Путин поручил разработать систему слежения за зданиями в вечной мерзлоте Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России 5 августа 2021, 17:23

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раз быстрее, чем во всем остальном мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина. «Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах РФ. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил Путин. В свою очередь глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на расчеты Росгидромета, подтвердил, что служба зафиксировала потепление климата в стране. В декабре 2020 года специалисты Росгидромета сообщали, что температура в России повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной. Путин во время «Прямой линии» заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для России и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу. Ранее эксперты заявили, что изменение климата грозит российским лесам новыми пожарами. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в России могут потеплеть на 3-5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам».

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в Турции 3 августа 2021, 16:49

Фото: AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и нескольким другим мировым лидерам за помощь в борьбе с лесными пожарами. «От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]», – цитирует Эрдогана ТАСС. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Россиянам пообещали «смертельные» волны жары 4 августа 2021, 14:59 Текст: Наталья Ануфриева

Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением, заявил климатолог Александр Чернокульский. Чернокульский заявил, что «одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи – есть разные отметки у медиков, но чаще всего это 20 градусов и выше, – когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть», передает «Парламентская газета». Особенно тяжело это явление будут ощущать жители городов, поэтому, по мнению эксперта, необходимо провести мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к меняющимся условиям. «Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», –заключил Чернокульский. Ранее в США обвинили пожары в Якутии в ускорении глобального потепления. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США попытались остановить глобальное потепление за счет России. Путин с глазу на глаз обсудил с главой Росатома развитие оружейного комплекса 4 августа 2021, 14:42

Фото: Никольский/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обсудил с главой Росатома Алексеем Лихачевым с глазу на глаз развитие оружейного комплекса. «Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз. Спасибо», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также Лихачев доложил Путину в ходе встречи о работе предприятий корпорации. Так, по его словам, зарубежные заказы Росатома продолжают расти, несмотря на пандемию. «Они продолжают расти год от года и от полугодия к полугодию. И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по зарубежным проектам, это очень важно. Несмотря на то, что, конечно, мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное давление», – ответил глава Росатома. Лихачев также отметил, что собственные инвестиции Росатома в свои проекты могут превысить 400 млрд рублей. «В большей степени растут инвестиции собственные. Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 млрд рублей собственно корпоративных инвестиций», – сказал Лихачев. Кроме того, Росатом ставит целью в 2021 году получить «открытую» выручку в 1,5 трлн рублей. «1,5 трлн рублей – выручка, к которой мы будем в этом году стремиться. Я подчеркиваю, это открытая часть выручки (в части открытых продуктов, открытых программ), то есть значительно больше будет в целом. Ну и средний рост – где-то 11,5% выручки в год», – сказал Лихачев. В России предположили возможность введения «углеродного налога» на мясо 4 августа 2021, 14:05

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Песков указал, что ранее казалось, будто «углеродный налог – это далеко», однако «нам ввели налог, и мы задумались», передает ТАСС. «По мере того, как температура (на планете) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», – сказал он. Песков также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере. Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121» для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходит в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Ожидается, что участники создадут и представят обновленный образ будущего России на ближайшие 100 лет, а также смогут развить собственные проекты и принять участие в разработке новых механизмов развития университетов и городов. Ранее специалисты исследовательской компании Fitch Solutions предположили, что мировые правительства могут ввести налог на красное мясо, схожий с налогом на вредные продукты, такие как табак, алкоголь и сладости и сладкие напитки. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых. Путин одобрил предложение о двойном гражданстве России и Южной Осетии 4 августа 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости». Также президент поручил одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, «разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера». Ведомству также поручено подписать соглашение от имени России. По первой статье соглашения, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны». Москвичей предупредили о «лебединой песне лета» 5 августа 2021, 15:39 Текст: Дарья Григоренко

Выходные и первая половина следующей недели в Москве станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, к концу недели стоит ждать снижения температуры, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости». По его словам, к концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, что понизит температурный фон до многолетней нормы. Тишковец также подчеркнул, что третья декада августа по температуре воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям, а значит, к 24-25 августа в Центральной России, как и положено, по климатическому календарю, по всей видимости, наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура станет ниже плюс 15 градусов. Ранее синоптик сообщил, что август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, лето пойдет на спад. Синоптик предупредил о торнадо в Среднем Поволжье 3 августа 2021, 01:57 Текст: Антон Никитин

В регионах Среднего Поволжья во вторник может наблюдаться такое опасное природное явление, как торнадо, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», – приводит слова ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» ТАСС. По словам Тишковца, сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы. «Ситуация сложная, но ввиду того, что в ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, то и само ненастье, и сам шторм послабее, чем то, что прошло в дневные часы 2 августа по Верхневолжью, а конкретно – в Тверской области. Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти «суперячейки» были видны утром (2 августа)», – сказал он. Тишковец отметил, что «суперячейки» и эти торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе – на западе Тверской области». Торнадо для России – редкость. «Это невероятная мощь. Оно может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», – сказал он. По данным Тишковца, весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. «Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом, но ночью эта ситуация будет постепенно успокаиваться. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на «линии огня» окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», – указал Тишковец. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос», Москва может не опасаться этих явлений. «Мы уже попали в прохладную массу воздуха. Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь – без «камней» с неба. А «камни» с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», – сказал Тишковец. Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Жертвами урагана в Тверской области стали три человека, еще восемь пострадали. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут пункт временного размещения. Жители тверской деревни рассказали об унесшем три жизни смерче 3 августа 2021, 12:55 Текст: Наталья Ануфриева

