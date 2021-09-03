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Высланный из Германии насильник вернулся в страну как беженец из Афганистана
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Высланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали, сообщил Spiegel.
Сардар Мухаммед М. прибыл вместе с беженцами по «воздушному мосту» из Кабула 24 августа через Ташкент в ФРГ, в настоящее время он находится в тюрьме Франкфурта – мужчина был задержан в аэропорту и сразу отправлен в заключение, пишет Spiegel, передает РИА «Новости».
Афганец был осужден в 2012 году в Мюнхене, приговорен к восьми годам и трем месяцам заключения за сексуальное насилие над собственным ребенком. В 2019 году его экстрадировали из Германии обратно в Афганистан. Пока что экстрадиция его на родину прекращена, так что насильнику придется отбывать наказание в Германии.
«Тот факт, что именно М. удалось это (вернуться - прим.ВЗГЛЯД) с государственной помощью, пока федеральное правительство не может помочь тысячам людей, делает провал эвакуации особенно горьким. Это демонстрирует, насколько хаотично было в дни, когда Кабул достался «Талибану» (движение признано террористической организацией и запрещено в России - прим.ВЗГЛЯД), и как мало еще обращают внимание на то, кто именно садится в самолет», – пишет Spiegel.
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
«Талибан» понес большие потери в Панджшере
Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.
По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.
На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.
В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.
Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.
Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.
Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.
Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.
Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США
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Сирийские крестьяне опасаются ухода американских войск после вывода армии США из Афганистана, пишет The Wall Street Journal.
В публикации описывается обстановка на северо-востоке Сирии, где местные жители опасаются полного вывода американских войск. По данным СМИ, американские войска уже оставили три базы на территории Сирии. Военачальники армии США и их союзники из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил встретились с местными жителями, чтобы спросить об угрозах безопасности, пишет The Wall Street Journal.
При этом Пентагон в пятницу опроверг сообщения СМИ о сокращении присутствия американских войск в Сирии.
«Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», – сказал РИА «Новости» представитель министерства обороны США.
Ранее Пентагон оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих.
Отметим, что в июле Россия и Сирия призвали США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориями, об этом говорилось в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.
В заявлении подчеркивалось, что несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, «США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране».
Вывод войск США из Афганистана, который завершился 30 августа, обернулся хаосом. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана.
26 августа возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
А в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей.
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«Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана
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Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», – передает «Интерфакс» слова Муджахида.
Он высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она «послужит возрождению древнего Шелкового пути».
Он также выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.
«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», – сказал представитель талибов.
Он подчеркнул: «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира».
Ранее Китай рекомендовал США продолжать взаимодействие с талибами.
Посол России в Кабуле назвал причины эскалации ситуации вокруг Панджшера
Эскалацию в Панджшере, по мнению движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в том числе – по автономии ряда непуштунских провинций, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Талибы заявляют, что требования лидеров Панджшера завышены. По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти, количество мест в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доли таджикского населения. Второе, якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым себя объявили панджшерцы», – передает РИА «Новости» слова посла.
«И третье, опять-таки, якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль (в обострении), – отметил Жирнов.
По его словам, Москва контактирует с талибами, но не вмешивается в дела страны.
«У нас есть рабочие контакты с талибами, в том числе на довольно высоком уровне, мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан... Вот, во всем этом нам помогали талибы. Причем на довольно высоком уровне, в том числе те, которые, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии, ничего. Потому что состав правительства пока не объявлен», – сказал Жирнов.
При этом он подчеркнул, что такие контакты не являются вмешательством в дела Афганистана.
«Мы, естественно... ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела», – отметил высокопоставленный российский дипломат.
Он добавил также Москва не намерена поставлять оружие новым властям Афганистана.
Ранее Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере.
Названы сроки возобновления работы аэропорта в Кабуле
Аэропорт Кабула может возобновить работу в течение ближайших двух дней при финансовой помощи Турции и Катара, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в России).
«Аэропорт Кабула при финансовой поддержке в размере 30 миллионов долларов от Катара и Турции в течение двух дней начнет функционировать», – приводит телеканал слова представителя «Талибана» Шер Мохаммеда Аббаса Станекзая, передает РИА «Новости».
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
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Положение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с Вашингтоном, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск катастрофичны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», – указал глава государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что насильственно насаждать демократию извне нельзя. «Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами», – добавил Путин.
Глава государстваа также напомнил, что вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно, а оставшийся после этого в стране режим сумел просуществовать еще несколько лет. «Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно. Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет. Если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», – отметил Путин.
«Может быть, противоборствующим силам удалась бы о чем-то договориться», – добавил он.
Отвечая на вопрос, кто будет отвечать за порядок в мире, если США отказываются от функции «всемирного полицейского», президент указал, что «за порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. И ее Совет Безопасности. В том числе в лице постоянных пяти членов (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания)».
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Президент Казахстана назвал стоимость оставленного американцами в Афганистане оружия
После ухода американцев в Афганистаносталось вооружение более чем на 85 млрд долларов, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства также выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия.
