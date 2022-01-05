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США и Греция обсудили «сдерживание» России
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Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Шерман и Дендиас заявили о необходимости «продвижения солидарности и стабильности в Европе», включая «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Они «подчеркнули важность продолжения координации» между членами НАТО. В частности, обсуждалась «подготовка беспрецедентных экономических мер», которые должны «сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину.
Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове
На Украине возмутились поступком киевлянки, помочившейся рядом с памятником лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере во Львове, видео с инцидентом опубликовали в соцсетях.
Инцидент, вероятно, произошел в осенний период, но ролик разошелся по Сети недавно, передает «Страна.ua».
Видеозапись была сопровождена надписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)», сейчас она уже удалена.
В ролике девушка снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне видео играет мелодия песни «Батько наш – Бандера». После этого девушка надевает белье и уходит.
В Сети ролик вызвал бурные обсуждения, его вскоре удалили с нескольких ресурсов. Героиня видео начала получать угрозы в свой адрес. Отмечается, что на кадрах – 24-летняя уроженка Киева.
Ранее в январе в Киеве прошел факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. Он завершился недалеко от здания офиса президента Украины.
В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным
Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.
«Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта... Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», – цитирует его РИА «Новости».
Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон.
Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века.
В ночь на 31 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Пушков сравнил США с разваливающимся карточным домиком
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Американский президент Джо Байден не в силах вернуть Соединенным Штатам образ «правового прозрачного демократического государства», сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, подобный имидж, который США создавали в прошлом, являлся ложным. Он подчеркнул, что после скандала, сопровождавшего президентские выборы в США в 2020 году, на которых Байден опередил своего соперника Дональда Трампа, подобный образ Америки «рухнул окончательно».
«В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 Америка выглядит как распадающийся «карточный домик». Одноименный сериал The House of Cards был как раз об этом – о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности – весьма неприглядной», – написал сенатор в Telegram.
Отметим, на экраны первый сезон сериала «Карточный домик» вышел в 2013 году. Сериал повествует о борьбе влиятельного американского сенатора Фрэнка Андервуда за кресло главы Белого дома. Андервуд совершает ряд убийств, чтобы заполучить пост вице-президента страны, а позже ставит действующего главу государства в безвыходную ситуацию, заставляя добровольно передать ему свои полномочия. Сенатор не верит в демократию и много раз доказывает своим коллегам, что победа на выборах не зависит от поддержки населения страны.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
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Украина объявила новые газопроводы ненужными
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Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон.
Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости».
Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа»
Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
В НАТО созвали внеочередное заседание для обсуждения России и Украины
Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдет 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску.
«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», – цитирует ее РИА «Новости».
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
На Украине увидели усталость мирового сообщества от команды Зеленского
Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны и усталость у мирового сообщества.
Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе Украины, не соответствуют своей роли, передает РИА «Новости».
«Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, <…> который «из грязи – в князи». <…> Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право (управлять государством). На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
По его словам, действия руководства Украины вызывают у народа чувство стыда.
«Украина – это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», – добавил Мураев.
Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.
Ранее заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к Зеленскому.
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На Украине назвали условие для победы в «войне» с Россией
Для победы в «войне с Россией» в 2022 году Украине необходимо «стать игроком», заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.
По его мнению, украинские власти должны вместе с союзниками и партнерами «играть в свою игру», то есть выполнять свои обещания, передает телеканал «Украина 24».
«Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», – подчеркнул Климкин.
Ранее Климкин заявлял, что напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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На Украине заметили негативное отношение Байдена к Зеленскому
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Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.
Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался в Киеве около 23.00, когда в Вашингтоне было примерно 16.00, передает РИА «Новости».
«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня – это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», – считает Минин.
Он также напомнил, что разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, но ситуация иная, поскольку в тот раз предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Белый дом.
«Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена – то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип «ничего об Украине без Украины» вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно», – продолжил журналист.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отношением Запада к данным Украине обещаниям. Напомним, Байден обсуждал с Зеленским вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию Украины.
