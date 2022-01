США и Греция обсудили «сдерживание» России Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения с США 5 января 2022, 06:29 Текст: Антон Антонов

Проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Словакией и США отвергнут словацкой генпрокуратурой, сообщают СМИ. Соглашение разрешает присутствие военных США в Словакии. Одним из его активных сторонников является глава минобороны Словакии Ярослав Надь. Надь сообщил, что его министерство учтет возражения генпрокуратуры и внесет соответствующие поправки в документ. После этого проект снова направят на экспертизу в государственных инстанциях республики. Генпрокуратура в процессе межведомственного согласования проекта высказала 35 принципиальных возражений относительно его содержания. Против соглашения также выступает влиятельная Словацкая национальная партия, которая считает, что в случае размещения иностранных войск в республике возникнет угроза для государственного суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение. Если соглашение, которое стороны хотят заключить на 10 лет, одобрят, военные США смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны), а также другие военные объекты, а словацкая армия сможет получать финансирование из США. Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, при каких условиях США могут отправить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Кирби сказал, что «это зависит от того, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО дополнительного потенциала». Пока «ни одно из этих двух условий не произошло», но если это случится, США «рассмотрят запрос».

Разработчик «Цирконов» пошутил о создании «многоразовых» ракет 4 января 2022, 14:49 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым и отметил, что корпорации достаточно сложно «развивать гражданскую часть». «У вас достаточно сложно развивать гражданскую часть», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. «Да, я об этом тоже иногда шучу, что сложно сделать ракеты многоразовыми», – ответил Обносов. Вместе с тем он привел в пример продукты, производимые из композитных материалов, например, искусственные суставы или трубы для ТЭЦ. Он также отметил, что компания намерена заняться производством в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси и для перевозки грузов. «Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, «гражданки» мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально», – сказал Обносов. Российский лидер отметил, что компании за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их. «В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <...> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия – ядро будущей корпорации, но и потом развить его», – обратился к Обносову Путин. Ранее Обносову указом президента Владимира Путина было присвоено звание Героя России. Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения». В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области. Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику. Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове 4 января 2022, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине возмутились поступком киевлянки, помочившейся рядом с памятником лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере во Львове, видео с инцидентом опубликовали в соцсетях. Инцидент, вероятно, произошел в осенний период, но ролик разошелся по Сети недавно, передает «Страна.ua». Видеозапись была сопровождена надписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)», сейчас она уже удалена. В ролике девушка снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне видео играет мелодия песни «Батько наш – Бандера». После этого девушка надевает белье и уходит. В Сети ролик вызвал бурные обсуждения, его вскоре удалили с нескольких ресурсов. Героиня видео начала получать угрозы в свой адрес. Отмечается, что на кадрах – 24-летняя уроженка Киева. Ранее в январе в Киеве прошел факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. Он завершился недалеко от здания офиса президента Украины. В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным 4 января 2022, 16:33 Текст: Елена Мирошниченко

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена. «Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта... Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», – цитирует его РИА «Новости». Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон. Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века. В ночь на 31 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Академик Бокерия назвал способ продлить жизнь на несколько лет 4 января 2022, 11:41

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Человек, который ходит два часа в неделю, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. «Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка», – цитирует его РИА «Новости». Бокерия отметил, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. Ранее академик Бокерия опроверг пользу красного вина. Митингующие в Казахстане выдвинули свои требования 4 января 2022, 13:15

Фото: БАСЕ/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Участники акции в Актау считают, что власти должны снизить цены на газ и продукты, а также решить вопрос с безработицей. «На площади в центре города собралось около пяти тысяч человек. Сейчас правительственная комиссия ведет переговоры с участниками митингов. Власти призывают граждан к диалогу и обещают разобраться в проблеме», – сообщает «Sputnik. Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». География протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась 4 января 2022, 11:25 Текст: Евгения Шестак

