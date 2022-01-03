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Байден пообещал ответить России в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину», сообщила пресс-служба Белого дома.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, «лидеры [США и Украины в ходе телефонного разговора] выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия – НАТО, а также в ОБСЕ. Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», передает ТАСС.
Глава вашингтонской администрации также заявил Зеленскому о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».
Кроме того, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также «активной дипломатии для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».
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Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
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Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
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На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
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Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины.
В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство.
«Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог.
Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений».
«А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
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Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
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Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского
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Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского.
Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей.
Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни.
«Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий.
«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.
«Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou.
«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov.
«Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li.
Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Украинский генерал предрек стране ужасное будущее
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева.
Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости».
«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (...) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал.
По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.
Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.
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Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны
Странный костюм министра обороны Украины Алексея Резника стал поводом для обсуждения в социальных сетях, главу ведомства высмеяли за плохо сидящий пиджак.
Фото, на котором Резник запечатлен в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, опубликовано на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.
«Там у него бронелифчик?» – предположил Per Asperas.
«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» – задает вопрос Владимир Островский.
«Стыдоба», – пишет Игорь Политов.
Позже появилось сообщение от читательницы, что более 100 комментариев к записи пропали.
«По состоянию на 17.20 в статданных указано – 158 комментариев. В реале – около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» – спросила она.
Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился
Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».
Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.
Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.
Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты
России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.
Волошин заявил, что Россия может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.
Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.
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Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости».
В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
На Украине заявили о правах на регионы России
Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России якобы являются «историческими украинскими».
Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».
Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а России не было. Как заявил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.
Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как заявил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».
Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».
В Киеве предрекли исчезновение Украины
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Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны.
Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости».
Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии».
«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он.
Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией.
Канцлер Германии упомянул Украину в первом новогоднем поздравлении
В своем первом новогоднем поздравлении канцлер Германии Олаф Шольц упомянул ситуацию вокруг Украины и заявил о нерушимости границ, текст обращения опубликовал Spiegel.
«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», – цитирует обращение «Коммерсант».
Кроме того, в обращении он сказал о пандемии коронавируса, внутренней власти в Германии, а также программе своего правительства.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм против России
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Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, там создают базы и используют территорию страны для проведения учений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «государства – члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений, если в этом году было проведено семь таких маневров, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные», передает РИА «Новости».
Он отметил, что численность задействованных в этих учениях украинских и западных военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тысяч.
«Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад», – подчеркнул министр.
На его взгляд, «длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения», и «власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского «Комплекса мер».
«К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов», – добавил он.
Лавров подчеркнул, что Запад продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а киевский режим «естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции». Однако Москва предпримет все меры для защиты сотен тысяч проживающих в Донбассе граждан России и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, также на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ.
«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», – вместе с тем отметил он.
Ранее Лавров заявил, что Россия примет меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Израиль осудил факельный марш бандеровцев в Киеве
Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры в Киеве, сообщило израильское посольство на Украине.
В посольстве заявили, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине». Израиль потребовал «тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, по закону, принятому на Украине в 2021 году», передает ТАСС.
Напомним, в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины состоялся факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, устроенный националистами.