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Китай призвал Россию и США сократить ядерный потенциал
Власти Китая полагают, что Россия и США должны продолжить необратимое сокращение ядерных арсеналов, помимо продления СНВ-3, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
По его словам, двум ядерным сверхдержавам необходимо еще больше сокращать количество ядерного оружия необратимым и юридически обязывающим способом, передает РИА «Новости».
При этом Цун ответил на вопрос, присоединится ли Пекин к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению.
«Если две ядерные супердержавы продолжат сокращать (ядерный арсенал), мы будем рады присоединиться [к переговорам], если они сократят до нашего уровня, мы говорили это много раз, это наша позиция», – указал дипломат.
Как подчеркнул Цун, Китай приветствует продление СНВ-3 и стратегический диалог между Россией и Соединенными Штатами, однако не считает эту меру исчерпывающей.
«Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», – заявил дипломат.
Накануне лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.
Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Декларация «ядерной пятерки» является базой для запланированных нескольких раундов переговоров Москвы с США и НАТО».
Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где находится украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
«Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время, на том же пятом этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением», – сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным СМИ, семью президента в отеле не видели.
Коломойский заявил изданию, что не виделся с Зеленским и не планирует.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
В Киеве назвали главный признак развала страны
Украина держалась на экономической модели, которая разваливается из-за антироссийских действий Киева, заявил в эфире канала Politeka политолог Юрий Романенко.
По словам эксперта, в настоящее время наблюдается переход к «зеленой» экономике. Крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывали в добычу природных ископаемых и не имеют собственных запасов, передает его слова РИА «Новости».
«Россия вкладывала, и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах», – отметил он.
Специалист считает, что Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих ее существование. В частности, речь идет о газопроводе, который «обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию». Также он добавил, что некомпетентность украинских властей сделала из Турции и Германии конкурентов Украины.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Депутат из Эстонии назвала свою страну «злобным провокатором»
Эстонский депутат Оудекки Лооне из Центристкой партии, входящей в правящую коалицию, назвала собственную страну «мелким злобным провокатором» после сообщений о возможных поставках вооружений на Украину.
Парламентарий обратилась к главе минобороны страны Калле Лаанету и напомнила, что поставки оружия противоречат Минским соглашениям, передает РИА «Новости».
Лооне подчеркнула, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских».
«Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, – тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны – Эстония является мелким злобным провокатором», – отметила политик.
Она напомнила, что в мире считается необходимым разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров.
Напомним, в декабре эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм.
Боррель решил не обсуждать «Северный поток – 2» в Киеве
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не намерен в ходе визита в Киев обсуждать газопровод «Северный поток – 2».
«Вопрос о «Северном потоке – 2» теперь находится в руках германского регулятора», – сказал он в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС.
Так Боррель ответил на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве «Северный поток – 2».
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
В Госдуме пригрозили Зеленскому международным трибуналом
Президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал, если украинские военные вторгнутся на территорию Крыма и Донбасса, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал», – отметил Шеремет в разговоре с «РИА Новости».
Он добавил, что киевские власти должны помнить события 2014 года, когда около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.
Напомним, Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
В Харькове упала стена четырехэтажного дома
В украинском городе Харьков произошло обрушение четырехэтажного здания с офисами внутри, сообщают украинские СМИ.
У здания, расположенного по адресу Гагарина, 20, обрушилась внешняя стена, ранее там находился завод «Авторучка», пишет «Страна.ua».
По предварительным данным, в здании никто не проживал, там были офисные помещения. Пострадавших также нет.
Глава департамента делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко уточнил, что причиной обрушения, скорее всего, стало строительство здания неподалеку.
Мэр города Игорь Терехов поручил установить, как и почему были выданы разрешения на строительство, и были ли выданы такие разрешения вообще.
В августе в Красноярске подпорная стена рухнула на парковку из-за сильного дождя, повреждения получили пять машин.