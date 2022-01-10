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Шерман рассказала, что США и Россия не обсуждали в Женеве Казахстан
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США и Россия не обсуждали в Женеве ситуацию в Казахстане, заявила на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
«Казахстан сегодня не обсуждался», – цитирует ее РИА «Новости».
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
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Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
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Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
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Начальник полиции Жамбылской области Казахстана покончил с собой
В Казахстане покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов, сообщили в пресс-службе акимата Тараза (административного центра области).
«К сожалению, да, это так», – заявили в пресс-службе, передает «Интерфакс-Казахстан».
Между тем в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что полковник КНБ Азамат Ибраев найден мертвым, проводится досудебное расследование, передает РИА «Новости».
«10 января в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева... Проводится досудебное расследование», – говорится в заявлении ведомства.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.
Экс-советник Назарбаева: Запад взбесил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан
Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, заявил экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов, передает РИА «Новости».
«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России», – сказал Ертысбаев.
Он отметил, что это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Сатановский: Крах Казахстана грозил России дугой нестабильности от Астрахани до Алтая
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«Происходящее в Казахстане – это цветная революция, которая встроена в большую войну с боевиками и террористами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее сообщалось, что среди участников беспорядков в Казахстане есть боевики, воевавшие за радикальных исламистов в горячих точках.
«Во время «арабской весны» и других цветных революций происходило то же самое, что сейчас в Казахстане – силовики ведь не проверяли паспорта у тех, кто сносил режимы. Это революции с привлечением мигрирующих ландскнехтов», – пояснил президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
В любом случае, по его словам, «гасить» нынешние протесты в Казахстане нужно вооруженной рукой. «Очень показательно, что сейчас Запад кричит о необходимости соблюдения прав человека при купировании угрозы. Так же было, когда США и Европа нам пытались навязать «диалог с оппозицией» после начала войны в Сирии, это один и тот же почерк», – отметил политолог.
Вместе с тем собеседник посетовал, что, в отличие от Башара Асада и Хосни Мубарака, президент Казахстана Токаев – дипломат. «В 2020 году на Валдайском форуме Токаев в диалоге с Путиным ратовал за то, чтобы все страны дружили и привлекали побольше денег для стабильности в регионе. На что Путин тогда ответил: «Саддам Хусейн тоже так думал». А теперь казахский лидер отдал приказ стрелять на поражение, потому что понял, что его могут убить, несмотря на его вежливость», – сказал эксперт.
Сатановский также подчеркнул: у нынешних казахских протестов прослеживается прямая связь с уходом США из Афганистана, где местные исламисты оказались не нужны талибам и ушли к северным соседям.
«Интересно и то, что по времени казахская «революция» совпала с запуском диалога США и России по вопросам безопасности. Расчет, видимо, делался на то, что после начала протестов в Россию хлынут беженцы и боевики под видом беженцев, и у нас будет дуга нестабильности от Астрахани до Алтая. Это существенно ослабило бы позиции России на переговорах с США, которые стартуют сегодня. Москве вообще было бы не до переговоров», – отметил аналитик.
Поэтому решение ОДКБ отправить войска в Казахстан – крайне своевременное. «Теперь мы слышим разочарованный голос Вашингтона о «необходимости диалога с оппозицией», потому что их комбинация сорвалась. Но если Казахстан рухнет, то Россия – следующая на очереди, поэтому в нынешней ситуации нам проигрывать нельзя», – резюмировал собеседник.
В понедельник в формате видеоконференции началась
внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – заявил на саммите президент России Владимир Путин.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели». Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, безопасности и суверенитету, отметил российский лидер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство. По его словам, главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – сказал казахский лидер.
По его словам, численное преимущество бандитов перед силовиками в Казахстане было минимум в пять раз, они нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью.
Ранее Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.
Казахский МИД заявил, что правоохранители и военные «противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ».
Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».
При этом США выразили обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов» в Казахстане. ООН призвала все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Захарова сочла странной реакцию США на события в Казахстане
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Странно слышать от Вашингтона, что США не понимают происходящее в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно, обычно они всегда все понимают», – передает ее слова РИА «Новости».
При этом Захарова подчеркнула, что США после видеоконференции лидеров ОДКБ уже не смогут прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане.
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен попросил у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ.
«Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ – прим. ВЗГЛЯД) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть», – сказала Захарова.
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил ранее, что ситуация в Казахстане «никаким значимым образом» не связана с США.
Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил, что если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Политолог назвал страну, которой грозит казахстанский сценарий
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«Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Андрей Грозин. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что уроки из кризиса в Казахстане должны извлечь Узбекистан и Киргизия.
«При Исламе Каримове Узбекистан был страной с нулевой терпимостью к международному терроризму. Например, события в Андижане в 2005 году показали, что там с боевиками разговаривают посредством пулемета Калашникова. Но сейчас ситуация ухудшилась, и это, как мы видим, негативно сказалось на Казахстане, куда проникли боевики из Узбекистана», – отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По мнению эксперта, смена власти в Узбекистане в 2016 году – когда после смерти Каримова страну возглавил Шавкат Мирзиёев – повлекла за собой и приход новых лиц в руководстве республиканской Службы госбезопасности (СГБ). «На место начальников, занимавших свои посты по 15 лет, пришли менее опытные сотрудники. После этого в стране прошло несколько этапов возвращения своих «заблудших» граждан из Сирии», – напомнил Грозин.
