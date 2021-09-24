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Киев обвинил Россию в росте цен на газ
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил мнение, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», якобы развязанная Газпромом для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2».
«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – заявил Шмыгаль.
В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
PGNiG не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока – 2», сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет, заявил представитель немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства.
«Привлеченные (к процессу) стороны не имеют права вето», – сказал представитель ведомства Фите Вульф, передает ТАСС.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
На Украине появились билборды с призывом «идти на Москву»
Депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в Полтаве в день рождения города провокационные плакаты на рекламных щитах с призывом идти «на Москву».
«Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена», – написал Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что именно под Полтавой начался путь к независимости Украины, а Российская империя «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».
Гончаренко считает, что эту борьбу украинцы продолжают до сих пор. «И победа обязательно будет за Украиной», – провозгласил украинский депутат.
На плакате, помимо поздравления города с днем рождения, помещено изображение гетмана Ивана Мазепы, бывшего соратника Петра I, перешедшего на сторону Швеции в Северной войне, который провозглашает: «На Москву!».
Многие украинские политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, а постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
До этого в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Зеленскому предрекли бегство в Россию
Принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского в Россию, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Гончаренко считает, что законопроект превращает Украину «в монархию под руководством Владимира Первого».
«Это большая коррупция. СНБО, а по сути – сам Зеленский – будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (где расположен офис президента. – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Гончаренко выразил мнение, что закон позволит оказывать влияние на СМИ, чтобы те не освещали, как «власть грабит страну».
«Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним – Ростовом», – предположил депутат Рады.
Гончаренко также отметил, что законопроект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы знали, что европейцы «никогда не смогут поддержать такое».
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу.
Напомним, в четверг Верховная рада Украины по инициативе Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
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Захарова напомнила Киеву об истории Бабченко в связи с покушением на помощника Зеленского
Прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот как-то все сошлось сегодня, сейчас в одной точке: вот эти его кадры, которые вы показали, присутствие российской делегации в штаб-квартире ООН и очередная «рука Кремля», которая опять была где-то украинской стороной обнаружена. Вы помните, чем закончилась эта история с Бабченко и с (прежним главой МИД Украины Павлом – прим.ВЗГЛЯД.) Климкиным. По большому счету, украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва», – заявила Захарова в эфире на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
«Может быть, все-таки украинской стороне почаще вспоминать, в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им надо вынести», – подчеркнула Захарова.
Имевший российское гражданство Аркадий Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома, но на следующий день журналист пришел в СБУ. По данным СБУ, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель – предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Газпром назвал абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу
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Поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, обвинения в том, что Газпром недопоставляет топливо, абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.
По данным Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд кубометров, или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд кубометров, или на 22%. «Поставки трубопроводного газа Газпромом происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», – указал Комлев, передает ТАСС со ссылкой на корпоративный журнал Газпрома.
В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.
В то же время Комлев указал, что поставки СПГ из США в Европу не являются стабильными уже два года подряд. «Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская», – сказал он.
Комлев при этом отметил, что в первом полугодии 2021 года поставки СПГ из США достигли рекордного уровня и выросли на 38,3%, но не за счет Европы, а за счет Китая, Японии и Бразилии. При этом существенное снижение поставок наблюдалось в странах Европы, таких как Бельгия, Италия, Испания и Турция.
Ранее представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Глава Нафтогаза призвал США «дожать» «Северный поток – 2»
Руководитель украинского Нафтогаза Юрий Витренко призвал американскую сторону «дожать» проект «Северный поток – 2» совместно с Украиной, сообщили в пресс-службе компании.
Нафтогаз поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против организаций и физлиц, ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщается на сайте компании.
«Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против «Северного потока – 2», против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», – приводятся в релизе слова Витренко.
Ранее в четверг Витренко заявил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысоки.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила пресс-служба украинской государственной погранслужбы.
«Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдавии, который следовал на автомобиле из Украины через пункт пропуска «Могилев Подольский», запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля», – сообщается на сайте ведомства.
За нарушение законодательства в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. Ему также на три года запретили въезд на Украину.
В мае МВД Украины в канун празднования Дня Победы предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
На Украине приняли закон «об олигархах»
Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Соответствующий закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, передает РИА «Новости».
Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов. Сейчас эта сумма составляет 2,27 млрд гривен, или более 85 млн долларов.
При этом именно СНБО на основании представления правительства страны, а также члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета, принимает решение, по которому гражданин может считаться олигархом. В связи с этим человеку будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации.
Однако чтобы исключить гражданина из указанного реестра, ему следует подать в СНБО заявление и документы о подтверждении отсутствия у него одновременно двух из четырех вышеуказанных признаков.
Предусматривается, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что попытка принятия законопроекта об олигархах станет «конституционным переворотом» на Украине.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент. Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек.
Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина.
«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.
Украинские силовики оттеснили протестующих в центре Киева
Украинские силовые структуры оттеснили протестующих сторонников движения «SaveФОП» («Спасти физических лиц – предпринимателей»), которые пытались перекрыть движение по улице Грушевского в Киеве.
Бойцы полиции и нацгвардии силой заставили митингующих отступить и покинуть проезжую часть, произошли стычки, передает канал «Украина 24».
У здания Верховной рады был задержан лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич. По данным украинского издания «Страна», Доротича хотят доставить в Печерское управление полиции. Полицейские пока причины задержания не сообщили.
