Токаев заявил о террористической войне против Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что силовики фиксировали скопление боевиков вокруг резиденции президента в Алма-Ате, и назвал эти и другие действия боевиков «террористической войной» против Казахстана.

«Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента, по сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства различными методами», – передает РИА «Новости» слова Токаева во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Токаев также сравнил нападение на Алма-Ату с атакой огромной стаи гиен.

«Организаторы нападения на Казахстан утроили несколько волн агрессии. На первом этапе состоялись мирные протесты, затем, в частности в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики... А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как алмаатинская трагедия», – сказал он.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.