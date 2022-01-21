Путин предложил проиндексировать пенсии военных Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности 21 января 2022, 15:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить дополнительные меры по повышению пожарной безопасности. Путин заявил, что «у нас на сегодня – вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период, все нужно делать своевременно, и обсудим сегодня вопросы, которые предложены в качестве основных в повестке дня», передает РИА «Новости». Ранее ученые назвали прошедший 2021 год одним из семи самых теплых на Земле. Выбросы углекислого газа в результате лесных пожаров во всем мире составили 1850 мегатонн против 1750 мегатонн в 2020 году, значительный вклад в эту цифру внесли пожары в Сибири.

Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс 20 января 2022, 19:27

Фото: Панов Алексей/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон. Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости». «Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets. Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию. «Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон. Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс. Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз» 20 января 2022, 19:53

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что турецкая сторона предлагает организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского «с глазу на глаз». «Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», – передает РИА «Новости» слова турецкого политика. Эрдоган отметил, что придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Киев, но даты уточнять не стал. Ранее президент Турции Эрдоган пригласил своих коллег из России и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно. Байден счел глупым вопрос журналистки о взаимодействии с Путиным 21 января 2022, 01:53 Текст: Антон Антонов

Президент США Джо Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с главой российского государства Владимиром Путиным. Когда Байден покидал одно из публичных мероприятий, журналистка выкрикнула вопрос: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?». Не уточняется, о какой именно стороне отношений России и США она говорила. «До чего же глупый вопрос», – приводит слова Байдена РИА «Новости». На днях исполнился год со дня инаугурации 46-го президента США. Средний уровень популярности Байдена за первый год правления составил 48,9% – это ниже показателей за тот же период всех американских лидеров, за исключением Дональда Трампа. За год рейтинг Байдена рухнул почти на десяток пунктов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда 20 января 2022, 18:55 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации главе Газпрома Алексею Миллеру. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу – председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества «Газпром», город Санкт-Петербург», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 31 января Миллеру исполнится 60 лет. Он родился в Ленинграде в семье российских немцев. В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. С 200 по 2001 год Миллер был заместителем министра энергетики. Главой Газпрома он является с 2001 года. Среди его наград – ордена «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медаль ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени. В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию 19 января 2022, 13:39 Текст: Елизавета Булкина

В Кремле приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине, если Турция сможет повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, то к этому можно относиться только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – передает его слова РИА «Новости». Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции 19 января 2022, 10:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Калын заявил, что «Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной», передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah. «Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», – добавил он. Кроме того, Калын сообщил, что Эрдоган «в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским». Ранее Эрдоган усомнился во «вторжении» России на Украину. Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение 19 января 2022, 13:12

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин окунуться в крещенскую купель. «Были же озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это сделать. И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться», – пояснил пресс-секретарь главы государства. На просьбу прокомментировать, как в Кремле относятся к купанию в проруби в 40-градусный мороз главы Якутии Айсена Николаева, а также академика РАН Геннадия Онищенко, Песков отметил, что «это не вопрос для Кремля». Кроме того, Песков сказал, что не знает, крещеные ли внуки главы государства Владимира Путина, и подчеркнул, что это личное пространство, вторгаться в которое он считает не нужным. «Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться», – ответил Песков на соответствующий вопрос. На вопрос, крещеные ли супруга самого Пескова Татьяна Навка и его дочь, он ответил утвердительно. «Да. Хотя это тоже мое личное пространство», – сказал Песков. Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний. На Украине заподозрили Путина и Байдена в «тайной договоренности» 20 января 2022, 09:19

Фото: DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден якобы пришли к тайным договоренностям по запуску газопровода «Северный поток – 2». По мнению Корнейчука, именно с этой «договоренностью» связана волна публикаций в западных СМИ о «готовящейся российской агрессии» против Украины. «Они нам развели вот этот цирк из серии «Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить «Северный поток – 2», – заявил Корнейчук в эфире телеканала «Наш». Политолог подчеркнул, что украинские власти устраивает этот сценарий, и они «подыгрывают» российско-американским договоренностям. Корнейчук также обвинил западных партнеров Киева в том, что они дали согласие на строительство «Северного потока – 2», хотя понимают, что Украина может пострадать от реализации этого проекта. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», не дожидаясь «вторжения» России. Делегация Конгресса США после визита на Украину призвала американских законодателей не ограничиваться угрозой введения санкций против России, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания». При этом республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» России на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России. Кремль прояснил ситуацию вокруг приглашения Путина и Зеленского в Турцию 20 января 2022, 23:45 Текст: Антон Антонов

