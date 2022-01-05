США назвали условия отправки дополнительных войск в Восточную Европу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, при каких условиях США могут отправить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины.

Кирби сказал, что «это зависит от того, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО дополнительного потенциала». Пока «ни одно из этих двух условий не произошло», но если это случится, США «рассмотрят запрос». Кирби подчеркнул, что в Европе уже «есть очень большое и серьезное присутствие» американских сил, уже «имеется много возможностей». По его словам, «некоторые силы могут быть перемещены по запросу», есть «много доступных вариантов»

Пресс-секретарь Пентагона сказал, что не будет «спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны союзников по НАТО». «Если будет еще вторжение и если будет запрос о дополнительном потенциале, то мы рассмотрим запрос. Мы сейчас не в этом положении», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.