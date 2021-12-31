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Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сообщила, что «Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной», передает ТАСС.
Также беседу прокомментировал другой представитель американской администрации высокого ранга. Он заявил, что США «намерены продолжать очень внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе с Украиной».
По его словам, США продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России. «Эти решения предстоит принимать суверенным странам. Разумеется, в консультациях с альянсом. А не другим», – сказал он. Чиновник отказался уточнять, считает ли Вашингтон возможным предоставление Москве если не гарантий безопасности, то каких-то подобных документов, особенно касающихся Украины и НАТО.
В Белом доме заявили, что Байден в разговоре с Путиным изложил «два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период». Первый – «путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации», второй – «сфокусированный на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения на Украину». Отмечается, что «эти издержки включают экономические меры».
Президенты России и США подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, сказал представитель вашингтонской администрации. По его словам, «первоочередной целью звонка было, по сути, установить тон дипломатического взаимодействия». Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
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Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.
«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.
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Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
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Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
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Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.
«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».
«Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».
По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
«Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
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«Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).
«Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.
По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.
«К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.
До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство
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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.
Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Путин дал российское гражданство нескольким уроженцам Франции – потомкам эмигрантов из России. Среди них – 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.
Сюзанна Масси – американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.
Напомним, Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.
Переговоры Путина и Байдена завершились
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что ««разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16.25 по времени восточного побережья США» (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным. На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты «закончили» разговор, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя».
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
В России разрешили использовать водительские права для упрощенной идентификации
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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, теперь ее можно проводить с использованием водительских прав.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».
Документ позволяет любой организации, работающей с денежными переводами или другим имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Ранее этим правом могли воспользоваться только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь правом могут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Водительские права – отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля.
В России учредили День трубопроводных войск
Президент России Владимир Путин установил дату празднования Дня трубопроводных войск Вооруженных Сил России, его будут отмечать 14 января, глава государства подписал соответствующий указ.
«Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Трубопроводные войска – специальные войска в Вооруженных Силах, они обеспечивают войска горюче-смазочными материалами, занимаются развертыванием полевых магистральных трубопроводов и выполнением других задач.
Путин подписал закон об электронных исках в суд
Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает подавать иски, жалобы, представления и другие документы в суд в электронном виде.
Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, передает РИА «Новости».
В суд могут быть поданы документы в электронном виде через портал «Госуслуги», информационную систему, определенную Верховным судом России или через систему электронного документооборота.
По задумке авторов законопроекта, это позволит повысить гарантии прав граждан и юрлиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.
В США назвали «преимущество» перед Россией и Китаем
У США партнерские отношения с десятками стран по всему миру, что дает им явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
Он считает, что наличие соглашений с большим числом государств наделяет Соединенные Штаты возможностью предотвратить эскалацию напряженности с конкурентами. Так, по его словам, пример могут послужить недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, во время которых военные отрабатывали маневры на случай противостояния с Китаем, сообщает РИА «Новости».
«Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом», – написал Атламазоглу.
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, поэтому военное положение вводить пока не будут.
«На сегодняшний день всех этих ситуаций (рисков полномасштабного вторжения РФ – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня вводить (военное положение – прим. ВЗГЛЯД), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит... Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет», – заявил Данилов 30 декабря, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские специалисты считают, что большого вторжения Россия не может делать физически.
Напомним, Киев и западные страны выражали в последнее время обеспокоенность якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отмечал, что страна никому не угрожает.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Начались переговоры Путина и Байдена
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Глава российского государства Владимир Путин и президент США Джо Байден начали телефонные переговоры, сообщили Кремль и Белый дом.
Как сообщил представитель американской администрации, «телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск), передает ТАСС.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что главы двух стран начали переговоры: «Да. Начали вовремя».
В среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ. Позже в Белом доме сообщили, что Байден заявит Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность. В Кремле сообщили, что телефонный разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США.
7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
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Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, о чем беседовали глава российского государства Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе состоявшегося телефонного разговора. Ушаков сказал, что Кремль доволен переговорами.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
При этом, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались», сказал Ушаков. Он считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, Разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявили в Кремле.
Ушаков сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
Отвечая на вопрос, чем отличалась состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
В Раде вспомнили пословицу на фоне переговоров России и США
Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США не следует воспринимать как провал, Киев сделал все, чтобы это воспринималось как благо, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.
Волошин написал в Facebook, что его «умиляют» разговоры о том, что «опять переговоры об Украине без Украины». «Поздно уже по этому поводу рефлексировать», – считает он.
По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией, как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой, воспринимался как благо.
«Поверьте, вот уж точно: не до жиру – быть бы живу», – подытожил депутат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Белый дом сообщил, что будут обсуждаться такие темы, как, в частности, контакты России с НАТО и ОБСЕ.
До этого президенты провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
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