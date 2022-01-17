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КНДР произвела пуск двух баллистических ракет
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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в восточном направлении.
Северная Корея произвела пуск ракет из района аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».
Токио решительно осуждает ракетные испытания КНДР, которые представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. «Киодо» со ссылкой на представителей в правительственных кругах сообщило, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.
Напомним, сообщалось, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд – предположительно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря.
Украина запретила Германии получать выгоду от «Северного потока – 2»
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Германия не может получать экономическую выгоду от поставок газа по «Северному потоку – 2» «за счет» других стран, считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку – 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но ФРГ, как ведущая европейская страна, не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», – пояснил Витренко в интервью FAZ, передает РИА «Новости».
По его словам, еще один трубопровод для поставок топлива в Европу не нужен: украинских мощностей для импорта газа достаточно, они заняты всего на четверть.
Витренко добавил, что европейские компании должны решать сами, каким образом они хотят импортировать голубое топливо – через Украину или «Северный поток – 2».
При этом глава «Нафтогаза» признал, что Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.
Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» является экономическим, и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.
В четверг глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.
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Китай восхитился «таинственным убийцей» из России
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Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, он остается «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
«Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ», – пояснил автор публикации, передает РИА «Новости».
По его мнению, МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее используемых истребителей в армии России, пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).
В Sohu подчеркивают, что МиГ-31 после модификации способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Ранее читатели портала Yahoo News Japan восхитились новейшим российским тактическим истребителем Checkmate, представленным на Международном авиакосмическом салоне.
Сбежавший в Британию агент КГБ заболел после получения письма с угрозой
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Британская полиция проводит расследование в связи с полученным бывшим сотрудником КГБ Борисом Карпичковым письмом с угрозой, после контакта с которым он якобы заболел, сообщает газета Mirror.
По словам Карпичкова газете, он получил семь сообщений с угрозами с тех пор, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало в 2019 году латвийским властям его личные данные, сообщает РИА «Новости».
«Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: «Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути», – пишет газета.
Карпичков рассказал изданию, что сообщение было запечатано в конверт из пузырчатой пленки. Вскоре после того, как он открыл конверт, перебежчик заболел, у него проявились напоминающие грипп симптомы.
По информации издания, одно из писем, адресованных Карпичкову, было подписано псевдонимом, который тот якобы использовал, когда работал на Россию в Латвии.
В 1980-х годах Карпичков служил в КГБ в Риге, где дослужился до звания майора. В 90-е поступил на работу в разведслужбу Латвии, но тайно продолжал поставлять информацию в ФСБ, выступая двойным агентом. Однако в 1995 году «обиделся» на ФСБ из-за того, что ему якобы не заплатили, а впоследствии был разоблачен властями Латвии. Позже он провел несколько месяцев в московской тюрьме. В конце 90-х бежал в Британию с помощью подложного паспорта.
Латвия долгое время требовала его экстрадиции, последний запрос датирован 2018 годом – по обвинениям в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием. Однако суд в Британии отклонил это требование в 2020 году, поскольку, по мнению судьи, жизни перебежчика могла грозить опасность.
Ранее Карпичков заявил, что российские спецслужбы угрожали ему и шпиону Сергею Скрипалю отравлением; всего в «черном списке» Москвы якобы находится восемь человек.
В Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной
Российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», – цитирует его РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».
Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал Песков российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к «красной черте», ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».
Песков отметил, что Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям. Он подчеркнул, что США «вынуждают жить под санкциями», а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов.
Он отметил, что предлагаемые в США новые санкции в отношении России, которые также включают рестрикции в отношении членов российского руководства, могут привести к разрыву отношений между странами, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В ЕС испугались примирения НАТО и России
Некоторые члены НАТО оказались недовольны идеями, выдвинутыми американскими дипломатами на переговорах с российскими коллегами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Автор статьи Джеймс Марсон со ссылкой на мнение дипломатов НАТО рассказал, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских государств, сообщает РИА «Новости».
Журналист отметил, что «за кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации.
При этом американские дипломаты, как и официальные представители НАТО, сообщили, что речь на переговорах с Россией шла не о предложениях, а только об их идеях.
На основные проблемы, которые обсуждались на переговорах, указали читатели газеты.
«Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС – с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки?» – задал вопрос Emmet McLean.
«НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве. Проявление разумной осторожности никак не разрушит НАТО», – уверен Eric Bergerud.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Будущий лидер ХДС назвал «атомной бомбой» для денежного рынка отключение России от SWIFT
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Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT станет подобно «атомной бомбе» для денежного рынка, сообщает DPA.
«Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг... Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе», – цитирует его ТАСС.
Политик отметил, что исключение Москвы из SWIFT «может подорвать основу этой международной платежной системы». Кроме того, он опасается серьезных последствий не только для европейско-российской, но и для мировой торговли.
Ранее в Минфине оценили вероятность отключения России от SWIFT, отметив, что это никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
Кулеба призвал Россию доказать отсутствие военных планов против Украины
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Российская сторона должна доказать отсутствие планов военных действий по отношению к Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью германскому изданию Bild.
«России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы», – цитирует «Интерфакс» Кулеба.
