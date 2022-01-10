Участники погромов в Алма-Ате собирались завладеть музейным оружием

Участники беспорядков вторглись в Центральный Государственный музей Казахстана в Алма-Ате, намереваясь взять мечи и копья воинов гуннов и саков, сообщил телеканал «Хабар 24».

Спасти экспонаты помогла самоотверженность работников музея. По данным канала, они «ночевали» на своем рабочем месте из-за боязни нападения мародеров. Сам музей расположен недалеко от здания городской администрации, «эпицентра» событий, передает РИА «Новости».

«Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь – сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», – рассказала замдиректора музея Бибигуль Дандыгараева.

По ее словам, у некоторых нападавших в руках были ножи. При этом, по словам Дандыгараевой, в итоге ей удалось убедить участников беспорядков уйти, не тронув экспонаты. В этом ей помогли «духи предков и древних воинов».

Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.