В школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус

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14 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Чем Россия ответит на африканский военно-морской шантаж

Российские корабли нуждаются в базе в Африке Ибрагим Ишак/РИА Новости
Если верить некоторым сообщениям, одна из беднейших африканских стран – Судан – решила шантажировать Россию. Речь идет о неких новых условиях, которые выдвигает Судан для заключения соглашения о размещении российской военно-морской базы. Что стоит за появлением такой информации и почему Судану эта база куда нужней, чем России? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Люди созданы для жизни вечной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Атеизм ничего не может поделать с человеческой жаждой бессмертия. Отказавшись от Бога, люди создают суррогатные религии, жрецы которых переправят вас в светлое будущее, только нужно хорошо заплатить. Подробности...
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Чем России запомнится Меркель

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Заслуга уходящего канцлера хотя бы в том, что в сложных обстоятельствах она смогла сохранить особый характер отношений Москвы и Берлина. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...
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Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус

    14 сентября 2021, 08:52

    Текст: Алина Назарова

    В российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус, считает председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

    По ее словам, данная мера особенно актуальна в период сезонных заражений различными инфекциями, пишет «Вечерняя Москва».

    «Я смотрела на опыт разных стран. И мне очень понравилось, что в некоторых из них тесты выдают практически на руки. Для меня любая безопасность ребенка гораздо дороже, чем средства, потраченные на приобретение этих тест-систем. Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать. Все знают, какое количество детей в школах, и решить этот вопрос возможно, – уверена Петренко.

    По ее словам, также важно, чтобы и взрослые своевременно проходили тестирование. Осенью, когда многие заболевают ОРВИ и гриппом, это поможет быстро отличить COVID-19 от других инфекций и, конечно, вовремя приступить к необходимому лечению, заключила Петренко.


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    Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
       12 сентября 2021, 07:33
    Фото: CCTV/South China Morning Post/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

    По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».

    В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.

    В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.

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    Названа нетипичная причина заражения коронавирусом
       11 сентября 2021, 10:59
    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
    Текст: Вера Басилая

    Плохое настроение, которое влияет на иммунную систему, может провоцировать заражение коронавирусом, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, предупредила инфекционист Светлана Малиновская.

    «Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника – все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом – эффект пониженного иммунитета», – заявила Малиновская в эфире «Радио1».

    По ее словам, попав в стационар, люди, подверженные пониженному настроению, впадают в депрессию, отказываются от лечения, теряют память, ориентацию по времени и пространстве, испытывают панические атаки и приступы неконтролируемого гнева.

    «Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», – убеждена специалист.

    По словам врача, пока влияние коронавируса на когнитивные функции человека до конца не изучено, но понятно, что болезнь не только оказывает серьезное влияние на психику человека в момент обострения, но и вызывает последствиями после выздоровления. Вот  почему медики призывают вакцинироваться, чтобы предотвратить влияние опасной болезни сегодня.

    Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.

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    Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин

    13 сентября 2021, 14:41

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет.

    В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».

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    Маленькие дети пропали после ссоры с отцом под Белгородом

    11 сентября 2021, 11:45

    Текст: Вера Басилая

    Мальчики 10 и 11 лет ушли из дома после ссоры с отцом в селе Голофеевка под Белгородом, их разыскивают волонтеры, следователи начали проверку.

    Оба школьника проживают в многодетной семье. Мальчики забрали из дома небольшую сумму денег, и ушли в неизвестном направлении. Ранее десятилетний ребенок уже уходил из дома, сообщается на сайте СУ СК по Белгородской области.

    Сейчас следователи и сотрудники МВД вместе с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском пропавших детей.

    Ранее две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

    Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

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    Путин не исключил скорого ухода на карантин

    13 сентября 2021, 14:20

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.

    «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.

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    Попова назвала условие отмены масочного режима

    11 сентября 2021, 15:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила руководитель ведомства Анна Попова.

    Возвращение к жизни «в доковидную эпоху» возможно только при условии, если люди перестанут инфицироваться коронавирусом, цитирует Попову РИА «Новости».

    «Главный инструмент <...> у нас есть – это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко», – подчеркнула глава ведомства.

    Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».

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    В Евроквартале Брюсселя прошел митинг против санитарных ограничений

    11 сентября 2021, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    На состоявшуюся в Евроквартале Брюсселя акцию протеста против санитарных ограничений, включая использование паспортов вакцинации от COVID-19 для допуска в рестораны, магазины и больницы, вышли более 3 тыс. человек, сообщил источник в полиции города.

