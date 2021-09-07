Астахов: За убийство детей преступник должен расплачиваться собственной жизнью

«Вопрос о том, возвращать смертную казнь за убийство детей или нет, нужно решать всенародно», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Павел Астахов, комментируя убийство двух школьниц в Кузбассе.

«Я считаю, что за жизнь ребенка убийца должен расплачиваться своей собственной жизнью. Это моя принципиальная позиция», – указал адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов.

«Но проблема не в возвращении смертной казни и лишении этих преступников жизни, а в том, что у нас за такие преступления даже пожизненное заключение не дают», – подчеркнул собеседник. По словам Астахова, «в свое время россиянам обещали, что смертная казнь будет заменена пожизненным заключением, и будет гарантия того, что преступник никогда не выйдет на свободу». «Но этого не происходит», – посетовал адвокат.

«Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь не было бы, если бы преступников лишали свободы на пожизненный срок. Я считаю, что этот вопрос нужно решать всенародно», – резюмировал Астахов.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщали, что мужчина летом 2021 года пропадал, его искали волонтеры. Позже в МВД раскрыли подробности поисков подозреваемого в убийстве девочек в Кузбассе.