Начальника Радиотехнических войск ВКС сняли с должности из-за коррупции

Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей. После предъявления обвинений его сняли с должности.

«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. По решению 235-го гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – зачитал ходатайство о продлении ареста в 235-м гарнизонном военном суде следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев. Он попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля, передает ТАСС.

Как отмечается в оглашенных в суде материалах, Кобан не признал себя виновным.

Он положительно характеризуется по службе, имеет госнаграды. Однако, как подчеркнул следователь, причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ. Суд ранее арестовал имущество генерала.

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил», – сказал сам Кобан в ходе заседания суда.

В конце прошлого года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко назвал самые коррупционные сферы деятельности в России.

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