Никакой подготовки к встрече в Турции президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, обсуждал ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свое приглашение с Путиным, а также ведется ли подготовка к встрече. Песков ответил: «По этой встрече нет ничего». «Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине. Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей 20 января 2022, 20:44 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин наградил орденами губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов и многолетнюю добросовестную работу. «За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом «За заслуги перед отечеством» 3-й степени Голубева Василия Юрьевича – губернатора Ростовской области... За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Жвачкина Сергея Анатольевича – губернатора Томской области», – говорится в указе президента России. Сергей Жвачкин, отмечающий в четверг 65-летие, руководит Томской областью с 2012 года. А 64-летний Василий Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010 года. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Шаймиеву в четверг исполняется 85 лет. Путин предложил проиндексировать пенсии военных 21 января 2022, 14:39 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил применить к индексации военных пенсионеров такой же подход, как и в отношении гражданских пенсионеров, которым проиндексируют пенсию на 8,6%. Путин напомнил в начале встречи, что «совсем недавно мы приняли решение о том, чтобы поднять пенсии, проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам, и она (эта тема) поднималась в ходе съезда партии «Единая Россия», также на недавней пресс-конференции моей». По его словам, «речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом», передает ТАСС. Глава государства напомнил, что ранее было принято решение с 1 января проиндексировать пенсии гражданских пенсионеров на 8,6% – выше инфляции за прошлый год. Что касается военных пенсионеров, в отношении них ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября 2022 года на 4%. «Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», – подытожил Путин. Ранее Государственная дума в ходе окончательного чтения приняла поправки по индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года. В Кремле заявили о теплых отношениях Путина с Токаевым и Назарбаевым 19 января 2022, 13:18 Текст: Наталья Ануфриева

У президента России Владимира Путина теплые отношения и с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, эти отношения сохраняются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, отвечая на вопрос, как восприняли обращение Назарбаева в Кремле, что у Путина «очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом», эти отношения сохраняются, «они совсем недавно, буквально несколько недель назад общались все вместе в Санкт-Петербурге», передает РИА «Новости». «Но, конечно, действующий глава государства господин Токаев и именно это и является основополагающим моментом. А все остальное – это внутреннее дело Казахстана», – добавил он. Накануне Назарбаев записал видеообращение. Он обратился к гражданам на казахском и русском языках, сидя за столом на фоне государственных флагов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Назарбаев успокоил казахов после бунта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле допустили новые контакты Путина и Байдена 20 января 2022, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

После получения ответа от Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности могут состояться новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами [по гарантиям безопасности], главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить», – передает его слова ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию 21 января 2022, 14:29 Текст: Евгения Шестак

Москва приветствует любые усилия по урегулированию ситуации на Украине, в том числе со стороны Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я еще раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Москва отмечает важность того факта, что Анкара приглашает представителей Донбасса к диалогу России и Украины. «Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание», – подчеркнул он. Представитель Кремля добавил, что идея Анкары о переговорах России и Украины в Турции пока не обсуждалась официально. «Пока никаких таких экспертных субстантивных переговоров не было», – сказал он. Тем не менее, по словам Пескова, пока в графике Владимира Путина нет планов провести какие-либо контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако он отметил, что телефонные переговоры согласовываются быстро. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине. Кремль опроверг обсуждение вопроса военных баз в Венесуэле Путиным и Мадуро 21 января 2022, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Вопрос размещения российских военных баз в Венесуэле не затрагивался в состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Напомним, МИД Венесуэлы сообщил, что по итогам переговоров, глава российского государства Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Россию для развития кооперации между странами.