Подведены итоги первых ста дней работы Егорова на посту врио главы Тамбовской области

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Максим Егоров за первые сто дней работы возобновил регулярное авиасообщение с Москвой, занялся решением проблем в здравоохранении и взял под жесткий контроль реализацию нацпроектов.

С 1 ноября 2021 года по инициативе Егорова были возобновлены регулярные авиарейсы с Москвой. Эту задачу удалось решить в максимально сжатые сроки. Периодичность рейсов – два раза в неделю, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Уже разработан проект реконструкции аэропорта, который предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры. На эти цели требуется 4,3 млрд рублей (по ценам первого квартала 2021 года).

Егоров взялся за решение проблемы дефицита кадров в сфере здравоохранения. Врио главы региона подписал постановление, согласно которому участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, теперь будут выплачивать компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.

Медики, получившие выплату, будут обязаны работать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора они вернут полученные средства обратно в бюджет.

В регионе действует программа «Земский доктор», предусматривающая выплаты от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Однако она не распространяется на медиков, устраивающихся на работу в городах с населением более 50 тысяч человек. Постановление главы региона решает эту проблему.

При участии Егорова спасен от сноса ДК «Юбилейный» – знаковый для тамбовчан объект. Ранее планировалось построить на месте ДК многоэтажку с организацией на первых этажах социально-общественных мест. Егоров в конце ноября лично встретился с инициативной группой тамбовчан, на которой обсудил судьбу «Юбилейного». Глава региона поддержал идею сохранить объект. После этого депутаты Тамбовской городской Думы согласовали проект изменений генплана Тамбова, предусматривающий сохранение ДК.

Впервые за много лет в регионе начала решаться проблема обманутых дольщиков: речь идет о достройке проблемного дома по улице Киквидзе, 77Б. Активные дольщики подготовили видеообращение, в котором заявили о непринятии прежней региональной властью мер к защите их прав. Новый глава региона отреагировал незамедлительно и потребовал без проволочек провести все необходимые процедуры в ускоренном режиме.

В итоге Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б региональному Фонду по защите прав участников долевого строительства. На практике это означает, что дом будет достроен.

Помимо этого, Егоров взял под жесткий контроль реализацию нацпроектов в Тамбовской области, поскольку к моменту его вступления в должность имелся ряд проблемных объектов. Также Егоров поручил навести порядок в сфере госзакупок.

Тамбовская область получит транш из федерального бюджета – порядка 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы. Кроме того, будут профинансированы ремонт и реконструкция дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.