Смерч, обрушившийся на Центральную Россию в понедельник вечером, буквально оставил без крыши над головой жителей деревни Картунь Осташковского района Тверской области, рассказали местные жители. Из 20 домов в деревне целыми лишь два – у остальных сорваны крыши и разбиты стекла. Не осталось ни одного высокого дерева, они лежат вперемешку со столбами с оборванными линиями электропередачи, перекрывая проезд по единственной улице в деревне, передает РИА «Новости». «Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна», – рассказал местный житель Евгений. «Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из «Волшебника Изумрудного города», и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери», – говорит жительница деревни Василиса. По ее словам, смерч также 50 метров пронес по деревне 200-килограммовый катер «Прогресс» и бросил его на другую сторону залива озеро Селигер. Один из домов смерч сдвинул с фундамента. «Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть», – добавила Василиса. Между тем старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал, что самая крупная вспышка смерчей наблюдалась на западе России в 2017 году, большинство из них было в Тверской области, но повторение в том же районе разрушительного смерча в 2021 году следует отнести к случайности. В 2017 году было зафиксировано 56 смерчей, из них в Тверской области – 49. Это была самая большая вспышка за не слишком продолжительную историю наблюдений смерчей в Европейской России и их фиксации. При этом, по его словам, прошедший смерч в 2021 году тоже скорее всего был не один, а имела место «вспышка смерчей», однако подсчитать их можно будет по космическим снимкам позже. «Проходил холодный фронт. На самом деле он был и в Белоруссии. Было видно формирование конвективных кластеров (вихрей в атмосфере) на холодном фронте. Прошлым вечером в Москве тоже была сильная гроза и дождь. Это тоже следствие прохождения фронта», – добавил Чернокульский. По предварительной оценке ученого, интенсивность смерча вряд ли получит оценку выше второй категории. Скорость ветра достигала 50-70 метров в секунду. В данный момент в регионе объявлено экстренное предупреждение, действует «желтый» уровень погодной опасности. Очевидцам удалость снять произошедшее накануне на видео, передает портал «360». Напомним, вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Жертвами стали три человека, еще восемь пострадали. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут пункт временного размещения. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил помочь пострадавшим и их семьям в регионе, оперативно восстановить энергоснабжение, региональному Минздраву поручено взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим. Во вторник синоптик предупредил о торнадо в Среднем Поволжье. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении 2 августа 2021, 18:32 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. «Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. В телеграмме отмечается, что Россия готова к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия. В понедельник армянский президент Армен Саркисян на первом заседании нового парламента назначил премьер-министром исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна. Ранее сообщалось, что обладающая большинством мандатов в парламенте страны фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост премьер-министра действующего главу правительства Никола Пашиняна. 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, явка составила 49,4%. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, можно приступить к нормальной работе. Путин обратил внимание главы КЧР на проблемы с безработицей 3 августа 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе. На встрече Путин поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством в республике. Темрезов отметил, что серьезным толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза. «Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Темрезов согласился и сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников. «Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались. … Так, конечно, те проблемы, которые раньше были – это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры – сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем», – сказал он. Кроме того, Путин попросил главу Карачаево-Черкесии подготовить проект развития экономики республики. Темрезов отметил, что он понимает необходимость развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест, высокотехнологичных рабочих мест. «Я Вам докладывал в прошлом году об этом, и задачи Вы нам поставили до 2023 года. И конечно, для нас это реальная возможность сегодня создать новые рабочие места, конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, (для) туризма. Для нас это реальная возможность сегодня сделать – не побоюсь этого слова – прорыв в экономике нашей республики», – сказал глава региона. «Готовьте проект», – ответил Путин. «Мы готовим», – заметил Темрезов. Путин напомнил о шикарных местах отдыха в Карачаево-Черкесии 3 августа 2021, 15:22 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе, которые имеют общенациональное значение, потому что в республику приезжают туристы со всей страны. Одной из тем встречи стала реализация инфраструктурных проектов в регионе. Темрезов доложил о том, как ведется эта работа. Он также заметил, что для республики подобные проекты – «реальная возможность» развить инженерную инфраструктуру, в том числе дорожную и туристическую. Темрезов обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его «мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства». «У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью», – отреагировал Путин, передает ТАСС. Темрезов также отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 млн туристов – при том, что население составляет 500 тысяч человек. «В три раза больше, чем жителей», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости». Также Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе. Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотой медалью 4 августа 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотой медалью в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. «Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Синоптики рассказали о погоде в столице 3 августа 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 22 градусов, ожидается небольшой дождь. Вечером столбики термометров покажут плюс 21. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID 5 августа 2021, 16:01 Текст: Алексей Дегтярев

В России уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством. «Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он. «В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. Кремль анонсировал посещение Путиным Челябинской области и Башкирии 5 августа 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в пятницу в ходе рабочей поездки осмотрит пострадавшие от пожаров районы Челябинской области, а также посетит Башкирию, где примет участие в запуске завода сухих строительных смесей «Цемикс», сообщает пресс-служба Кремля. «Шестого августа президент России Путин совершит рабочую поездку в Челябинскую область... Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также президент встретится с губернатором Челябинской области (Алексеем) Текслером», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин в пятницу «совершит рабочую поездку в ... Республику Башкортостан. Путин посетит Абзелиловский район Республики Башкортостан, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». Открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе. Кроме того, президент проведет рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым.