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2021-й перевернул представление о рыночной экономике

Микроэлектроника стала одной из наиболее пострадавших отраслей в 2021 году REUTERS/Lim Huey Teng
2021 год, скорее всего, войдет в историю мировой экономики как год великого дефицита. Во всем мире резко вырос спрос на многие товары – от электроники и автомобилей до стройматериалов и природного газа. Год был отмечен и невиданным за долгое время всплеском инфляции. Почему все это произошло и как долго продлится? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия била шведов еще до Полтавы

Так битву при Эрестфере представлял потом художник Митрофан Греков "Атака шведов ярославскими драгунами
у деревни Эрестфер",Митрофан Греков
«Слава богу! Наконец мы дошли до того, что шведов побеждать можем». Этими словами Петр Великий обозначил одну из забытых сегодня побед в Северной войне. Речь идет о сражении под Эрестфертом, которое началось ровно 320 лет назад, 9 января 1702 года. Почему эта битва имеет особое значение для истории России и воинского духа российской армии? Подробности...
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Переговоры с Россией США начинают со лжи

США и НАТО заранее пытаются сорвать переговоры с Россией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
9 января в Женеве приземлился самолет с российскими дипломатами и военными. Они должны немедленно приступить к участию в первом раунде важнейшего дипломатического события – переговоров с НАТО и США. Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Распад СССР привел и к упразднению Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается, наконец, настоящий масштаб противостояния, и, следовательно – наша настоящая в нем роль и задача. Подробности...
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Союзники стали настоящими, а противники остались безвольными

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Что Россия делает в Казахстане

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Переговоры с Россией США начинают со лжи

    США и НАТО заранее пытаются сорвать переговоры с Россией
    		   9 января 2022, 19:00
    Фото: Shakh Aivazov/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    9 января в Женеве приземлился самолет с российскими дипломатами и военными. Они должны немедленно приступить к участию в первом раунде важнейшего дипломатического события – переговоров с НАТО и США. Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь.

    Через считанные часы начинается первый раунд переговоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. И начинается он не в самой приятной атмосфере. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.

    «Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что Альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года», – пояснил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Да, в Вашингтоне говорят, что никаких юридических гарантий по итогам этих переговоров давать не собираются. «Могу вас сразу уверить, что по завершению дискуссий не будет подписано никаких жестких обязательств. Мы ожидаем серьезные и конкретные дискуссии, но в то же время они будут иметь исключительно исследовательский характер. Итоги этих дискуссий будут в ходе последующей недели обсуждены в Вашингтоне, а также с нашими партнерами и союзниками», – поясняют в Белом доме.

    Однако российские эксперты и не рассчитывали, что Москва и Вашингтон сразу же после январских переговоров выйдут оттуда под ручку, подпишут на камеры пакетные сделки и выпьют по фужеру крымского шампанского. Отношения между государствами настолько плохи и обсуждаемые вопросы настолько серьезны, что переговоры займут как минимум несколько месяцев. России нужны «юридические гарантии» именно по их итогам, а от января Москва, судя по словам Владимира Путина, ждет конструктивной дискуссии. Обсуждений по существу, а не «забалтывания проблем».

    Если судить по публичному выступлению госсекретаря Энтони Блинкена, именно забалтыванием США и намерены заняться.

    Глава Госдепа публично отбросил в сторону целый ряд ключевых тем, которые Россия намерена поставить на обсуждение. «Москва ... продвигает ложный нарратив о том, что НАТО угрожает России, что НАТО планирует разместить военную инфраструктуру на Украине, чтобы разжечь конфликт с Россией... Каждое из этих утверждений ложно. НАТО является оборонительным альянсом и существует для защиты, а не для нападения», – говорит Энтони Блинкен. Умалчивая о том, что Российская Федерация ни разу не угрожала нападением на страны-члены Альянса, однако, тем не менее, провозглашается главным врагом НАТО, против которого Альянс мобилизует свои силы и внешние страны.

    «НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Не могло и не хотело это обещать. «Политика открытых дверей» была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, на котором была основана НАТО», – говорит Энтони Блинкен. В ответ Мария Захарова привела госсекретарю США целый перечень документов, в которых эти обещания были или упомянуты, или даже зафиксированы. Которые, конечно же, госсекретарь не прокомментировал.

