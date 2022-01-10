Ученые назвали прошедший год одним из семи самых теплых на Земле

Блогеры возмутились словами музыканта «Машины времени» об СССР

Советский и российский музыкант, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков рассказал о своей жизни при СССР. Он отметил, что с радостью воспринял превращение страны из «империи зла в оплот свободы». Его слова возмутили пользователей соцсетей.

Кутиков также признался, что в то время его спасала только музыка. Сначала он полюбил классику, а потом, когда услышал The Beatles, понял, что «для советской страны и ее советского искусства я совершенно потерянная личность», сообщает «Московский комсомолец».

Кутиков подчеркивает, что когда Советский Союз в конце 1980-х и начале 1990-х «превратился из империи зла в оплот свободы, это была огромная радость не только для нас, а для всего мира».

Его слова об СССР возмутили пользователей соцсетей.

«Я думаю, потерянный Кутиков небольшая трагедия для страны, об этом и думать смешно. А вот сколько мы людей потеряли из-за распада СССР, в том числе умерших, погибших и т.д., одним Кутиковым вряд ли заменишь, вследствие его низкого, вернее никому не нужного и сейчас, по сути, потенциала. Похоже все музыканты из «Машины времени», поднявшись в СССР и обязанные ему тем, кем они стали, его же и ненавидят, парадокс.. А уж о коммуналке смешно читать..... У людей и коммуналки не было, в бараках жили, да общагах», – возмутился Влад С.

«Был потерян? Так он для музыки и не находился», – написал Дмитрий Шубин.

«И не находился, раз так пишешь про Союз. И все из-за того, что выселили из 4х комнатной квартиры в коммуналку», – также написала Галина Бакарченко.

При этом нашлись и те, кто встал на сторону артиста.

«Ну все, понабежали совки, вдобавок еще и офигенно разбирающиеся в музыке. Вы сами-то собой что представляете? Ничто!» – оставил комментарий пользователь с ником «это твоя родина сынок».

Журналистка Марина Ахмедова была удивлена нечуткости к моменту распада СССР со стороны музыканта.

«Музыкант говорит, что как только Союз распался, и они стали приезжать в другие страны с концертами, их уже везде встречали по-доброму - ведь русские показали всему миру, что не хотят воевать. Ну да, а чего б не встречать по-доброму побежденных? Теперь к ним – беззубым – можно только милость и снисхождение проявлять. Но в свете сегодняшних событий с Казахстаном (про Донбасс я вообще промолчу) все это так нечутко – как будто человек радуется мягкому приему на фоне всех смертей и крови, которая до сих пор льется именно из-за распада Союза. Ну не стоят эти мягкие приемы того. И каждому слову – свое время», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.