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Германия озвучила условия возвращения своих дипломатов в Кабул
Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами (движение «Талибан» запрещено в России) прав человека и других условий, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Мы готовы не только оказывать гуманитарную помощь, потому что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа. Мы готовы предоставлять помощь в развитии при выполнении этих условий (соблюдение прав человека, инклюзивное правительство, непредоставление территории страны террористам). <...> Мы также готовы, если будут выполнены эти условия и если будут обеспечены условия безопасности, вновь иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будет обсуждать это не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Мы должны, если хотим помогать, иметь дипломатическое присутствие», – приводит РИА «Новости» заявление Мааса перед неформальной встречей глав МИД ЕС.
Он отметил, что «в Афганистане новая реальность, нравится это или нет». «У нас нет времени зализывать раны, если мы хотим, чтобы Евросоюз играл какую-то роль, а он должен это делать, поэтому нужно действовать быстро. Мы должны четко установить нашу позицию по Афганистану», – добавил он.
Ранее Москва назвала условия возможности признания новой власти Афганистана.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Стоит отметить, что талибы до сих пор не установили полного контроля над страной.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Австрия назвала предварительное условие признания власти талибов в Афганистане
Движению «Талибан» (запрещено в России) поставят четкие условия признания международным сообществом, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
Министр сказал, что только при выполнении этих условий талибов «признают официальными представителями Афганистана». Шалленберг призвал «смотреть в глаза реальности» и пояснил, что следует различать переговоры с талибами «на техническом уровне» и «признание их легитимными представителями государства», передает ТАСС.
Шалленберг опасается, что ситуация в Афганистане может привести к дестабилизации целого региона, страна не должна «становиться черной дырой политики безопасности» или «инкубатором международного терроризма». Это является «одним из предварительных условий», выполнение которого необходимо, чтобы о признании талибов вообще можно было вести речь, сказал министр.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
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Пентагон на вопрос о борьбе с талибами заявил о завершении миссии в Афганистане
Военная миссия США в Афганистане завершена, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на вопрос о том, помогут ли США противникам движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане.
Кирби попросили уточнить, отказываются ли США поддерживать силы сопротивления в Панджшере авиаударами. Кирби лишь повторил свое заявление о завершении операции, передает ТАСС.
При этом журналистка указала, что Пентагон обещал продолжить наносить удары по террористам в Афганистане, включая террористическую организацию «Исламское государство*». Кирби подтвердил, что США продолжат наносить «дистанционные контртеррористические удары по мере необходимости», чтобы не допустить «угроз интересам и угроз для территории США»
После этого его снова попросили уточнить, отказываются ли США помогать сопротивлению в Панджшере. Кирби сказал: «Мы продолжим защищать наши интересы перед лицом угрозы».
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы заявляли о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли сотни боевиков движения.
В Афганистане назначили главу нового правительства
Глава политического офиса движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ.
По данным Reuters, которое ссылается на свои источники, высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса «Талибана» Шер Мохаммед Аббас Станекзай, передает РИА «Новости».
Ранее Барадар был назначен министром иностранных дел в новом правительстве.
Источник также информировал, что сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, а другой представитель талибов Халифа Хаккани назначен министром внутренних дел.
Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере
Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватили несколько районов в Панджшере и четыре контрольно-пропускных пункта, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
По его словам, более 30 бойцов сил сопротивления убиты, среди них три командира, передает РИА «Новости».
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.
Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
Талибов обвинили в использовании мирных жителей для очищения минных полей
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) закрыло доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и использует мирных жителей для обезвреживания мин, заявил вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех.
«Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер... используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям», – заявил Салех, передает РИА «Новости».
Также талибы блокируют работу сотовой связи в регионе. Он обратился к ООН с призывом обратить на преступления талибов.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».
Из магазинов Кабула пропал ряд продуктов
Движению «Талибан» (запрещено в России) будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением, из магазинов страны уже пропал ряд продуктов, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Сейчас действительно в Афганистане главная проблема экономическая. Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены», – сказал он, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, это «добавило новой фактической власти дополнительных проблем». «Растут цены, какие-то продукты исчезли. Вот сегодня сказали, сахар пропал в Кабуле. Девальвировалась национальная валюта. Ну и понятное дело, что талибам будет сложнее исполнять социальные обязательства, поскольку денег стало меньше», – добавил он.
Тем временем Евросоюз выделил пять критериев для развития диалога с движением «Талибан» (запрещено в России), в том числе борьба с терроризмом и соблюдение прав человека в Афганистане.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
В Кабуле начался митинг за права женщин
Активистки вышли на митинг в Кабуле с требованием соблюдения прав женщин и включения их в новый состав правительства Афганистана, сообщила представитель группы протестующих Ялда Самади.
Участницами митинга являются представительницы разных сфер и профессий, передает РИА «Новости».
«Образование, работа, свобода – на пути к процветанию», – скандировали активистки, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.
Похожая женская демонстрация произошла в четверг в афганском Герате.
Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами и. о. министра высшего образования Афганистана Абдулу Баки Хаккани сообщил, что афганские студенты и студентки будут учиться в разных классах.
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.