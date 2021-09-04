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Красноярец на день рождения набил татуировку с Шуфутинским и 3 сентября
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Житель Красноярска Роман Собольков набил татуировку с певцом Михаилом Шуфутинским и с отсылкой на его культовую песню про 3 сентября, мастер татуировок Мария Иволга рассказала, что у молодого человека день рождения в этот день.
«Все началось с того, что я в своем аккаунте в Instagram написала пост, что хочу «уколоть Шуфика по максималке» и ищу добровольца-смельчака. Откликнулся мой давний клиент, у которого еще и 3 сентября был день рождения», – сообщила собеседница NGS24.ru.
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Собольков сообщил своим друзьям, что такое совпадение – знак судьбы, и предложил им идею для подарка. Татуировку набили на ноге, на это затратили два с половиной часа.
В 2021 году тюменская радиостанция Dipol.FM четыре часа подряд проигрывала знаменитую песню Шуфутинского. При этом транслировались в том числе кавер-версии и ремиксы хита.
Ранее продюсер песни «Третье сентября» раскрыл секрет хита. В первоначальном варианте песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» припев начинался со слов «Я календарь перелистну», но продюсер хита Евгений Кобылянский рассказал, что исправил это слово.
Традиционно накануне 3 сентября российские интернет-пользователи начинают распространять в социальных сетях мемы и шутливые посты про «Третье сентября».
МИД объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
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Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили в пресс-службе МИД России, объясняя прекращение деятельности данной группы.
«Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину.
При этом МИД напомнил, что за семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.
«Украинские власти и их западные покровители … стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер. Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим Москве стало очевидным, что деятельность группы ОБСЕ «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно».
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.
Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу
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«Европейцы не пойдут на подписание прямых газовых контрактов о транзите с Украиной, потому что она непредсказуемый игрок. Это абсурд», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что «лучшая гарантия транзита газа – не контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями».
«Витренко намекает на перенос точки приемки газа на российско-украинскую границу. В таком случае европейские компании за какие-то деньги купят газ у Газпрома, он дойдет до украинской границы, а затем уже Украина будет подписывать контракт не с Газпромом, а с европейскими компаниями на поставки газа», – предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Однако европейцы никогда не пойдут на подписание таких контрактов с Украиной. Они прекрасно понимают, что газотранспортная система Украины довольно старая, их трубам по 30-40 лет, а Киев – непредсказуемый игрок, постоянно завышающий тарифы и политизирующий вопрос транзита. По сути, Украина токсична для бизнеса», – указал эксперт.
«Поэтому вряд ли кто-то из европейских компаний захочет заниматься подобного рода транзитом газа через Украину. Ни одна здравомыслящая компания в Европе на это не пойдет. Более того, идея Витренко звучит как бред на фоне заявления Зеленского о том, что российский газ – «самый грязный в мире». И практически сразу после этого Витренко рассуждает о транзите нашего газа. Это абсурд», – констатировал Юшков.
«В целом же смысл подобных заявлений сводится к тому, чтобы лишний раз представить Россию как сторону, не готовую идти на диалог с Украиной по газовому вопросу, а Газпром – неконструктивным партнером. Их основная задача – показать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, а значит, Европа должна ввести санкции против «Северного потока – 2», – заключил эксперт.
Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – это не новый контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями.
Поэтому Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – сказал глава Нафтогаза.
При этом он подчеркнул, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
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Путин высказался о возможном уходе Лаврова и Шойгу на работу в Госдуму
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Президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. «Они на своем месте, хорошо работают», – отметил он.
«Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», – признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.
«Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», – добавил он.
По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Владимир Путин оценил пятерку «Единой России».
Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны.
«Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина.
В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой».
В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов.
Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».
Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
«Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости».
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле.
Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан.
В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан».
На Украине предложили переименовать украинский язык в «руський»
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
«У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», – сказал Арестович, передает РИА «Новости».
По его словам, он также делает все возможное для переименования страны.
«Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства (в парламенте), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашений
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений.
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», – процитировала Захарова в своем Telegram-канале советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет на крючке… Господин [Сергей] Лавров (глава МИД России – прим. ВЗГЛЯД), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», – процитировала официальный представитель МИД России Арестовича.
«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова слова спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича.
Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».
Напомним, в прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
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Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной
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Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше».
«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости».
На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС.
Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства.
Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского.
Путин объявил о масштабном обновлении почтовой сети России
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Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, включающее расширение функционала отделений почты, будет запущено в ближайшее время, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Из 2,5 тыс. почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах. Из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления», – отметил глава государства.
Путин напомнил, что ранее поддержал предложение партии «Единая Россия» модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью граждане могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства.
«Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии», – приводит слова Путина ТАСС.
В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине
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Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».
«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами (населения), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», – приводит слова Кучеренко РИА «Новости».
По мнению парламентария, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
При этом экс-министр по вопросам ЖКХ отметил, что ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока – 2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», – подчеркнул Кучеренко.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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Лавров сказал, чего боится
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Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал.
«Вчера», – передает РИА «Новости» ответ Лаврова на марафоне российского общества «Знание» на вопрос, когда он в последний раз испытывал страх.
«Я был в Екатеринбурге, и встречу с общественностью, встречу с бизнесом, с бизнесменами, наши хозяева организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором. Одно из лучших вообще по архитектуре, высотное и ... я боюсь высоты, а меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно», – рассказал министр.
Он добавил, «честно об этом говорю, но вот так ... по крайней мере больше никто меня не пугал».
