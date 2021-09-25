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Кулеба объяснил жесткую риторику Киева в адрес ООН
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Украина устала предупреждать мир об угрозах, с которыми сталкивается раньше других, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, объясняя жесткую риторику в адрес ООН.
«Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности «отсидеться» в стороне. Мы на Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других», – заявил министр в блоге «Укринформа».
Глава украинского ведомства подверг критике работу международных организаций, в том числе ООН. Он призвал международное сообщество бросить вызов России и решить «вопрос Крыма».
«С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут «сдачи». А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН»,– заключил Кулеба.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию.
В Раде проголосовали за выдвижение Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»
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Депутаты Рады проголосовали по депутатскому запросу о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира. Автор Запроса депутат Гео Лерос попытался указать на то, что инцидент был инсценировкой.
«Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса «О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», – зачитала депутатский запрос в ходе заседания Рады заместитель главы парламента Елена Кондратюк, передает ТАСС.
Вопрос был выставлен на голосование, свои голоса за него отдали 35 депутатов, тогда как для рассмотрения депутатского запроса необходимо 150 голосов.
Автор запроса – депутат Гео Лерос – ранее был исключен из фракции партии «Слуга народа» за критику Зеленского. В начале сентября он участвовал в потасовке с депутатом от президентской партии Николаем Тищенко в зале Верховной рады.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко.
Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России.
Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости».
На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России.
Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер.
Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России».
Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно».
Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»
Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.
В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости».
Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.
Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
В США решили «заставить» Россию уважать Украину
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Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
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Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ
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Командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений».
«В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», – утверждается в сообщении командования в соцсети Facebook.
В среду на Украине начались учения «Объединенные усилия – 2021» с участием НАТО. В этот же день украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.
В понедельник в Черном море стартовали учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
«Борей» Джонсон раскритиковал лягушонка Кермита в ООН
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что подумывал сменить имя, став Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии.
«Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – передает ТАСС обращение Джонсона к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи.
Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в своем традиционном шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. «Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, – я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», – указал Джонсон.
Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам – например древнегреческому драматургу Софоклу.
Напомним, энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя.
Киев обвинил Россию в росте цен на газ
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил мнение, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», якобы развязанная Газпромом для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2».
«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – заявил Шмыгаль.
В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца
Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, и теперь Киев просит вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента. В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», – рассказали в российской спецслужбе, передает РИА «Новости».
Ранее в ФСБ сообщили о задержании узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия «легенды» пересекшего границу с Россией.
Отмечается, что, по словам задержанного, он сотрудничает с Государственной миграционной службой Украины с 2019 года. В рамках проводимых службой мероприятий участвовал в выявлении причастных к преступлениям, проводимых через границу. Подчеркивается, что для сбора доказательств в его одежду и личные вещи украинские правоохранители вмонтировали спецтехнику для скрытой фото, видео и аудио фиксации (вшитые в куртку GPS-трекер, видеокамера, а также замаскированный под систему нагревания табака диктофон).
Кроме того, в ФСБ заявили, что «перед мероприятием для храбрости агент ГМСУ употребил приобретенное заранее наркотическое средство «Мефедрон», часть которого имел при себе в момент задержания российскими пограничниками».
В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
На Украине появились билборды с призывом «идти на Москву»
Депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в Полтаве в день рождения города провокационные плакаты на рекламных щитах с призывом идти «на Москву».
«Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена», – написал Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что именно под Полтавой начался путь к независимости Украины, а Российская империя «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».
Гончаренко считает, что эту борьбу украинцы продолжают до сих пор. «И победа обязательно будет за Украиной», – провозгласил украинский депутат.
На плакате, помимо поздравления города с днем рождения, помещено изображение гетмана Ивана Мазепы, бывшего соратника Петра I, перешедшего на сторону Швеции в Северной войне, который провозглашает: «На Москву!».
Многие украинские политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, а постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
До этого в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Пушков объяснил метания Зеленского по миру поиском денег
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Сенатор Алексей Пушков указал на связь «мечущегося по мировым площадкам» в поисках денег президента Украины Владимира Зеленского с докладом Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.
«Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже «на высоком уровне» ему говорили, что Европа не будет «вкачивать» деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится.
«Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа «Крымской платформы» и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик», – заключил он.
Накануне Европейская счетная палата (ЕCA) обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно.
Напомним, в начале сентября Зеленский представил в США «план трансформации Украины» за 277 млрд долларов. Сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Шарий оценил версии покушения на помощника Зеленского
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«Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только глава офиса президента имел «доступ к телу», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Лидер украинской «Партии Шария» Анатолий Шарий убежден, что «заказ о публикации разного рода версий поступил из офиса президента Украины Владимира Зеленского». «После того, как я высказал свое мнение, Telegram-каналы, связанные с офисом президента, начали в отношении меня истерику. Значит, я попал в точку», – отметил он.
Собеседник полагает, что произошедшее не могло быть инсценировкой, «и у многих появился ряд вопросов. «Например, почему нападавшие не попали в стекло, но при этом кучно попали по месту водителя?» – говорит Шарий. По его словам, вызывает подозрение, что «раненный тремя пулями в ногу водитель не только отъехал с места нападения, но затем еще сел в машину с полицией и вернулся на место, где по нему стреляли».
Шарий сомневается и в том, что уничтожить Шефира хотели олигархи. «Именно Шефир был главным связующим звеном между Зеленским и олигархами. Он проводил все встречи с ними и помогал отдельным людям в присвоении крупных предприятий», – рассказал собеседник. Он также добавил, что «в 50 метрах от места покушения есть жилой кооператив». «Туда даже полиция не приехала. Это значит, что никто и не ищет убийц», – констатировал политик.
Шарий напомнил, что «во время пресс-конференции Шефир повторял, что офис президента – это дружная семья». Все это, по словам собеседника, «еще больше подчеркивало, насколько он перепуган – а значит, он знает, что происходит».
«Офис президента Украины – никакая не дружная семья. Помощники главы офиса Андрея Ермака хотят изжить друг друга и плетут интриги. А Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только он имел «доступ к телу». Он и сейчас везде сопровождает Зеленского», – пояснил Шарий.
Собеседник также отметил: «Президент Украины по-клоунски начал свою речь на Генассамблее ООН с упоминания о том, что стреляли в его помощника». «Думаю, его должны были убить, тогда в словах Зеленского было бы больше экспрессии», – резюмировал собеседник.
Ранее глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил о том, что стрельбу по машине помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее на Украине почти не использовались, стрельба была не снайперской, но и не инсценировкой.
«Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», – написал Шевченко в Facebook.
По его словам, боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые, то есть это был «хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка». Также Шевченко добавил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение.
Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что дело Шефира, как и дело об убийстве Кирова во времена Сталина, дает Зеленскому возможность уничтожить своих врагов оптом.
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