Отмечается, что мелкие и средние предприниматели протестуют против намерения Рады принять законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей.
В настоящее время представители движения «SaveФОП» собираются у Рады. Там же находятся более тысячи сторонников партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), они продолжают прибывать. Оппозиция требует прекратить давление на нее и СМИ, а также настаивает на снижении тарифов.
Кроме того, возле парламента намерены сегодня протестовать сторонники организации «Автоевросила», добиваясь от депутатов устранить недостатки закона о таможенном оформлении автомобилей на еврономерах.
Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в начале следующего года на Украине могут возникнуть новые протесты из-за роста антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского.
Накануне на Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах.
За спиной Зеленского на переговорах в ООН вывесили флаг Мальдив
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом был вынужден сидеть под флагом Мальдив вместо украинского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница», – написал Кузьмин в Telegram.
Он также опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН.
Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился в том числе с Шахидом. Также Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию.
Адвокат россиянина Франчетти собрался подать жалобу в ЕСПЧ на его арест в Чехии
Защита россиянина Александра Франчетти, задержанного в Чехии, подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и апелляцию на арест, сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Было принято решение о смене адвоката. Нужен надежный защитник, который будет представлять интересы Александра [Франчетти], в том числе при подаче жалобы в ЕСПЧ, также готовится апелляция на арест», – приводит ТАСС слова Молохова.
По его данным, предыдущий защитник потребовал с Франчетти за свои услуги 300 тыс. евро. Также стало известно, что у россиянина ухудшилось состояние здоровья. «У него ревматоидный артрит, который периодически дает осложнения, и сейчас эти осложнения есть», – пояснил Молохов.
Ранее россиянин Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти, он был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела.
Поддержка Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине признана неэффективной
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Европейская счетная палата представила доклад по итогам аудита поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине, из документа следует, что эта поддержка малоэффективна.
Основным вопросом, которым задались аудиторы, было определение, насколько эффективной была помощь Брюсселя Украине в борьбе с коррупцией на высшем властно-бюрократическом уровне. «Мы пришли к выводу, что поддержка ЕС была частично эффективной в борьбе с коррупцией», – отмечается в отчете, передает Deutsche Welle.
В то же время в пресс-релизе ECA формулировка жестче: «Поддержка Евросоюзом реформ на Украине неэффективна в борьбе с высокоуровневой коррупцией». А Юхан Партс, член Счетной палаты, отвечавший за подготовку отчета, так подытожил меры Брюсселя по противодействию коррупции на Украине: «Есть много инициатив ЕС, но до сих пор никакого прорыва».
В своем аудите Европейская счетная палата сосредоточилась на высокоуровневой или же крупной (большой) коррупции. Под ней аудиторы понимают злоупотребление властью на высоком уровне, от которого выгоду получает небольшая группа людей, тогда как всему обществу это наносит «серьезный и масштабный вред». Именно такую коррупцию ECA считает главной преградой для развития Украины.
«Мы определили, что хотя ЕС поддерживает реформы для борьбы с коррупцией и помог сократить возможности для нее, высокоуровневая коррупция остается ключевой проблемой для Украины. Судебная реформа сталкивается с преградами, антикоррупционные органы под угрозой, доверие к таким институциям остается низким, а количество судебных приговоров за крупную коррупцию небольшое», – отмечается в отчете.
Также в ECA пояснили, что Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС (EEAS) уделяли внимание коррупции на Украине и воспринимали борьбу с ней как приоритет, пронизывающий весь диалог с Киевом. «Но они не разработали целенаправленную стратегию преодоления большой коррупции и доминирования олигархической системы», – добавляют в отчете.
Аудиторы проанализировали 24 европейские программы и проекта для Украины, например, макрофинансовую помощь. Только один из них – «Антикоррупция и поддержка ключевых реформ» – был направлен в целом на противодействие коррупции. Из остальных программ и проектов половина в той или иной мере касалась этой тематики. И ни один проект не был ориентирован именно на борьбу с большой коррупцией, отмечают в ECA. Исходя из этого, Счетная палата рекомендовала Еврокомиссии и EEAS разработать «стратегический документ о том, как предупредить высокоуровневую коррупцию и бороться с ней» на Украине. «Этот документ должен определить ключевые действия с четкими временными рамками», – советуют авторы отчета и дают на это время до конца 2022 года.
Главной причиной высокоуровневой коррупции на Украине ECA называет олигархическую систему. И хотя Еврокомиссия еще в 2014 году заявляла о доминировании олигархов на Украине, программы, проанализированные аудиторами, «не занимались непосредственно олигархической системой». Исключение в ECA назвали лишь один проект – создание реестра национальных публичных деятелей Украины, администратором которого является общественная организация «Центр противодействия коррупции».
По мнению аудиторов, стратегия ЕС по борьбе с коррупцией на Украине должна включать конкретные меры противодействия олигархической структуре. В частности, ECA советует разработать «модель предотвращения того, чтобы отдельные украинцы (олигархи и лица под их влиянием), которых подозревают в большой коррупции, могли въезжать в ЕС и пользоваться своими активами там».
Аудит охватил преимущественно период 2016-2020 годов, но в нем учтены и события, произошедшие в 2021 году – до окончательного принятия отчета 20 июля. Счетная палата оценивала только действия Еврокомиссии и других институций ЕС. В отчете подчеркивается, что он не содержит никаких оценок действий украинских властей или какого-либо из государств – членов Евросоюза.