В здании штаб-квартиры РМК, спроектированной Норманом Фостером в Екатеринбурге, 15 этажей. Его необычный фасад напоминает структуру кристаллической решетки меди и повторяет ее цвет.
Ранее Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга.
Погребинский: США устраивает отказ Украины от Минских соглашений
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«Зеленский хотел большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений, но и продвижения Украины в НАТО. Однако Вашингтон не стал дразнить Кремль столь острой темой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее офис президента Украины заявил о том, что вопрос выполнения Минских соглашений не поднимался на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.
«Хорошо владеющие ситуацией американцы сознательно не поднимают тему Минских соглашений. Их устраивает нынешний отказ Украины от выполнения Минских соглашений», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом «Киев понимает, что не может рассчитывать на одобрение публичного отказа от Минских соглашений со стороны США». «Это связано с позицией руководства Соединенных Штатов, которое неоднократно заявляло, что Минские соглашения – единственный документ, позволяющий двигаться по пути урегулирования кризиса», – пояснил политолог.
По его словам, Владимир Зеленский хотел бы большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений в переговорах, но и, например, какого-то продвижения Украины в НАТО. «Однако Белый дом рассчитывает на успех переговорного процесса с Россией по целому ряду вопросов. Поэтому Вашингтон не стал дразнить Кремль такой острой темой, как вступление Украины в НАТО», – подытожил Погребинский.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.
Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности».
Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Вашингтон не будет способствовать миру в регионе, потому что у него нет такой цели».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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Столтенберг призвал Россию раскрыть детали учений «Запад-2021»
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад-2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины.
Генсек считает, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом». «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», – утверждает он, передает ТАСС.
Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут 10–16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.
Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.
Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США
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Сирийские крестьяне опасаются ухода американских войск после вывода армии США из Афганистана, пишет The Wall Street Journal.
В публикации описывается обстановка на северо-востоке Сирии, где местные жители опасаются полного вывода американских войск. По данным СМИ, американские войска уже оставили три базы на территории Сирии. Военачальники армии США и их союзники из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил встретились с местными жителями, чтобы спросить об угрозах безопасности, пишет The Wall Street Journal.
При этом Пентагон в пятницу опроверг сообщения СМИ о сокращении присутствия американских войск в Сирии.
«Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», – сказал РИА «Новости» представитель министерства обороны США.
Ранее Пентагон оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
Отметим, что в июле Россия и Сирия призвали США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориями, об этом говорилось в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.
В заявлении подчеркивалось, что несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, «США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране».
Вывод войск США из Афганистана, который завершился 30 августа, обернулся хаосом. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана.
26 августа возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
А в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей.
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В ЛНР назвали бесполезным пребывание миссии ОБСЕ на российской границе
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«Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Так он оценил решение России не продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе России и территорий под фактическим контролем ЛНР и ДНР.
«Решение о допуске наблюдателей от ОБСЕ на российские автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» было принято семь лет назад, еще до подписания Минских соглашений. Решение было связано с демонстрацией открытости процесса пересечения границы и доставки грузов в Донбасс», – отметил Родион Мирошник, представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Украинской стороне в свое время было предложено направить туда же своих представителей, которые просматривали бы «белые КамАЗы» – конвои, которые доставляли гуманитарные грузы в Донбасс. Украина откровенно игнорировала эти предложения, – отметил Мирошник. – Вместе с тем Киев игнорировал тот факт, что за все семь лет работы миссии ОБСЕ – а это очень продолжительный период – международные наблюдатели практически не зафиксировали никаких нарушений».
Но поскольку данные мониторинговой группы не учитывались украинской стороной ни при каких условиях, пребывание этой группы на границе выглядит бесполезным, полагает Мирошник. По его мнению, Россия гораздо раньше могла бы прекратить работу представителей миссии ОБСЕ на своих пунктах погранперехода. «Нужно отдать должное терпению России – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго», – добавил представитель ЛНР.
Мирошник полагает: Киев в любом случае и далее продолжил бы игнорировать данные от миссии ОБСЕ, особенно в свете поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. «Украинская сторона пытается представить дело так, будто Соединенные Штаты позволили Киеву не исполнять Минские соглашения – но так полагает лишь сама Украина, точнее, не самые умные ее представители», – указал собеседник.
В четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Москва не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября. Поясним – эти МАПП, названные по именам городов Гуково и Донецк Ростовской области, расположены на границе России с территориями, которые находятся под контролем провозглашенных ЛНР и ДНР.
За семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, подчеркнула в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также объяснила отказ Москвы продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на этих пропускных пунктах.
Запад и Украина не относились с должным уважением к данной инициативе России, констатировала Захарова. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Но, отметила Захарова, украинские власти и их западные покровители стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский комплекс мер. «Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в МИД.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в офисе Владимира Зеленского истолковали то, что на переговорах президентов США и Украины не обсуждалась тема Минских соглашений.
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Директор школы в Хабаровске решила уволиться после исполнения учительницей танца живота
Директор хабаровской школы Татьяна Строкова подала заявление об уходе после сообщений о проверке учреждений из-за танца живота от преподавателя на школьной линейке, пишут СМИ.
«Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено», – цитирует сообщение управления образования Хабаровска портал DVHAB.ru.
Там добавили, что решение об увольнении примут после встречи с коллективом школы и родителями, а также после завершения проверки. В самой школе комментировать ситуацию не стали.
Ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Пользователи оказались шокированы выступлением.
Оказалось, что перед учениками станцевала педагог дополнительного образования Юлия Марченко. Она объяснила свой поступок.