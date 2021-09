СДПГ выиграла парламентские выборы в Германии Австралия захотела припугнуть Китай 27 сентября 2021, 06:40 Текст: Антон Антонов

Канберра рассчитывает, что Китай сочтет угрозой появление у нее в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) новых атомных подводных лодок, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Отвечая на вопрос, не беспокоится ли он, что Китай сочтет это угрозой, Моррисон заявил: «Я думаю, что так и должно быть. На самом деле именно этого мы и хотели добиться». По его словам, у Австралии «есть полное право принимать решения, отвечающие суверенным интересам» страны, чтобы «обеспечивать оборону» и сохранять «действенный баланс в регионе», передает ТАСС со ссылкой на CBS. Моррисон заявил, что «не видит причин» для ответных шагов Китая, так как, по словам премьера, AUKUS – «позитивный альянс», он не направлен против Пекина. Как утверждает Моррисон, «речь не о том, чтобы быть против кого-то, речь о том, чтобы выступать за что-то». Напомним, сообщалось, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Сатановский раскрыл секрет успеха Бузовой 26 сентября 2021, 12:03

Популярность Ольги Бузовой – это результат проявления «нахрапистости», без заметных талантов и специального образования телеведущая смогла получить высокий уровень известности, считает политолог Евгений Сатановский. «Вот вокруг Ольги Бузовой скандалы идут. Ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногсшибательной внешности, ни специального образования, но в каждой дыре затычка, денег в итоге море и вообще... Получается, на фиг все эти таланты, годы учебы и природные данные?» – написал он в своем Telegram-канале. По словам Сатановского, главное – чтобы была «нахрапистость» и максимальное отсутствие комплексов, «которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих». Кроме того, политолог назвал предтечей Бузовой танцовщицу Иду Рубинштейн, «без всяких сомнений и колебаний рвавшуюся и прорвавшуюся на большую сцену». Он также добавил, что, возможно, есть такой тип людей, которые, помимо всяких правил, «прорастают на обочине культуры» и прорываются на такие высоты, куда более талантливым людям добраться не суждено. Напомним, что по версии журнала Forbes в рейтинге самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд Ольга Бузова заняла третье место с доходом в 3,3 млн долларов. Ее итоговый балл составил 69,8. В Кремле назвали препятствие для встречи Путина и Зеленского 26 сентября 2021, 14:15 Текст: Елена Мирошниченко

Работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс, заявил в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», – приводит его слова РИА «Новости». Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. «Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже три года», – рассказал представитель Кремля. Песков добавил, что «все написано на бумаге», и в них «нет ничего размытого», все предельно конкретно, все опубликовано. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной 26 сентября 2021, 10:02 Текст: Елена Мирошниченко

У Украины нет шансов захватить полуостров, сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны, считает председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. «У Украины нет шансов захватить Крым. Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в генеральном штабе Вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Мезюхо, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, который рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, является «отпетым русофобом». «Однако, даже он должен понимать абсурдность своего заявления. Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины. Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией?» – заключил Мезюхо. Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию. Ранее в Симферополе оценили планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста. Россия стала главным поставщиком электроэнергии в Грузию 26 сентября 2021, 12:10

