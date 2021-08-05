Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России

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5 августа, четверг  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Как России заманить на учебу молодежь из бывшего СССР

Образование в России остается престижным у молодежи из Средней Азии Олег Ласточкин/РИА Новости
Несмотря на то, что в России учатся сотни тысяч иностранных студентов, молодежь из стран бывшего СССР зачастую предпочитает ехать за образованием на Запад или в Китай. Известно, что образование – это элемент «мягкой силы», ведь получившие диплом в России специалисты затем станут проводниками идей Москвы в своей стране. Как же повысить престиж российского высшего образования у иностранцев? Подробности...
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Литва побуждает Белоруссию сближаться с Россией

Литва делает все возможное, чтобы белорусские удобрения направились в российские порты Андрей Александров/РИА Новости
Литва грозится перекрыть перевалку белорусских удобрений, но соответствующее решение должен принять Евросоюз. Ранее Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Подробности...

Германия идет на войну

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Еще недавно ответ на вопрос о том, пойдут ли немцы и другие европейцы на «китайский» фронт, был не столь очевиден. Но сейчас уже ясно – пойдут. А возможные экономические потери при этом будут не больше, чем от пандемии. Подробности...
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Как «Револьвер» вышиб мозги американской молодежи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вышедший 55 лет назад альбом «Битлз» стал первым, в котором прямо зазвучали песни о наркотиках, и который, по сути, дал старт большой наркореволюции на Западе. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что делать проживающим на Украине русским?
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Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом?
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    Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России

       5 августа 2021, 17:23
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раз быстрее, чем во всем остальном мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

    «Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах РФ. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил Путин.

    В свою очередь глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на расчеты Росгидромета, подтвердил, что служба зафиксировала потепление климата в стране.

    В декабре 2020 года специалисты Росгидромета сообщали, что температура в России повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной.

    Путин во время «Прямой линии» заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для России и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу.

    Ранее эксперты заявили, что изменение климата грозит российским лесам новыми пожарами. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в России могут потеплеть на 3-5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам».


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    Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в Турции
       3 августа 2021, 16:49
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и нескольким другим мировым лидерам за помощь в борьбе с лесными пожарами.

    «От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]», – цитирует Эрдогана ТАСС.

    Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.

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    Россиянам пообещали «смертельные» волны жары

    4 августа 2021, 14:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением, заявил климатолог Александр Чернокульский.

    Чернокульский заявил, что «одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи – есть разные отметки у медиков, но чаще всего это 20 градусов и выше, – когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть», передает «Парламентская газета».

    Особенно тяжело это явление будут ощущать жители городов, поэтому, по мнению эксперта, необходимо провести мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к меняющимся условиям.

    «Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», –заключил Чернокульский.

    Ранее в США обвинили пожары в Якутии в ускорении глобального потепления.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США попытались остановить глобальное потепление за счет России.

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    Путин с глазу на глаз обсудил с главой Росатома развитие оружейного комплекса
       4 августа 2021, 14:42
    Фото: Никольский/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Росатома Алексеем Лихачевым с глазу на глаз развитие оружейного комплекса.

    «Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз. Спасибо», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Также Лихачев доложил Путину в ходе встречи о работе предприятий корпорации. Так, по его словам, зарубежные заказы Росатома продолжают расти, несмотря на пандемию. «Они продолжают расти год от года и от полугодия к полугодию. И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по зарубежным проектам, это очень важно. Несмотря на то, что, конечно, мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное давление», – ответил глава Росатома.

    Лихачев также отметил, что собственные инвестиции Росатома в свои проекты могут превысить 400 млрд рублей. «В большей степени растут инвестиции собственные. Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 млрд рублей собственно корпоративных инвестиций», – сказал Лихачев.

    Кроме того, Росатом ставит целью в 2021 году получить «открытую» выручку в 1,5 трлн рублей. «1,5 трлн рублей – выручка, к которой мы будем в этом году стремиться. Я подчеркиваю, это открытая часть выручки (в части открытых продуктов, открытых программ), то есть значительно больше будет в целом. Ну и средний рост – где-то 11,5% выручки в год», – сказал Лихачев.

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    В России предположили возможность введения «углеродного налога» на мясо
       4 августа 2021, 14:05
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

    Песков указал, что ранее казалось, будто «углеродный налог – это далеко», однако «нам ввели налог, и мы задумались», передает ТАСС.

