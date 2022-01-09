Россияне попросили Кабаеву «разогнать голубятню» на телевидении

Поклонники российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой позитивно восприняли ее публичную критику российского телевидения, а также попросили повлиять на него.

В интервью для портала Moscow-baku.ru Кабаева рассказала о том, как непросто было добиться трансляции по российскому телевидению с целью популяризации художественной гимнастики детского спортивного праздника – фестиваля «Алина», сообщает «Московский комсомолец».

Поклонники Кабаевой стали активно комментировать в Сети это заявление и требовать, чтобы руководство российских телевизионных каналов изменило свои приоритеты.

Пользователи соцсетей отметили, что смотреть российское телевидение в последние годы невозможно из-за большого количества низкопробных шоу.

«А может, Алина Кабаева разгонит этот голубятник? На нее вся надежда», – высказал мнение один из пользователей.

Еще одна подписчица написала, что телеканалам проще «трясти грязным бельем», чем показывать спортивный праздник.

Ранее латвийское телевидение высмеяли за перевод концерта Depeche Mode.