Россия стала главным импортером электроэнергии в Грузию – за восемь месяцев этого года поставлено 1049,4 млн киловатт-часов, что составляет 61% от общего объема импортированной в страну электроэнергии. Это на 171% больше, чем за восемь месяцев прошлого года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. До этого наивысший показатель импорта из России – 32% от общего показателя – фиксировался в 2019 году. Напомним, что на днях турецкая компания ENKA расторгла контракт с правительством Грузии о строительстве каскада Намахвани ГЭС на западе страны из-за нарушения оговоренных в нем условий и обстоятельств. Контракт, по которому инвестор обязывался вложить в проект 830 млн долларов, был подписан два года назад. Ввод в строй данной ГЭС позволил бы вырабатывать 1,5 млрд киловатт-часов, что позволило бы покрыть от 10 до 12% годового потребления страной электроэнергии. Сейчас Грузия на 65% обеспечивает свои энергетические нужды импортом из России, Азербайджана и Турции. По данным экспертов, к 2030 году Грузии понадобится 22 млрд киловатт-часов в год. Однако против строительства в течение нескольких месяцев выступали различные НПО, а также лица, называющие себя «защитниками Рионского ущелья» – места, где должны были построить ГЭС. Они митинговали в Тбилиси и регионах, говоря о том, что строительство принесет «непоправимый ущерб» и «катастрофу». Активисты блокировали работы на месте. Они отказывались выслушивать любые аргументы – правительства Грузии или иностранных специалистов. Протестующих поддерживала радикальная грузинская оппозиция – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия на Украине. Комментируя срыв строительства, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал его «плохим сигналом для будущих инвестиций», которые помогли бы обеспечить энергетическую независимость страны. Украинцев предупредили о повышении цен на газ в октябре 26 сентября 2021, 07:26 Текст: Антон Антонов

На Украине поставщики газа пересчитали месячные тарифы на октябрь, с 1 октября некоторые компании серьезно повышают цены, сообщают СМИ. Об этом говорится в мониторинге цен Obozrevatel. По правилам все поставщики до 25 сентября должны опубликовать месячные тарифы на октябрь. Весной украинцы автоматически перешли на годовые цены. Месячные тарифы (которые выросли в октябре) актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти. Дороже всего топливо обойдется клиентам компании «ТАС енергія країни» – для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре газ был в 1,5 раза дешевле – 20,96 гривны (56,8 рубля). Второе место по цене на газ занимает «Київгазенерджі» – 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. Компания также подняла цену почти в 1,5 раза – на 10,7 гривны (29 рублей). Клиенты «Асканія енерджі» будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля), передает РИА «Новости». Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 840 долларов. Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии 26 сентября 2021, 21:20

Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. «Это гонка ноздря в ноздрю, чрезвычайная ситуация. На данный момент у нас нет точных конечных результатов, нет точных цифр, но мы можем уже сказать, что не можем быть довольны результатами. И несмотря на это, результат выборов еще полностью неясен», – цитирует ТАСС Лашета. По словам политика, «исход выборов совершенно непонятен» и «вечер будет долгим». Лашет также указал на готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Гитта Коннеман заявила, что руководство фракции потребовало кадровых изменений в блоке в свете исторически худшего результата на выборах в Бундестаг. «Этот результат нельзя приукрашивать. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Поэтому дальше так не может продолжаться. Все должно подлежать перепроверке, сюда относятся и кадровые последствия», – отметила она. «Сейчас нужен глубокий анализ, во время которого мы должны задаться вопросами касательно содержания и кадров», – подчеркнула в свою очередь депутат Бундестага Яна Шимке. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ. Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина 26 сентября 2021, 17:14

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Эксперт: Франция ревниво относится к успехам России в Африке 26 сентября 2021, 13:43

