Киев обвинил Россию в росте цен на газ

Поддержка Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине признана неэффективной

Европейская счетная палата представила доклад по итогам аудита поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине, из документа следует, что эта поддержка малоэффективна.

Основным вопросом, которым задались аудиторы, было определение, насколько эффективной была помощь Брюсселя Украине в борьбе с коррупцией на высшем властно-бюрократическом уровне. «Мы пришли к выводу, что поддержка ЕС была частично эффективной в борьбе с коррупцией», – отмечается в отчете, передает Deutsche Welle.

В то же время в пресс-релизе ECA формулировка жестче: «Поддержка Евросоюзом реформ на Украине неэффективна в борьбе с высокоуровневой коррупцией». А Юхан Партс, член Счетной палаты, отвечавший за подготовку отчета, так подытожил меры Брюсселя по противодействию коррупции на Украине: «Есть много инициатив ЕС, но до сих пор никакого прорыва».

В своем аудите Европейская счетная палата сосредоточилась на высокоуровневой или же крупной (большой) коррупции. Под ней аудиторы понимают злоупотребление властью на высоком уровне, от которого выгоду получает небольшая группа людей, тогда как всему обществу это наносит «серьезный и масштабный вред». Именно такую коррупцию ECA считает главной преградой для развития Украины.

«Мы определили, что хотя ЕС поддерживает реформы для борьбы с коррупцией и помог сократить возможности для нее, высокоуровневая коррупция остается ключевой проблемой для Украины. Судебная реформа сталкивается с преградами, антикоррупционные органы под угрозой, доверие к таким институциям остается низким, а количество судебных приговоров за крупную коррупцию небольшое», – отмечается в отчете.

Также в ECA пояснили, что Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС (EEAS) уделяли внимание коррупции на Украине и воспринимали борьбу с ней как приоритет, пронизывающий весь диалог с Киевом. «Но они не разработали целенаправленную стратегию преодоления большой коррупции и доминирования олигархической системы», – добавляют в отчете.

Аудиторы проанализировали 24 европейские программы и проекта для Украины, например, макрофинансовую помощь. Только один из них – «Антикоррупция и поддержка ключевых реформ» – был направлен в целом на противодействие коррупции. Из остальных программ и проектов половина в той или иной мере касалась этой тематики. И ни один проект не был ориентирован именно на борьбу с большой коррупцией, отмечают в ECA. Исходя из этого, Счетная палата рекомендовала Еврокомиссии и EEAS разработать «стратегический документ о том, как предупредить высокоуровневую коррупцию и бороться с ней» на Украине. «Этот документ должен определить ключевые действия с четкими временными рамками», – советуют авторы отчета и дают на это время до конца 2022 года.

Главной причиной высокоуровневой коррупции на Украине ECA называет олигархическую систему. И хотя Еврокомиссия еще в 2014 году заявляла о доминировании олигархов на Украине, программы, проанализированные аудиторами, «не занимались непосредственно олигархической системой». Исключение в ECA назвали лишь один проект – создание реестра национальных публичных деятелей Украины, администратором которого является общественная организация «Центр противодействия коррупции».

По мнению аудиторов, стратегия ЕС по борьбе с коррупцией на Украине должна включать конкретные меры противодействия олигархической структуре. В частности, ECA советует разработать «модель предотвращения того, чтобы отдельные украинцы (олигархи и лица под их влиянием), которых подозревают в большой коррупции, могли въезжать в ЕС и пользоваться своими активами там».

Аудит охватил преимущественно период 2016-2020 годов, но в нем учтены и события, произошедшие в 2021 году – до окончательного принятия отчета 20 июля. Счетная палата оценивала только действия Еврокомиссии и других институций ЕС. В отчете подчеркивается, что он не содержит никаких оценок действий украинских властей или какого-либо из государств – членов Евросоюза.