Он отметил, что «нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены». По его мнению, даже при этом в текущей ситуации важно, что будет происходить дальше, и подчеркнул, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий.
«Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никакие новые военные действия. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах», – отметил глава украинского ведомства.
На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам минувшей недели дипломатии, он отметил, что «ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России не удалось этого добиться».
Ранее Кулеба заявил, что республика вместе с партнерами и союзниками применит «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество.
В Брюсселе мужчина столкнул женщину под поезд
В Брюсселе на одной из станций метро мужчина намеренно толкнул женщину под колеса приближающегося поезда.
На платформе в ожидании поезда стояли несколько человек. В какой-то момент молодой человек подбежал к стоящей у края платформы женщине и с силой толкнул ее на пути. Женщина упала прямо под колеса прибывающего поезда, передает НТВ.
Машинист успел вовремя среагировать, и поезд остановился буквально в нескольких сантиметрах от женщины. Серьезных травм она не получила.
Полиция задержала молодого человека, толкнувшего женщину. Им оказался 23-летний француз. Мотивы его поступка пока неизвестны.
Ранее на станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина.
Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел
В Алма-Ате во время массовых беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников – прим. ВЗГЛЯД) было похищено», – цитирует его слова РИА «Новости».
Таймерденов также уточнил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. «Было похищено 1 347 единиц оружия», – уточнил он.
По его словам, в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 правоохранительных органов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание), при этом он отметил, что если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.
«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно», – сообщил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».
Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два-три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
В Сети появилась информация о прилете Порошенко во Львов
В Сети распространяется информация, что бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник может прилететь не в Киев, а во Львов, куда первый замглавы партии «Европейская солидарность» Олег Синютка созывает людей.
Как сообщает издание сообщает Zaxid.net, на имя мэра Львова Андрея Садового был написан документ, в котором говорится, что в понедельник с 13.00 до 15.00 (с 14.00 до 16.00 мск) возле львовского аэропорта будет проходить митинг «за защиту демократии и закона», в котором будут участвовать 10 тыс. человек.
Сам Синютка отказался объяснять журналистам, с чем связано проведение подобного митинга в день прилета Порошенко.
Киевские судьи в среду разрешили задержать экс-президента Украины Петра Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Сообщалось, что 17 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попыталось вручить Порошенко повестку для предъявления обвинения по уголовному делу о госизмене и содействии терроризму, но бывший президент отказался общаться с силовиками и уехал в аэропорт, откуда отбыл в Турцию. Адвокаты Порошенко и его соратники по «Европейской солидарности» неоднократно заявляли, что заграничный вояж экс-президента был спланирован заранее и не был бегством от правосудия. Отметим, что дату своего возвращения – 17 января – Порошенко обозначил еще неделю назад.
Трамп уличил американских чиновников во лжи о России
Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками заявил, что американские чиновники специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России.
«Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, – это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», – отметил бывший лидер США, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что по такой же схеме действовали и против него, обвиняя в связях с Москвой. После президентских выборов 2016 года власти страны начали расследование о взаимоотношениях Трампа с Россией и ее вмешательством в результаты голосования.
В 2016 году Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, тогда были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией.
Ранее Трамп заявил, что республиканцы в 2022 году восстановят контроль над обеими палатами Конгресса США, а по итогам президентских выборов в 2024 году вернутся в Белый дом.
Власти Австралии прокомментировали решение аннулировать визу Джоковичу
Премьер Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение Федерального суда страны об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, который не прошел вакцинацию от COVID-19.
«Я одобряю решение сохранить наши границы крепкими и обезопасить австралийцев. Как я говорил в пятницу, австралийцы принесли много жертв в эту пандемию, и они с полным на то правом ожидают, что эти жертвы не будут потрачены впустую», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.
По его словам, благодаря политике властей в Австралии в пандемию COVID-19 отмечен один из самых низких в мире уровней смертности, благополучная экономическая ситуация, один из наиболее высоких уровней вакцинации. Моррисон подчеркнул, что надежные границы являются ключевым фактором поддержания нынешнего образа жизни страны.
Министр по делам иммиграции Алекс Хоук также выразил удовлетворение в связи с решением Федерального суда и подчеркнул важность охраны границ для «обеспечения социального единства, которое продолжает крепнуть, несмотря на пандемию».
Кроме того, он сообщил, что в стране распределены примерно 43 млн доз вакцин, и более чем 91,6% жителей старше 16 лет завершили курс вакцинации. Хоук пообещал, что благодаря успешной прививочной кампании власти смогут провести безопасное поэтапное открытие международных границ страны.
Напомним, что Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.
Ранее сообщалось, что в расписании первого круга турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) появился матч с участием Новака Джоковича.
Накануне стало известно, что первая ракетка мира серб Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне.
Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.
Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста. Его дело решили передать в Федеральный суд Австралии.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Киев пообещал реализовать «пакет мер сдерживания» России
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Bild, что республика вместе с партнерами и союзниками применит «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество.
«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр рассказал, что пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса «болезненных экономических санкций», а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали «кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания», считает Кулеба.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Facebook заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене
Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщил руководитель российской делегации Константин Гаврилов.
«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», – отметил Гаврилов, передает ТАСС.
По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД России.
В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.
Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.