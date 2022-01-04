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В ООН рассказали об ожиданиях от переговоров России с НАТО и США
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Организация объединенных наций рассчитывает на снижение напряженности после переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ, заявил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
«Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ООН всегда поддерживает диалог, особенно если он проходит на высшем уровне.
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.
В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря
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Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.
Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что, несмотря на множество технических недостатков, истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.
В России заявили об угрозе Петербургу со стороны Финляндии
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«На потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее руководство Финляндии задумалось о вступлении страны в НАТО и раскритиковало требования России к альянсу.
«Тон заявлений финнов стал в последний год неадекватен, как и решение о закупке истребителей-бомбардировщиков, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу России», – напомнил президент Российской ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.
Кроме того, слова премьер-министра Финляндии Санны Марин и президента страны Саули Ниинисте о праве подать заявку на вступление в блок НАТО могут быть зондированием реакции Москвы по просьбе Брюсселя, Лондона и Вашингтона. «Финляндия находится на грани скатывания в антироссийскую риторику, характерную для соседней Швеции», – констатировал Межевич.
Собеседник напомнил и о результатах недавних опросов, согласно которым финны традиционно высказываются против вступления страны в НАТО. «Большая часть политиков будет ждать сформировавшегося общественного мнения. Еще живо поколение, которое хорошо помнит 70-е годы, когда от страны, названной Рейганом «империей зла», финны зла не ощущали, а ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом России в любом случае – независимо от реальности угрозы вступления Финляндии в НАТО – нужно улучшать состояние Балтийского флота, отметил собеседник. «У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который «разорван» между Кронштадтом и Калининградом, а посередине – фарватер, который перекрывается в два счета. Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн», – детализировал аналитик.
В воскресенье премьер-министр Финляндии Санна Марин напомнила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, сообщает финская телекомпания Yle. «У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО и считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», - рассказала Марин. Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом, передает «Газета.ru».
В Хельсинки пока оценивают обстановку в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военно-политический блок.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, «если решит так сама». Он добавил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, якобы противоречат европейскому порядку безопасности.
Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.
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В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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В США предложили исключить страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией
США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией, пишет американский аналитик Дэвид Пайн с своей статье для издания The National Interest.
В публикации эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран – членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса, сообщает Газета.ru.
Публицист допускает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным
Находящимся в Эстонии около границы с Россией британским военным приказали имитировать активность, утверждает осведомленный источник Mirror.
По словам источника издания, 20 декабря во время посещения командующим вооруженными силами Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакином ангара с вооружениями британские солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Собеседник издания назвал случившееся «чушью», отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием, передает РИА «Новости».
«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», – говорится в статье. В материале уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России. Напомним также, в декабре британцы высмеяли поездку главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на танке в Эстонии.
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Французы восхитились новогодним обращением Путина
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Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».
«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.
«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.
Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.
«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности». Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.
В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата
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Власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Как сообщил Дюжаррик, ООН «стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово». Однако «никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», передает РИА «Новости».
Дюжаррик подчеркнул, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН», она «не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК» о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово. В ООН принимают меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.
«Любые вопросы относительно сотрудников МООНК необходимо направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее сотрудников», – приводит слова Дюжаррика ТАСС.
Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России персоной нон грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.
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В США заговорили об опасности санкций против России и принятия Украины в НАТО
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Введение новых американских рестрикций против России и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, заявила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.
«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».
«Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.
«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.
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В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Пушков объяснил нежелание Байдена вводить санкции против России
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У США не останется политических и экономических рычагов давления на Россию в случае введения жестких санкций, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Дело не в том, что [президент США Джо] Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», – написал он в Telegram.
Сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».
«Именно этого не хочет дать Москве Байден, опасающийся перехода к использованию военных рычагов», – заключил парламентарий.
30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Американцы заговорили о переезде в Россию из-за «разрушения» США
Пользователи соцсети Twitter ярко отреагировали на заметку британской The Telegraph о миграции белых медведей с территории США в РФ из-за изменения климата, допустив возможность переезда в Россию, «если Америку продолжат рушить катастрофы».