На площади в городе Актау активизировались демонстранты, к ним присоединились вахтовики с месторождения Каламкас и Каражанбас. «Митингующие встречают вахтовиков с месторождения Каламкас. На площадь принесли палатку», – сообщил Sputnik Казахстан. По данным агентства, вахтовики с Каражанбаса и Каламкаса идут пешком. Расстояние до города составляет больше 200 километров, в связи с чем митингующие просят предоставить автобусы. Работы на месторождении Каламкас приостановлены. Всего в Актау собралось около 2 тыс. человек. Также на забастовку вышли рабочие на месторождении Тенгиз. Тем временем в Жанаозене около 1500 протестующих собираются на главной площади. В палатках для них организовали завтрак. «Требования протестующих становятся хаотичными: от отставки правительства до отмены утильсбора и понижения цен на продукты», – сообщило агенство. Отмечается, что здание акимата (мэрии) охраняет спецназ, задержаний пока нет. Полиция следит за порядком. В центре города нет мобильного интернета. Заведения общепита и магазины пока не открылись. В Актау приступила к работе правительственная комиссия. В нее включены сотрудники администрации президента. Комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». Определен глава делегации МИД на совете Россия – НАТО 4 января 2022, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство иностранных дел России на переговорах с НАТО 12 января в Брюсселе будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко, об этом заявил сам замминистра. «Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», – цитирует Грушко ТАСС. Он добавил, что заявления НАТО о планах провести экстренную видеоконференцию глав МИД за день до заседания Совета Россия – НАТО (СРН) говорит о попытке Североатлантического альянса повысить напряженность вокруг конфликта на Украине. «Мы ожидаем таких шагов со стороны альянса. Обычно СРН всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина – НАТО, либо заседания Североатлантического совета. Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил. Это все вписывается в их линию, направленную на повышение напряженности вокруг внутриукраинского кризиса, линию позиционирования России как стороны в конфликте. Здесь ничего удивительного нет», – пояснил он. Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности». Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Пушков сравнил США с разваливающимся карточным домиком 4 января 2022, 15:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Американский президент Джо Байден не в силах вернуть Соединенным Штатам образ «правового прозрачного демократического государства», сообщил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, подобный имидж, который США создавали в прошлом, являлся ложным. Он подчеркнул, что после скандала, сопровождавшего президентские выборы в США в 2020 году, на которых Байден опередил своего соперника Дональда Трампа, подобный образ Америки «рухнул окончательно». «В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 Америка выглядит как распадающийся «карточный домик». Одноименный сериал The House of Cards был как раз об этом – о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности – весьма неприглядной», – написал сенатор в Telegram. Отметим, на экраны первый сезон сериала «Карточный домик» вышел в 2013 году. Сериал повествует о борьбе влиятельного американского сенатора Фрэнка Андервуда за кресло главы Белого дома. Андервуд совершает ряд убийств, чтобы заполучить пост вице-президента страны, а позже ставит действующего главу государства в безвыходную ситуацию, заставляя добровольно передать ему свои полномочия. Сенатор не верит в демократию и много раз доказывает своим коллегам, что победа на выборах не зависит от поддержки населения страны. Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина объявила новые газопроводы ненужными 5 января 2022, 00:38

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон. Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости». Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа» Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году 4 января 2022, 10:21 Текст: Евгения Шестак

Автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в прошлом году, сообщил источник в правоохранительных органах. В первую тройку попала также Toyota Camry. Помимо них, популярностью у угонщиков пользовались Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento, сообщил ТАСС. По статистике МВД, в 2021 году в России было зарегистрировано свыше 1,7 тыс. угонов, этот показатель на 12% ниже данных за 2020 год. Раскрываемость таких преступлений в минувшем году составила 96%. Чаще угоны фиксируют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Чечне, на Ставрополье, в Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, отметили специалисты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Более низкие показатели по угонам показали Вологодская область, Алтайский край, Башкирия, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская, Липецкая, Тверская, Тульская, Астраханская, Рязанская области и Северная Осетия. Ранее полицейские одного из районов Омской области задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи. Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом 4 января 2022, 16:55

Фото: БАСЕ/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства. Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара). Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась. Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». Столкновения демонстрантов с полицией произошли в центре Алма-Аты 4 января 2022, 22:19

Фото: KZ.Dalasy/Youtube

Текст: Антон Антонов

На центральной площади Алма-Аты в Казахстане произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства. На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров – Алма-Атинская резиденция главы государства. Площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек. Позднее силовики вытеснили основную часть митингующих с центральной площади. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские. Демонстранты после вытеснения с центральной площади пытаются устроить шествия на других улицах. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку, передает РИА «Новости». Протестующие «пытаются громить витрины магазинов и ресторанов», сообщается «как минимум об одной разбитой витрине», силовики «стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих», передает ТАСС со ссылкой на zakon.kz. Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее. Чубайс сравнил энергопереход с появлением интернета 4 января 2022, 13:38

Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс сравнил значимость мировой промышленной революции с появлением и обширным распространением интернета. По мнению Чубайса, разворачивающаяся промышленная революция в энергетике, связанная с переходом на ее новые источники, сопоставима в новейшей истории только с пережитой информационной революцией. «Я думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без интернета», – заявил политик в Facebook. Чубайс порассуждал об этом, рассказывая о прочитанной книге Билла Гейтса «Как нам избежать климатической катастрофы». «Для меня было важно именно его мнение по этой проблеме, тем более что, как рассказано в книге, он его сформировал не так давно. Мне было важно, что Гейтс – человек, которой был ключевым отцом-основателем информационной революции в мире, именно так и относится к энергопереходу», – добавил он. Ранее Чубайс заявил, что одно их важнейших достижений России в 2021 году – определение целей энергетического перехода. По его словам, энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики. При этом Чубайс заметил, что энергопереход ведет к глобальной межстрановой конкуренции, о результате которой сейчас говорить рано. По его мнению, российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека. Вучич восхитился проходимостью российских внедорожников «УАЗ Патриот» 4 января 2022, 12:14

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Российский внедорожник «УАЗ Патриот» – невероятный автомобиль, который проезжает там, где больше ничего не проезжает, заявил президент Сербии Александр Вучич во время посещения базы 72-й бригады специальных операций в городе Панчево. Осматривая автомобильную технику сербских Вооруженных сил, Вучич вспомнил, как однажды ему удалось добраться до места назначения только на российском внедорожнике, передает агентство «Татар-информ». «УАЗ у нас забрался туда, куда больше никто не смог, УАЗ проехал, а больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи. Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый.<...> больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи», – пояснил он. Ранее Вучич заявил, что Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО. Напомним, в ноябре Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из России по корректным ценам. Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации 4 января 2022, 18:53

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор. «Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости». Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78. Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.