    «По мере того, как температура (на планете) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», – сказал он.

    Песков также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

    Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121» для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходит в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России.

    Ожидается, что участники создадут и представят обновленный образ будущего России на ближайшие 100 лет, а также смогут развить собственные проекты и принять участие в разработке новых механизмов развития университетов и городов.

    Ранее специалисты исследовательской компании Fitch Solutions предположили, что мировые правительства могут ввести налог на красное мясо, схожий с налогом на вредные продукты, такие как табак, алкоголь и сладости и сладкие напитки.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых.

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    Путин одобрил предложение о двойном гражданстве России и Южной Осетии

    4 августа 2021, 18:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией.

    «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости».

    Также президент поручил одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, «разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера».

    Ведомству также поручено подписать соглашение от имени России. По первой статье соглашения, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

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    Москвичей предупредили о «лебединой песне лета»

    5 августа 2021, 15:39

    Текст: Дарья Григоренко

    Выходные и первая половина следующей недели в Москве станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, к концу недели стоит ждать снижения температуры, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости».

    По его словам, к концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, что понизит температурный фон до многолетней нормы.

    Тишковец также подчеркнул, что третья декада августа по температуре воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям, а значит, к 24-25 августа в Центральной России, как и положено, по климатическому календарю, по всей видимости, наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура станет ниже плюс 15 градусов.

    Ранее синоптик сообщил, что август в Москве будет дождливый и умеренно теплый, лето пойдет на спад.

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    Синоптик предупредил о торнадо в Среднем Поволжье

    3 августа 2021, 01:57

    Текст: Антон Никитин

    В регионах Среднего Поволжья во вторник может наблюдаться такое опасное природное явление, как торнадо, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», – приводит слова ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» ТАСС.

    По словам Тишковца, сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы. «Ситуация сложная, но ввиду того, что в ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, то и само ненастье, и сам шторм послабее, чем то, что прошло в дневные часы 2 августа по Верхневолжью, а конкретно – в Тверской области. Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти «суперячейки» были видны утром (2 августа)», – сказал он.

    Тишковец отметил, что «суперячейки» и эти торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе – на западе Тверской области».

    Торнадо для России – редкость. «Это невероятная мощь. Оно может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», – сказал он.

    По данным Тишковца, весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. «Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом, но ночью эта ситуация будет постепенно успокаиваться. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на «линии огня» окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», – указал Тишковец.

    По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос», Москва может не опасаться этих явлений. «Мы уже попали в прохладную массу воздуха. Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь – без «камней» с неба. А «камни» с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», – сказал Тишковец.

    Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Жертвами урагана в Тверской области стали три человека, еще восемь пострадали. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут пункт временного размещения.

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    Жители тверской деревни рассказали об унесшем три жизни смерче

    3 августа 2021, 12:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Смерч, обрушившийся на Центральную Россию в понедельник вечером, буквально оставил без крыши над головой жителей деревни Картунь Осташковского района Тверской области, рассказали местные жители.

    Из 20 домов в деревне целыми лишь два – у остальных сорваны крыши и разбиты стекла. Не осталось ни одного высокого дерева, они лежат вперемешку со столбами с оборванными линиями электропередачи, перекрывая проезд по единственной улице в деревне, передает РИА «Новости».

    «Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна», – рассказал местный житель Евгений.

    «Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из «Волшебника Изумрудного города», и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери», – говорит жительница деревни Василиса.

    По ее словам, смерч также 50 метров пронес по деревне 200-килограммовый катер «Прогресс» и бросил его на другую сторону залива озеро Селигер. Один из домов смерч сдвинул с фундамента.

    «Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть», – добавила Василиса.

    Между тем старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал, что самая крупная вспышка смерчей наблюдалась на западе России в 2017 году, большинство из них было в Тверской области, но повторение в том же районе разрушительного смерча в 2021 году следует отнести к случайности.

    В 2017 году было зафиксировано 56 смерчей, из них в Тверской области – 49. Это была самая большая вспышка за не слишком продолжительную историю наблюдений смерчей в Европейской России и их фиксации.

    При этом, по его словам, прошедший смерч в 2021 году тоже скорее всего был не один, а имела место «вспышка смерчей», однако подсчитать их можно будет по космическим снимкам позже.