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто поддержал выбор медведей, передает РИА «Новости».
«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.
«Даже белые медведи бегут в Россию», – отметил репортер CNBC Фил ЛеБо.
«Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – выразил уверенность читатель.
«Они знают что-то, чего не знаем мы», – считает житель Аляски.
«Мне кажется, в России как раз климат не меняется», – отметил другой читатель.
«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.
Накануне из публикации Washington Post стало известно, что 46% американцев недовольны состоянием демократии в США. Напомним, 25 декабря минувшего года президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми в преддверии Рождества. В ноябре 2021 года рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
Финляндия задумалась о вступлении в НАТО
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, сообщает финская телекомпания Yle.
«У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО, и мы считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», - рассказала Марин. Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом, передает «Газета.ru».
Уточняется, что пока оценивается обстановка в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военный блок.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.
Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.
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Пушков сравнил США с разваливающимся карточным домиком
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Американский президент Джо Байден не в силах вернуть Соединенным Штатам образ «правового прозрачного демократического государства», сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, подобный имидж, который США создавали в прошлом, являлся ложным. Он подчеркнул, что после скандала, сопровождавшего президентские выборы в США в 2020 году, на которых Байден опередил своего соперника Дональда Трампа, подобный образ Америки «рухнул окончательно».
«В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 Америка выглядит как распадающийся «карточный домик». Одноименный сериал The House of Cards был как раз об этом – о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности – весьма неприглядной», – написал сенатор в Telegram.
Отметим, на экраны первый сезон сериала «Карточный домик» вышел в 2013 году. Сериал повествует о борьбе влиятельного американского сенатора Фрэнка Андервуда за кресло главы Белого дома. Андервуд совершает ряд убийств, чтобы заполучить пост вице-президента страны, а позже ставит действующего главу государства в безвыходную ситуацию, заставляя добровольно передать ему свои полномочия. Сенатор не верит в демократию и много раз доказывает своим коллегам, что победа на выборах не зависит от поддержки населения страны.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
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Финляндии не понравились требования России к НАТО
Требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
Ниинисте сказал, что «сферам интересов нет места в 2020-х годах», а «суверенное равенство всех государств – это базовый принцип, который должен уважать каждый». При этом Ниинисте указал, что Европу обсуждают, но не привлекают к дискуссии. По его словам, требования «касаются Европы», хотя «предъявлены США и НАТО». Он заявил, что «в такой ситуации Европа не может просто слушать».
«Суверенитет нескольких стран ЕС, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос за пределами Евросоюза. Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», – приводит его слова ТАСС.
Президент Финляндии считает, что «терпение, ответственность и диалог являются единственным путем продвижения вперед». Он подчеркнул, что нельзя создать «устойчивое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия».
«С учетом этого ответом на требования России было предложение диалога. Финляндия тоже со своей стороны предприняла усилия для его продолжения», – сказал он, добавив, что Финляндия «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама».
Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.
В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным
Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.
«Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта... Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», – цитирует его РИА «Новости».
Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон.
Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века.
В ночь на 31 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Определен глава делегации МИД на совете Россия – НАТО
Министерство иностранных дел России на переговорах с НАТО 12 января в Брюсселе будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко, об этом заявил сам замминистра.
«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», – цитирует Грушко ТАСС.
Он добавил, что заявления НАТО о планах провести экстренную видеоконференцию глав МИД за день до заседания Совета Россия – НАТО (СРН) говорит о попытке Североатлантического альянса повысить напряженность вокруг конфликта на Украине.
«Мы ожидаем таких шагов со стороны альянса. Обычно СРН всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина – НАТО, либо заседания Североатлантического совета. Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил. Это все вписывается в их линию, направленную на повышение напряженности вокруг внутриукраинского кризиса, линию позиционирования России как стороны в конфликте. Здесь ничего удивительного нет», – пояснил он.
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».