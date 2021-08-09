Климат в Москве за 70 лет стал теплее на один градус

Среднегодовая температура воздуха в Москве за период с 1950 по 2018 годы выросла на 1 градус, с этим результатом столица России вошла в тройку лидеров по данному показателю – впереди только Тирана (Албания) и Калькутта (Индия), следует из опубликованного шестого оценочного доклада Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

МГЭИК является независимым научно–консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Эксперты каждые шесть лет выпускают доклад о состоянии климата планеты. Он ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входит 195 стран–участниц, в том числе представлены и ученые из России, передает РИА «Новости».

Согласно карте потепления в городах планеты, в Москве за период 1950–2018 годов стало теплее в среднем за год на 1 градус, в Калькутте потеплело на 2,6 градуса, в Тиране – на 2,33 градуса.

Потепление отмечено во всех представленных в докладе городах мира, кроме Каира – там температура не изменилась. Согласно научным данным, в Нью–Йорке потеплело на 0,21 градуса, в Лос–Анжелесе – на 0,14, в Брюсселе – на 0,62, в Сиднее – на 0,21, в Китае – в среднем на 0,49 градуса, в Японии – на 0,98.

Как пояснил доцент географического факультета МГУ Павел Константинов, в Москве 30–40% прироста температуры связаны с городской застройкой и урбанизацией прилегающих территорий. По его словам, проводившаяся в разные периоды «неконтролируемая, неадаптированная застройка и недостаток водно–зеленой инфраструктуры являются основными факторами роста температуры в городе».

Авторы доклада уточняют, что города стали «островами тепла», которые усугубляют влияние глобального увеличения температуры. Этот эффект городского тепла обусловлен несколькими факторами: снижение вентиляции и нагрев поверхности зданий, тепло также выделяется в результате деятельности человека (отопления, тепловых свойство строительных материалов, работы энергоприборов). Кроме того, в городе мало растительности, которая оказывает охлаждающее влияние на воздух. Урбанизация изменяет круговорот воды, вызывая увеличение количества осадков над городами. Застройка также может вызывать такие явления, как «остров городской сухости», когда в городах наблюдаются более низкие значения влажности по сравнению с сельскими районами, а также более низкая скорость ветра по сравнению с пригородами.

«В долгосрочном плане уровень моря продолжит повышаться от сотен лет до тысячи ввиду сохраняющегося глубокого нагрева океанов и таяния ледяного щита», – подчеркнули эксперты, пояснив, что дают такой прогноз с «высокой степенью уверенности». Что касается нынешнего столетия, то, по их словам, темпы повышения уровня океанов будут зависеть от масштабов выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата. К 2100 году, согласно приведенным в докладе сценариям, повышение составит от 0,28 до 1,01 метра, а к 2150 году – от 0,37 до 1,88 метра.

Подчеркивается, что увеличение объема парниковых газов в атмосфере «однозначно вызвано человеческой деятельностью». В 2019 году концентрация СО2 была самой высокой по меньшей мере за последние 2 млн лет.

Средняя температура на поверхности Земного шара в 2011 – 2020 гг. была на 1,09 градуса Цельсия выше средних температурных показателей 1850 – 1900 годов. При этом эксперты МГЭИК не исключают, что «вклад» хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса. Они обращают внимание на влияние хозяйственной деятельности на изменение характера осадков, ставших более обильными в ряде районов, на сокращение площади снежного покрова в Северном полушарии и Гренландского ледяного щита. С 1970 года климатические зоны «сдвинулись в сторону полюсов на обоих полушариях», а сезоны роста растений в Северном полушарии «удлинялись с 1950 года вне тропиков в среднем на двое суток за десятилетие».

В 2081 – 2100 гг., согласно прогнозу ученых, температура на Земле будет от 1 до 1,8 градуса выше, чем в среднем в 1850 – 1900 гг. – при условии крайне низкой эмиссии парниковых газов. Если же выбросы будут очень высокими, то температура на планете превысит показатели 1850 – 1900 гг. на 3,3 – 5,7 градуса, передает ТАСС.

С 1950–х годов более частыми стали экстремальные погодные явления, связанные с высокой температурой, и менее частыми – те, что связаны с низкой температурой. Авторы доклада прогнозируют более быстрое повышение температуры на поверхности суши, чем на поверхности океанов. При этом потепление в Арктике будет, по их мнению, в два раза более быстрым, чем в среднем на планете. «Потепление климата приведет к усилению очень сырых и очень засушливых погодных и климатических событий и сезонов, включая наводнения и засухи», – считают ученые.

Снижение в 2020 году выбросов парниковых газов вследствие спада в хозяйственной деятельности из–за пандемии коронавируса привело к улучшению качества воздуха. Вместе с тем концентрация СО2 в атмосфере «продолжала расти».

По словам ученых, Арктика станет практически свободной ото льда, по крайней мере, один раз летом до 2050 года.



Как отмечают ученые, сокращение площади весеннего снежного покрова произошло во всем Северном полушарии по крайней мере с 1978 года и продолжится с дальнейшим потеплением. Такая тенденция приведет, в частности, к возможности круглогодичного использования Северного морского пути (СМП).

«Текущий арктический морской ледяной покров (как годовой, так и в конце лета) находится на самом низком уровне по крайней мере с 1850 года. По прогнозам, по крайней мере один раз до 2050 года, по всем сценариям (изменения температуры Земли) ледяной покров практически исчезнет во время летнего минимума», – говорится в докладе.

Напомним, 5 августа президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раза быстрее, чем во всем остальном мире.