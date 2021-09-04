Красноярец на день рождения набил татуировку с Шуфутинским и 3 сентября

В ЛНР назвали бесполезным пребывание миссии ОБСЕ на российской границе

«Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Так он оценил решение России не продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе России и территорий под фактическим контролем ЛНР и ДНР.

«Решение о допуске наблюдателей от ОБСЕ на российские автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» было принято семь лет назад, еще до подписания Минских соглашений. Решение было связано с демонстрацией открытости процесса пересечения границы и доставки грузов в Донбасс», – отметил Родион Мирошник, представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Украинской стороне в свое время было предложено направить туда же своих представителей, которые просматривали бы «белые КамАЗы» – конвои, которые доставляли гуманитарные грузы в Донбасс. Украина откровенно игнорировала эти предложения, – отметил Мирошник. – Вместе с тем Киев игнорировал тот факт, что за все семь лет работы миссии ОБСЕ – а это очень продолжительный период – международные наблюдатели практически не зафиксировали никаких нарушений».

Но поскольку данные мониторинговой группы не учитывались украинской стороной ни при каких условиях, пребывание этой группы на границе выглядит бесполезным, полагает Мирошник. По его мнению, Россия гораздо раньше могла бы прекратить работу представителей миссии ОБСЕ на своих пунктах погранперехода. «Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – добавил представитель ЛНР.

Мирошник полагает: Киев в любом случае и далее продолжил бы игнорировать данные от миссии ОБСЕ, особенно в свете поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. «Украинская сторона пытается представить дело так, будто Соединенные Штаты позволили Киеву не исполнять Минские соглашения – но так полагает лишь сама Украина, точнее, не самые умные ее представители», – указал собеседник.

В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Москва не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября. Поясним – эти МАПП, названные по именам городов Гуково и Донецк Ростовской области, расположены на границе России с территориями, которые находятся под контролем провозглашенных ЛНР и ДНР.

За семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, подчеркнула в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также объяснила отказ Москвы продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на этих пропускных пунктах.

Запад и Украина не относились с должным уважением к данной инициативе России, констатировала Захарова. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Но, отметила Захарова, украинские власти и их западные покровители стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский комплекс мер. «Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в МИД.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в офисе Владимира Зеленского истолковали то, что на переговорах президентов США и Украины не обсуждалась тема Минских соглашений.

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