Политолог указал, что к репутации некоторых из возвращающихся уже тогда были вопросы, как и к эффективности самой системы фильтрации граждан. «Люди, несколько лет проведшие на территории, захваченной ИГИЛ*, очень даже могут обладать всеми навыками для организации низового протеста, в том числе вооруженного», – отметил аналитик.
Собеседник напомнил, что Казахстан проводил схожую политику по возвращению своих граждан из Сирии, что в итоге могло негативно сказаться на безопасности и заложить одну из основ для нынешнего мятежа.
«На месте властей и правоохранителей Узбекистана я бы начал «закручивать гайки», снижая толерантность к международному терроризму. Ну и, конечно, Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет. Узбекистан, как и другие наши южные соседи, находится в «красной зоне» террористической опасности», – подчеркнул Грозин.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее казахстанские правоохранители сообщали, что в беспорядках в Алма-Ате участвовали граждане некоторых сопредельных государств. Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев отметил: «Все эти боевики, террористы, которых очень много в соседних странах – в Киргизии, в Узбекистане, они очень жадно и внимательно наблюдают за тем, что происходит в Казахстане».
Напомним, что в мае 2005 года в одном из областных центров Узбекистана – Андижане вспыхнули масштабные беспорядки, причем к выступлениям политической оппозиции уже на ранних этапах присоединились радикальные исламистские группы. Происходили захваты заложников, погромы и захваты зданий госструктур. Выступления протестующих были жестко пресечены правоохранителями.
Ранее, в середине 1990-х, в республике было создано «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), признанное террористическим и запрещенное в самом Узбекистане и в других странах мира, в том числе в России. Боевики ИДУ (с 2003 года – «Исламского движения Туркестана», запрещено в России) несут ответственность за теракты в киргизских Бишкеке и Оше. Группировка участвовала в гражданских войнах в Таджикистане и Афганистане, с 2014 года присягнула на верность «Исламскому государству*».
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил: уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены прежде всего властями Узбекистана и Киргизии. Участники беспорядков на территории Казахстана могут в дальнейшем проникнуть на территорию других стран – участниц ОДКБ, отметил в понедельник глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что до сих пор не сформирован единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. «Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы», – передает РИА «Новости» заявление Рахмона на онлайн-саммите ОДКБ.
Экстремистские ячейки нейтрализованы в Алма-Ате
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В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.
Ведомство сообщило, что ячейки нейтрализованы в результате «мероприятий по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений», передает ТАСС.
9 января были задержаны четыре члена одной ячейки. У них дома нашли «огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства».
Лидер другой группы, иностранец, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. КНБ считает, что он специально приехал в Казахстан для «подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры». Ведется «розыск его пособников».
Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».
Рябков посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, почему США «некомфортно» вести с Москвой двусторонний диалог.
По словам Рябкова, США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков: Отхода от сформулированных Россией принципов на встрече в Женеве не будет
Отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
Основная часть дискуссий проходит в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
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Военные стали патрулировать Алма-Ату с оружием наизготове
В Алма-Ате в Казахстане военные усилили патрулирование улиц, оно стало более массовым, чем в последние дни, сообщают информационные агентства.
Как передает ТАСС, на всех улицах можно увидеть по два-три грузовика, в них – десятки военных, у всех «винтовки в руках наизготове». Патрули используют фонарики, чтобы тщательно просматривать обочины. К площади Республики не подпускают ближе, чем на квартал, при этом у заграждений дежурят и полицейские. Блокпосты вокруг города остались, но на них военных стало меньше.
Напомним, замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров заявил, что в Алма-Ате наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков. За ночь в Алма-Ате были задержаны около 100 участников террористических атак и мародеров, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве
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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве.
«Переговоры завершились минут десять назад», – подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь постоянного представительства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.
Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Окончания переговоров около постпредства США ждали свыше 50 иностранных и российских корреспондентов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Путин отметил мужество президента Казахстана
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Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, консолидировавшего общество для отпора террористам.
«Я хотел бы отметить то мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне», – передает РИА «Новости» слова Путина на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ.
По мнению Путина, Казахстан справится со сложившейся ситуацией. «Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь», – сказал глава российского государства.
Он отметил, что Россия будет и в дальнейшем уделять приоритетное внимание укреплению отношений со всеми странами ОДКБ. «И конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, еще раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответит на возникшие серьезные вызовы», – сказал Путин.
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков рассказал о ходе переговоров России и США по гарантиям безопасности
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Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве.
Он рассказал, что США серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности, в ходе переговоров не было попыток обойти острые углы, сообщает РИА «Новости».
По словам Рябкова, российская сторона на переговорах в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО – это императив. Он подчеркнул, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1977 года.
«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно, по большому счету, отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», – сказал Рябков журналистам.
Что касается Украины, Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть намерений «напасть» на республику. Он указал на то, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения вблизи России ракет работа с США по другим аспектам гарантий будет под вопросом.
«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал он.
Замглавы МИД России отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры войск России идут в пределах национальной территории. Также он добавил, что в ходе переговоров Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но этот вопрос не был главным.
«Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место», – сказал он в ходе брифинга.
Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. По ее словам, США в предстоящие дни проведут переговоры со своими партнерами в Европе по результатам состоявшихся дискуссий с делегацией России.
«В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)», – сказала Шерман.
По ее словам, США заявили России, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями, с чем российская сторона согласилась.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.