и весь его мнимый успех сводится к тому, что «наши где-то булки расслабили» и «проморгали вспышку», заявил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Авидзба заявил в комментарии Ura.ru, что ВСУ доукомплектовали в три бригады те боевые подразделения, «которые были подушатаны», присоединили к ним наемников со всего мира и отправили в наступление. «Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением», – отметил он.
Комбат привел в пример ситуацию в Красном Лимане, где ВСУ буксуют. Он отметил, что там стоит не российская армия, а ополчение, однако украинские националисты продвинуться не могут.
«Поэтому вся их эйфория… Наши где-то булки расслабили, проморгали вспышку и все. Они просто, не встретив сопротивления, пошли», – объяснил Авидзба.
Дальше, рассказал комбат, украинские силы «растянулись в кишку», и в этой «кишке», по его словам, их «перемелют». «Потом уже пойдет обратно зачистка», – заключил он.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста
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Попавшая под следствие экс- редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября, заявил ее бывший супруг Игорь Овсянников.
По словам Овсянникова, бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении.
Он признался, что не знает, куда именно могла поехать его бывшая жена. С весны этого года Овсянникова в своих соцсетях заявляла, что хотела бы выехать с дочерью за рубеж. Игорь Овсянников наложил запрет на вывоз ребенка, кроме того, у девочки нет загранпаспорта, передает RT.
Также Овсянников отметил, что еще 29 августа бывшая жена организовала похищение дочери, девочка не ходила в школу, и он не знает, где она находится.
«После пропажи дочери я обратился с заявлениями в органы, но до сих пор не получил от них официальных ответов о ходе расследования. Когда я звонил дочери, она сбивчиво отвечала на мои вопросы. Из сообщений, которые она иногда присылала мне, было ясно, что пишет либо не она, либо под диктовку», – добавил Овсянников.
Бывшие супруги судятся, чтобы определить место проживания двух их общих детей. Их 17-летний сын уже заявил, что хочет жить с отцом.
11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.
Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.
Британцы призвали «стереть с лица Земли» Зеленского и начать переговоры
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Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.
После этого читатели обвинили украинского лидера в затягивании конфликта.
«Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
Один из читателей под ником Hellouk задался вопросом, бросят ли США Зеленского на произвол судьбы, если его «авантюра не окупится».
«НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу», – отметил еще один из читателей.
«Сотрите с лица земли этого идиота в зеленой рубашке и приступайте к мирному соглашению», – заключили пользователи.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Бербок подчеркнула желание Германии удержать другие страны от войны с Россией
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Германия делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Бербок сказала, что Берлин продолжает поддерживать Украину вооружениями, включая тяжелые. Она заявила, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией якобы нарушает Устав ООН и не может быть принято ни одной страной в мире. По мнению Бербок, даже государства, которые считали конфликт Украины с Россией исключительно европейским делом, «не на стороне России», передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.
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Генсек НАТО Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО
НАТО сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону, прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг заявление Владимира Зеленского о подготовке заявки на ускоренное вступление в альянс.
Столтенберг отметил, что двери в НАТО остаются открытыми. По его словам, НАТО демонстрировало это в последние годы, передает РИА «Новости».
«Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Сейчас именно это главная задача альянса», – сказал он.
Столтенберг также напомним, что НАТО не является частью конфликта, но продолжит оказывать необходимую помощь Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону.
Генсек заявил, НАТО остается оборонительным альянсом. «Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
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Доброволец народной милиции ДНР, журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой, сообщил главный редактор сайта Александр Носович.
Носович рассказал, что Ильяшевич родился в Енакиево в ДНР. Закончил школу в 2014 году, но, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику, вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и пошел на передовую..
«Он не захотел сдавать деньги на «АТО» для убийства своих, Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», – написал Носович на сайте RuBaltic.Ru.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Politico: Заявление Зеленского стало сюрпризом для Байдена
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Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Джо Байдена, сообщили источники.
Politico отмечает противоречивое отношение в США к членству Украины в НАТО. Это объясняется, в частности, тем, что американцам придется защищать любого члена НАТО в случае вооруженного конфликта. Как пишет Politico, Киев хочет получить такие гарантии безопасности, но в США многие обеспокоены перспективой войны с Россией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
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Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
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Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – заявил Кадыров.
Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
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Блинкен разрешил Киеву обстреливать освобожденные Россией регионы из оружия США
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Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкена спросили, получал ли Киев инструкции от США по вопросу использования «на востоке Украины» поставленных странами Запада вооружений. Блинкен заявил, что США не признают воссоединение ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией и считают эту территорию украинской, передает ТАСС.
Как заявил глава Госдепа, у Киева «есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята». Киев может использовать американскую помощь «по всей стране так, как Украина сочтет нужным, чтобы защищать свою территорию и при необходимости возвращать ее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Корректировщицу огня ВСУ задержали в ЛНР
На территории ЛНР задержана корректировщица огня украинских войск, ей может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил источник в силовых структурах.
«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова источника.
Он добавил, что Боева работа в паре с Алексеем Байовым. По их наводке войска Украины обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. Тогда погиб один мирный житель, а другой получил ранение. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрел попали зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники.
Корректировщики передавали данные киевским военным и спецслужбам, а также фиксировали результаты обстрелов. За наведение огня и работу на Киев женщине грозит лишение свободы до 20 лет.
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Глава «Нафтогаза» Украины предложил перейти на отопление мусором
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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор», – приводит слова Витренко издание «Укринформ», передает РИА «Новости».
По его словам, в городе сейчас идет строительство ТЭЦ, которые будут работать на биомассе и RDF – бытовом мусоре и щепе. Их общая мощность будет составлять 50 мегаватт.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период. Но украинцам все же посоветовали запастить одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы.
В начале сентября Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию регулировались государством, а не устанавливались рынком.