    Организаторы акции протеста – неправительственные организации EuropeansUnited.eu и World Freedom Alliance – оценили количество участников в 5 тыс. человек. Большая их часть прибыла из различных провинций Бельгии, Нидерландов, Германии, а также Франции, где ковид-паспорта используются наиболее широко для регулирования повседневной жизни. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Дайте нам жить!», «Нет обязательной вакцинации!», «Нет санитарным пропускам!», передает ТАСС.

    Акция протеста была согласована с городскими властями, полиция наблюдала за ее проведением, но не вмешивалась. Митинг прошел без инцидентов, он продолжался около двух часов.

    В прошлую субботу на акции с требованием отмены санитарных пропусков во Франции вышли более 140 тыс. манифестантов, из них почти 18,5 тыс. – в Париже. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.

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    В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых

    13 сентября 2021, 21:58

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet.

    «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

    Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.

    Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.

    Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.

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    В России выявили 18,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

    12 сентября 2021, 11:59

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 18 554 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1597, Москве – 1592, Московской области – 718.

    Всего в стране выявили 7 140 070 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 389 657 человек, из них 14 497 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 192 749 человек.

    Накануне, 11 сентября, в России выявили 18 891 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 337.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки

    11 сентября 2021, 12:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 18891 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1940, Санкт-Петербурге – 1629, Московской области – 645.

    Всего в стране выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 191 961 человек.

    Накануне, 10 сентября, в России выявили 18 341 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Попова заявила о высоком уровне заражения коронавирусом на курортах России

    11 сентября 2021, 13:36

    Текст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор оценивает количество зараженных коронавирусом на российских курортах туристов как достаточно большое, заявила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

    «Достаточно много, к сожалению», – ответила она на вопрос ТАСС о количестве зараженных.

    С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 223,9 млн человек, более 4,6 млн умерли. В России выявили 7 121 516 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 375 160 человек, из них 17 888 человек вылечились за последние сутки.

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    Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны

    12 сентября 2021, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Ответственный за координацию деятельности центрального штаба Японии по борьбе с распространением коронавируса министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил, что более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от COVID-19.

    «Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50%», – приводит ТАСС слова министра, сказанные чиновником в эфире телеканала NHK.

    Нисимура также предположил, что к концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.

    Между тем, по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, на сегодняшней день вторую дозу вакцины получили 49,8% (63 млн) жителей страны, первую – 61,9% (78,3 млн).

    В четверг власти Японии в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой продлили режим ЧС в 19 префектурах страны, включая столицу и прилегающие к ней регионы.

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    Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против санитарных пропусков в Париже

    11 сентября 2021, 18:23

    Текст: Вера Басилая

    На акции протеста против санитарных пропусков в Париже демонстранты забросали бутылками и петардами полицию, которая применила против них слезоточивый газ.

    В Париже традиционно по субботам прошли несколько акций против санитарных пропусков. Колонна демонстрантов двинулась по бульвару Мальзерб. В какой-то момент хулиганы начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры. Протестующие скандировали лозунги против введения санитарных пропусков и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    Позже беспорядки вспыхнули на бульваре Пуассоньер во втором округе французской столицы. Агрессивно настроенные люди бросили в сотрудников правоохранительных органов бутылки, мусор, стулья, которые находятся на террасах кафе, расположенных на пути движения колоны. В какой-то момент правоохранительные органы в ответ на провокации начали применять слезоточивый газ.

    Ранее общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа.

    Коментарии (3)
    Мурашко оценил здоровье юношей призывного возраста

    11 сентября 2021, 11:55

    Текст: Вера Басилая

    Чуть больше половины российских мальчиков, достигших призывного возраста, имеют соответствующее физическое развитие, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Сегодня при проведении диспансеризации детей и подростков мы видим, что только по 2,5% детей необходимо введение специальных программ по физической подготовке. Все остальные могут посещать общие физкультурные занятия, не ограничивая свою активность. Но когда мы видим достижение призывного возраста у мальчиков, к сожалению, только 51% достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту», – приводит ТАСС слова Мурашко.

    Ранее были названы наиболее распространенные противопоказания для службы в армии, среди которых – проблема со зрением.

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    Мурашко призвал экспертов вместо прогнозов рекомендовать вакцинацию

    11 сентября 2021, 16:35

    Текст: Вера Басилая

    Экспертам нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации, потому что новый всплеск заболеваемости зависит от поведения россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Экспертное сообщество должно не ожидать, а должно рекомендовать вакцинацию, потому что будет она (четвертая волна - прим. ВЗГЛЯД) или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то – это просто бессмысленно», – приводит ТАСС слова министра.

    Мурашко добавил, что вакцина сегодня доступна, ее запасы регулряно пополняются, поэтому «не нужно гадать, нужно пойти и получить прививку».

    Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.

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