«Истеричная позиция Франции обусловлена признанием того, что в регионе у Парижа все идет не так гладко, как хотелось бы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на критику Парижа, разъяснил порядок сотрудничества властей Мали с российскими ЧВК, добавив, что Москва не имеет к этому отношения. «Мали и зона Сахеля входили в колониальную империю Франции, поэтому связи между франкоговорящими регионами и бывшей метрополией очень сильны», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, речь идет не только об экономическом и военно-политическом взаимодействии, но и о культурно-исторической связи. «Большинство политических элит в этих странах – франкоговорящие, более того, многие учились во Франции, поэтому влияние Парижа там традиционно очень значительно», – объяснил он. Что касается Мали, то там французы с 2014 года проводят антитеррористическую операцию «Бархан». «В республике есть джихадистские группы и отдельные радикальные формирования, которые воюют с избранной властью», – рассказал Федоров. Эксперт также отметил, что в Мали очень неустойчивый политический режим – «за последнее время там несколько раз менялось правительство в ходе государственного переворота». «Несмотря на все попытки Франции заручиться поддержкой других стран ЕС, мало кто из европейских коллег Парижа хочет посылать свои войска в отдаленную республику, – отметил Федоров. – Во многом из-за этого Франция решила сократить свой контингент войск. В частности, президент Макрон объявил о переформатировании участия Франции в Мали – основной упор предполагалось сделать на подготовке местных вооруженных сил и объединении стран в районе Сахеля перед лицом общей угрозы исламских радикалов». Однако, по мнению политолога, договоренности с Францией не мешают нынешнему руководству Мали контактировать и с другими участниками – в том числе и с российскими ЧВК, которые имеют репутацию серьезного и эффективного партнера. «Поэтому истерики Франции по поводу возможного присутствия российских ЧВК в республике необоснованные, – полагает он. – Что в этом криминального, учитывая, что официальных российских военных там нет? Частные военные компании ведут переговоры с руководством Мали об обеспечении охраны правительства, обучении вооруженных сил республики. Что здесь противоречит международному праву? Тем более, что другие страны, в том числе и США, в других точках мира действуют аналогичным образом». «Лицемерная позиция Франции и ЕС, демонстрирующая, что одним странам можно так делать, а другим – нельзя, вызывает много вопросов», – указывает эксперт. «Франция ревниво относится к успехам России в Африке. Хотя непонятно, в чем виновата Москва. Возможно, это просто признание того, что в регионе у Франции все идет не так гладко, как хотелось бы. Они не смогли добиться каких-то кардинальных перемен к лучшему в борьбе с джихадистами в этой стране. Отсюда – нервные заявления на возможное присутствие в республике российских ЧВК», – предположил Федоров. Тем не менее на фоне неудач в Африке, а также из-за подлодочного скандала с Австралией на фоне создания альянса AUKUS, нельзя сказать, что внешняя политика Франции при Макроне провалена. «Макрон многого добился в Европе – сейчас он главный лидер ЕС, учитывая уход Ангелы Меркель из политики и неясного будущего Германии, – объяснил политолог. – Роль страны в ЕС остается высокой. Скорее всего, Франция вновь реанимирует идею создания общеевропейской армии, которую сейчас будут готовы поддержать многие страны Евросоюза. Другое дело, что создание AUKUS и разрыв дорогостоящего контракта на создание подлодок с Канберрой очень сильно ударил по самолюбию и интересам Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, где она хотела усилить свои позиции. Фактически это была пощечина со стороны ее союзников». В то же время, кроме Мали, Россия также укрепляет сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР) – еще одной бывшей колонией Франции в Африке. «Эта страна с нестабильной политической обстановкой, где российские ЧВК участвуют в обучении местного персонала и исполняют функции охраны правительства. И это, кстати говоря, тоже вызывало раздражение Франции и всяческие упреки в адрес России, что говорит о политике двойных стандартах в этом контексте», – резюмировал Федоров. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что малийские власти обратились к частной военной компании из России с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения. Он также указал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который убеждал РФ «не работать» в Африке в сфере безопасности, потому что это «место Европы», передает РИА «Новости». В пятницу тему «присутствия ЧВК Вагнера в Мали на встрече с Лавровым поднимал и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам Лаврова, лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и РФ в том, что касается борьбы с терроризмом – «не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе». Кроме того, глава российского МИД напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях, отметив, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Позже глава правительства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что Франция, приняв решение завершить антитеррористическую операцию «Бархан», «будто бы выбросила» Мали, поэтому Бамако приходится искать новых партнеров. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что «одностороннее объявление» было сделано Парижем без согласования с Бамако, «очертания» новой конфигурации сил неясны, передает РИА «Новости». Напомним, Париж объявил о решении изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию «Бархан», которую должен заменить международный альянс. Закрытие военных баз на севере Мали должно завершиться в начале 2022 года. В прошлую среду Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подобное сотрудничество властей в Бамако «абсолютно несовместимо с нашим присутствием». Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами. Глава малийского МИДа Абдулай Диоп после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил о намерении Бамако укреплять сотрудничество с Россией. При этом, комментируя тему ЧВК и встречу с Лавровым, он заявил: «Нам не нужно обсуждать эту сферу – в частности, данный вопрос». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване 26 сентября 2021, 21:19 Текст: Евгения Шестак

В тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выскользнула из окна во время секса, упав на крышу припаркованного возле дома автомобиля. Видео инцидента опубликовало издание Daily Star. Девушка соскользнула с подоконника и приземлилась на крышу машины. Через несколько минут из дома выбежал ее возлюбленный, который помог пострадавшей слезть с разбитого авто. Девушку госпитализировали с травмой спины. В прошлом году полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат Европейского парламента. Экзитпол: Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Германии 26 сентября 2021, 19:22

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидирует на выборах в Бундестаг ФРГ с 26%, следует из exit poll исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF. Выборы в Бундестаг завершились в воскресенье в Германии. Согласно данным экзитпола ZDF, социал-демократы получают 26%, партия немецких консерваторов – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – во главе с Армином Лашетом 24%, передает РИА «Новости». Как сообщает ТАСС, данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов – по 25%. Партия «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок предварительно получает на выборах в бундестаг третье место с 15% голосов. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%. Тем временем партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. При этом отмечается, что левая коалиция из Социал-демократической партии Германии, партии «Союз90/Зеленые» и партии «Левые» не набирает достаточных голосов для формирования правящей коалиции. По прогнозам института, такая коалиция может набрать 376 мест в бундестаге, в то время как для большинства необходимы 379 голосов. По данным Федерального статведомства, правом голоса обладают примерно 60,4 млн жителей ФРГ, они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. . В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. Своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент имеют только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Напомним, что в воскресенье избирательные участки в 8.00 по местному времени (9.00 мск) открылись для голосования на парламентских выборах в Германии. Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Эксперт: Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ 26 сентября 2021, 20:17

Если первые данные экзитполов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ с 26% голосов, правильные, то канцлер Ангела Меркель может задержаться на посту на несколько месяцев. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов. «Если первые данные экзитпола соответствуют реальности, коалицию будут формировать до окончательного посинения. Не стоит спешить прощаться с Ангелой Меркель, она еще побудет с нами месяцев несколько», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram. Эксперт также подчеркнул, что прямые выборы канцлера «с огромным преимуществом» выиграл бы глава социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олаф Шольц. В воскресенье В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» - 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождаться окончательных результатов. Напомним, в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон 26 сентября 2021, 07:57

Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес в тайных связях с Москвой «были придуманы Хиллари Клинтон и демократами». Как заявил Трамп в Джорджии, результаты расследования, проведенного спецпрокурором США Джоном Даремом, продемонстрировали, что «история с Россией была полным обманом». «Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет – ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax. Трамп заявил, что демократы «выдумали эту историю, и Америке пришлось жить с этим три года». По его мнению, Демократическая партия США «пытается повторить то же самое с шестым января», то есть штурмом Конгресса сторонниками Трампа. «Но теперь это уже официально – все было обманом с самого начала», – сказал он. Бывший президент США считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не упомянул Китай в своей речи на сессии Генассамблеи ООН, потому что сильно с ним связан и «скомпрометирован». Как подчеркнул Трамп, Байден «официально прекратил запрет на въезд», введенный из-за коронавируса, «ничего не предпринял, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за утечку вируса по всему миру». Трамп также заявил, что вывод войск США из Афганистана «стал катастрофой». В начале этой недели спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков. Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска 26 сентября 2021, 15:11 Текст: Елена Мирошниченко

Потенциальный новый космический турист предпочел российский корабль «Союз» кораблю Илона Маска Crew Dragon из-за надежности отечественной космической техники, сообщил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко. «Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры – у него позиция: он хочет лететь только на «Союзе». Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем на кораблях Starliner и Crew Dragon.