    «Они хотят вовлечь нас в дискуссию о НАТО, чтобы сосредотачиваться на обсуждаемом вопросе, а именно на своей агрессии в отношении Украины. Мы же не будем отвлекаться от этого вопроса, потому что то, что происходит в Украине, касается не только Украины. Это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и зачастую незаконного поведения Москвы, пытающейся создать сферу влияния, охватывающую страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза. Помешать им реализовать свои демократические устремления в качестве полностью суверенных, независимых наций», – заявил Энтони Блинкен.

    Ставя тем самым под вопрос вообще весь переговорный процесс. Ведь если Вашингтон не готов говорить о НАТО и не готов уходить с постсоветского пространства, то говорить сторонам не о чем.

    Однако американские журналисты уверены, что есть. Они отделяют публичные выступления госсекретаря от реального переговорного процесса.

    Так, например, по данным издания The Hill, Соединенные Штаты могут согласиться не размещать на Украине «наступательные ракетные вооружения». Кроме того, Вашингтон готов обсуждать отказ от проведения учений и размещения иных опасных видов вооружений близко к российским границам – в случае, конечно же, если Москва пойдет на ответные уступки. В NBC со ссылкой на источники в администрации заявили, что Вашингтон не против даже поговорить о масштабах американского военного присутствия в Восточной Европе.

    Конечно, власти США все это отрицают. «Администрация не рассматривает вопрос о сокращении войск в Европе, как можно предположить из заголовка статьи. Администрация не обсуждает с Россией численность войск, размещенных в Балтийских странах и в Польше. Администрация не составляет список изменений в расстановке сил для обсуждения на предстоящих переговорах», – заявили в Белом доме.

    Однако данные вопросы, скорее всего, будут на повестке дня. Они не относятся к критически важным для обеспечения американской национальной безопасности (как, например, хранение ядерного оружия за пределами США), поэтому Вашингтон готов будет обменять уступки по ним на ответные уступки со стороны Москвы.

    Пока непонятно, правда, какие – в отличие от России, США не опубликовали свой список беспокойств и требований. Известно лишь что американцы требуют отвода российских войск от украинских границ, а также, вероятно, попросят помощи Кремля в решении иранского и китайского вопросов.

    И в качестве своего рода подкрепления своих требований американцы пытаются запугать Россию последствиями провала переговоров. Так, пресловутый госсекретарь Энтони Блинкен чуть ли не прямым текстом говорит, что возможна российско-украинская война.

    «Никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир увидит эту уловку, будет уже слишком поздно», – поясняет Энтони Блинкен.

    В свою очередь, американские СМИ опубликовали новые данные по санкциям, которые будут введены против России в случае начала этой войны – включающие торговое, инвестиционное и технологическое эмбарго. «Мы более чем готовы вместе с нашими партнерами и союзниками заставить Россию заплатить крайне высокую цену за ее действия. Речь идет о финансовых санкциях, экспортном контроле в ключевых секторах экономики, усилении присутствия НАТО на территории наших союзников и увеличении военной помощи Украине», – говорят в администрации США.

    В Москве, однако, на эти угрозы внимания не обращают. Во-первых, Россия привыкла жить под дамокловым мечом постоянных американских угроз. Во-вторых, она понимает, что подобные санкции со стороны США вызовут такой неуправляемый хаос в российско-американских отношениях, который будет стоить Америке очень дорого как минимум на китайском и иранском направлении – а то и на европейском.

    Поэтому на Смоленской площади просят американских коллег не обольщаться и не очень-то рассчитывать на меры принуждения. «Мы под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», – заявил Сергей Рябков.

    Казалось бы, за последние восемь лет Россия уже доказала Соединенным Штатам, что давить и шантажировать ее бесполезно. Кремль готов на конструктивное решение российско-американских проблем – но готов в то же время и дальше жить в условиях продолжающейся прохладной войны. Но готовы ли Соединенные Штаты продолжать затратную и бессмысленную конфронтацию с Москвой – на фоне целого вороха реальных вызовов, стоящих перед администрацией Байдена?

    Ответ на этот вопрос будет ясене через несколько дней, когда закончится первый раунд российско-американских и российско-натовских переговоров. Первый – и, хотелось бы верить, не последний.

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