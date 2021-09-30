В Москве пациентам с симптомами ОРВИ решили делать тесты на COVID-19

Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. <...> Новые правила начнут действовать с 1 октября», – цитирует ТАСС Ракову.

По словам заместителя мэра Москвы, экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции является быстрой диагностикой, которая позволяет за 10–20 минут с высокой долей вероятности диагностировать у пациента COVID-19.

Ракова заверила, что такие тесты будут проходить не только те, кто болен ОРВИ, но и все проживающие с гражданином, в случае если тест покажет положительный результат. Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест, добавила она.

Ранее председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко заявила, что в российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус.

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