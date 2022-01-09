Латвийское телевидение высмеяли за перевод концерта Depeche Mode

Латвийское телевидение решило синхронно перевести концерт британской группы Depeche Mode, чем возмутило зрителей.

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено исполнение музыкантами известной песни Enjoy the Silence. В то же время сотрудники телеканала, следуя нормам закона о государственном языке, переводят текст на латышский в режиме онлайн. У многих пользователей Twitter это вызвало недоумение, передает РИА «Новости».

«Невероятно ужасно: ЛТВ переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе Enjoy The Silence, и это переводится. Можно, конечно, охранять латышский язык, но…», – выразила мнение автор поста Alise Pabеrza.

Пользователь Erlends Balkens добавил, что «хотел послушать великолепный концерт DM, но услышал перевод». «Так испортить надо уметь», – написал он.

«Эй, ЛТВ, какому гиганту мысли пришло в голову, что будет классно во время концерта Depeche Mode наговаривать текст наверх и даже переводить подпевку песен? Гениально! Какие тяжелые наркотики вам там на Закюсалу (место, где расположена телевизионная студия. – Прим. ред.) завезли?» – раскритиковал Juris Vaidakovs.

А пользователь Bruno Pеrkons заявил, что «только первый день года, а ЛТВ уже позаботилось о главном кандидате на номинацию «Глупость года – 2022».

В прошлом году президент Латвии заявил, что введение в Конституцию предусматривает обязанность властей гарантировать существование и развитие латышского языка и культуры на протяжении веков как постоянной основы государства.

В прошлом году кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».