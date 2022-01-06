МИД заявил об «инспирированной извне» попытке подрыва безопасности Казахстана

Москва считает последние события в Казахстане как попытку подорвать безопасность и целостность страны, при этом она была «инспирирована извне», заявили в МИД.

«Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял соответствующее решение в соответствии со статьей 4 Договора от 15 мая 1992 года. Статья предусматривает, что в случае агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные страны по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную.

Также Россия продолжит консультации с Казахстаном и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки дальнейших эффективных шагов по содействию казахстанским правоохранительным органам в контртеррористической операции и обеспечению безопасности граждан страны, и жизненно важных объектов критической инфраструктуры, а также их возвращению под контроль казахстанских властей.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.