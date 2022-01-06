|
|
Стало известно о капризах Пересильд на МКС
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Из-за актрисы Юлии Пересильд космонавты Международной космической станции (МКС) остались без запасов питья после ее возвращения на Землю.
Пересильд неэкономно тратила воду для ежедневного мытья волос, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Такое расточительство привело к опустошению резервуара с необходимой для жизнеобеспечения с жидкостью, передает ФАН со ссылкой на блогера Илью Валиева.
Ссылаясь на рассказы сотрудников Байконура и космонавтов, Валиев написал в своем ЖЖ, что из-за такого расточительства на МКС случился скандал. По словам летчика-космонавта Александра Падалки, обычно «на голову из специального резервуара через распределитель выдавливаются несколько крупных капель воды и аккуратно распределяются по волосам, избегая разбрызгивания. Потом на влажные волосы выдавливается небольшое количество шампуня. После мытья при помощи смоченного «вафельного» шампунь удаляется. При помощи смоченных полотенец в космосе принимают и «душ».
Но такой вариант мытья головы Пересильд якобы не пришелся по душе. В итоге ей пошли навстречу, решив, что пресную воду космонавтам попозже подвезут.
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
|
|
В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.
Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».
Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.
Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.
На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
|
|
В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, заявил секретариат организации.
Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости
.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции
|
|
В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.
«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
|
|
СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.
Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.
«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
|
|
Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.
«Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.
Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.
Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский.
В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.
На площади в Алма-Ате началась перестрелка
|
|
Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты в Казахстане, сообщают информационные агентства.
В городе «силовые ведомства и военные» совместно проводят «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов», передает «МИР 24».
«На площади (Республики) идет перестрелка», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
В сообщении говорится, что до того, как началась стрельба «военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров». Пространство вокруг площади «полностью контролируется военными», которые «заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента». Перед этим сообщалось, что «раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики».
На площади Республики находится «около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь». В центре площади – «около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
|
|
В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.
Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».
Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.
ЕС призвал Казахстан уважать мирный протест
Европейский союз призвал руководство Казахстана уважать право на мирный протест, демонстранты также не должны прибегать к насилию, заявили во внешнеполитической службе ЕС.
«Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз рассчитывает, что они будут проходить без насилия, без призывов к насилию. ЕС также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также призывает к соразмерности при применении силы при защите безопасности и соблюдению международных обязательств», – цитирует заявление ЕС РИА «Новости».
Также ЕС выразил надежду на мирное урегулирование ситуации через диалог с участием всех заинтересованных сторон и с уважением фундаментальных прав граждан.
«Казахстан является важным партнером Европейского союза... Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в интернете и офлайн», – отмечается в заявлении.
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.
Между тем протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».
США отказались отвечать на предложения России по безопасности «пункт за пунктом»
|
|
Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.
«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах», – цитирует Псаки ТАСС.
Она добавила, что США в ходе переговоров с Россией намерены обсуждать вопросы «вторжения в соседние страны» и «применение химического оружия на иностранной территории».
Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.
«Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса», – указала она.
Также Псаки отметила, что Белый дом не планирует предсказывать итоги переговоров.
«Ранее я уже сказала о том, что мы ждем на этих переговорах, но я не буду предсказывать, чем они могут закончиться», – заключила она.
Напомним, МИД публиковал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».
Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
Правоохранители Алма-Аты заявили о ликвидации десятков нападавших на отделы полиции
Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, заявила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».
«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.
Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
«По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – заявила Азирбек.
Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Военные в Алма-Ате открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков
В Алма-Ате продолжается стрельба на площади Республики, военные открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков, сообщают очевидцы.
«Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым – непонятно, туда не подойти», – сообщил очевидец ТАСС.
Тем временем силы правопорядка успешно отразили атаку на здание управления полиции Алматинского района, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем телеграм-канале со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.
Нападавшие были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.
Также в этом городе были найдены обезглавленными тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.
В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.
Опубликовано видео из разгромленного аэропорта Алма-Аты
В соцсетях опубликовали видеозаписи, снятые на территории аэропорта Алма-Аты, разгромленного участниками беспорядков в Казахстане.
Как передает РЕН ТВ, комментируя видео, «протестующие учинили на прилегающей к воздушной гавани территории форменный разгром». Указывается, что участники беспорядков «в прямом смысле слова разгромили территорию и сожгли огромное количество автомобилей», на парковке «до сих пор горят подожженные митингующими автомобили».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Казахский генерал призвал ОДКБ ввести войска в Казахстан
Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны.
«Как это так, я своего брата должен убивать? Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Всегда, во всех случаях, когда мне будет тяжело, вы помогите, пожалуйста. Мы вам будем помогать. И этот договор и есть ОДКБ», – заявил Аубакиров в эфире гостелеканала «Хабар 24».
Отрывок с этим выступлением опубликован в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Напомним, протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена.
Вечером в среду аэропорт Алма-Аты был захвачен погромщиками.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».
Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России
|
|
Корреспонденту из Москвы Владимиру Ворсобину настоятельно рекомендовали в готовящейся к новым беспорядкам Алма-Ате не говорить, что он русский, обещая неприятности.
«В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный», – написал корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в репортаже из Алма-Аты.
По его словам, о том, что беспорядки закончились, говорить еще рано. Журналист сообщает о залитых кровью окрестностях сожженной администрации города, россыпи гильз, неизвестном количестве погибших и снайперах на крыше резиденции Назарбаева.
«Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четыре человека. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливалась до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков», – пишет корреспондент.
На подступах к городу и в Алма-Ате бунтовщики установили блокпосты с вооруженными пистолетами и автоматами людьми. Ворсобин уточняет, что блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.
«Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся «политику партии». Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни и что нужно просто выстоять», – пишет корреспондент.
Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?