    «Проходил холодный фронт. На самом деле он был и в Белоруссии. Было видно формирование конвективных кластеров (вихрей в атмосфере) на холодном фронте. Прошлым вечером в Москве тоже была сильная гроза и дождь. Это тоже следствие прохождения фронта», – добавил Чернокульский.

    По предварительной оценке ученого, интенсивность смерча вряд ли получит оценку выше второй категории. Скорость ветра достигала 50-70 метров в секунду.

    В данный момент в регионе объявлено экстренное предупреждение, действует «желтый» уровень погодной опасности. Очевидцам удалость снять произошедшее накануне на видео, передает портал «360».

     

    Напомним, вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Жертвами стали три человека, еще восемь пострадали. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут пункт временного размещения.

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил помочь пострадавшим и их семьям в регионе, оперативно восстановить энергоснабжение, региональному Минздраву поручено взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим.

    Во вторник синоптик предупредил о торнадо в Среднем Поволжье.

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    Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

    2 августа 2021, 18:32

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении.

    «Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    В телеграмме отмечается, что Россия готова к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

    В понедельник армянский президент Армен Саркисян на первом заседании нового парламента назначил премьер-министром исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна.

    Ранее сообщалось, что обладающая большинством мандатов в парламенте страны фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост премьер-министра действующего главу правительства Никола Пашиняна.

    20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, явка составила 49,4%. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, можно приступить к нормальной работе.

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    Путин обратил внимание главы КЧР на проблемы с безработицей

    3 августа 2021, 15:03

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.

    На встрече Путин поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством в республике. Темрезов отметил, что серьезным толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза.

    «Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Темрезов согласился и сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников. «Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались. … Так, конечно, те проблемы, которые раньше были – это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры – сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем», – сказал он.

    Кроме того, Путин попросил главу Карачаево-Черкесии подготовить проект развития экономики республики. Темрезов отметил, что он понимает необходимость развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест, высокотехнологичных рабочих мест.

    «Я Вам докладывал в прошлом году об этом, и задачи Вы нам поставили до 2023 года. И конечно, для нас это реальная возможность сегодня создать новые рабочие места, конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, (для) туризма. Для нас это реальная возможность сегодня сделать – не побоюсь этого слова – прорыв в экономике нашей республики», – сказал глава региона.

    «Готовьте проект», – ответил Путин.

    «Мы готовим», – заметил Темрезов.

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    Путин напомнил о шикарных местах отдыха в Карачаево-Черкесии

    3 августа 2021, 15:22

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе, которые имеют общенациональное значение, потому что в республику приезжают туристы со всей страны.

    Одной из тем встречи стала реализация инфраструктурных проектов в регионе. Темрезов доложил о том, как ведется эта работа. Он также заметил, что для республики подобные проекты – «реальная возможность» развить инженерную инфраструктуру, в том числе дорожную и туристическую.

    Темрезов обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его «мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства».

    «У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью», – отреагировал Путин, передает ТАСС.

    Темрезов также отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 млн туристов – при том, что население составляет 500 тысяч человек.

    «В три раза больше, чем жителей», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости».

    Также Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.

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    Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотой медалью

    4 августа 2021, 17:49

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотой медалью в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

    «Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.

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    Синоптики рассказали о погоде в столице

    3 августа 2021, 03:56

    Текст: Антон Никитин

    Во вторник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

    По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 22 градусов, ожидается небольшой дождь. Вечером столбики термометров покажут плюс 21. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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    Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID

    5 августа 2021, 16:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством.

    «Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он.

    «В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания.

    Накануне, 4 августа, в России выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531.

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    Кремль анонсировал посещение Путиным Челябинской области и Башкирии

    5 августа 2021, 15:24

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в пятницу в ходе рабочей поездки осмотрит пострадавшие от пожаров районы Челябинской области, а также посетит Башкирию, где примет участие в запуске завода сухих строительных смесей «Цемикс», сообщает пресс-служба Кремля.

    «Шестого августа президент России Путин совершит рабочую поездку в Челябинскую область... Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также президент встретится с губернатором Челябинской области (Алексеем) Текслером», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин в пятницу «совершит рабочую поездку в ... Республику Башкортостан. Путин посетит Абзелиловский район Республики Башкортостан, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

    Открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе. Кроме того, президент проведет рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым.

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