Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией

Президент Хорватии отказался извиняться перед Украиной

Над Украиной издеваются бюрократы из Брюсселя; самому Киеву нужно разговаривать с Донбассом, а не идти на конфронтацию с Россией, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Миланович полдчеркнул, что «Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно». Киев, по его словам, «ничего не получил от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды». Миланович отметил, что он не хочет «кого-то обидеть» и что «не является ни недругом Украины, ни другом России». «То, что они - коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTL.

Как заявил Миланович, у Украины «есть проблемы», которая страна «должна начать решать». В частности, «с сепаратистами, которых не признала и Россия», Киеву следует «продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать».

«А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой – Россией, это вам не Сербия. И кто бы их к этому не подстрекал – он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно», – заявил он, добавив, что владеет русским языком, наблюдает годами за ситуацией на Украине и у него нет «ни любви, ни ненависти к ней».

При этом Миланович указал, что «Украина прославляет «героев» Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев», например, Степана Бандеру.

«Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона», – сказал он. По его мнению, «национальные герои части Украины также плохи как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй Мировой войне)». «Бандера и его соратник Роман Шушкевич, или как его зовут – на почтовых марках», сказал президент Хорватии.

Он отметил, что есть серьезные проблемы, и когда речь идет о страхе и неврозе, который привел к сепаратизму и Крыму, тогда «на вещи надо смотреть по-другому». По его словам, «над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами». Киеву «продают туман, обещают некий ассоциированный статус». При этом «страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово». «Это успех европейской и брюссельской политики?» – заявил он.

Миланович также ответил на критику со стороны премьера Хорватии Андрея Пленковича: «Пленкович пусть извиняется. Он ведет себя как украинский агент. А я – как президент Хорватии. Это огромная разница. Я не снюхался с русскими. Я никогда там не был с рабочим визитом, ни разу не попил кофе с российским послом».

Миланович сказал, что «не собирается извиняться», а Пленковича назвал «обычной пешкой, которая идет туда, где ей не место». «Он это делал и во время (экс-президента Хорватии) Колинды Грабар-Китарович, которая пыталась, когда украинская власть не была еще такой милитаристски настроенной, что неразумно, это не Сербия, а Россия с другой стороны. Так, Грабар-Китарович пыталась дипломатическим тоном выстроить нечто с Россией, а Пленкович – наоборот», – сказал Миланович.

Президент считает, что не только он, но и хорватское правительство оказалось на странице «Миротворца». «Потому что оно (правительство) имеет слишком близкие отношения с Советским Союзом, о боже, с Россией. Недавно там был и (глава МИД Гордан) Грлич-Радман, который везде представляется как министр иностранных дел и говорит, что я не представляю государство, а он представляет. Мелкий слуга Пленковича, он был в Москве у (главы МИД России Сергея) Лаврова и пригласил (президента России Владимира) Путина в Хорватию», – заявил он, призвав власти Украины «привести в порядок экстремистский сайт».

Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.

Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям. Премьер извинился перед Киевом за слова президента и назвал их чушью. Киев заявил, что «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем». Миланович попал в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

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