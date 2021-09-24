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Газпром назвал абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу
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Поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, обвинения в том, что Газпром недопоставляет топливо абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.
По данным Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд кубометров или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд куб м или на 22%. «Поставки трубопроводного газа Газпромом происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», – указал Комлев, передает ТАСС со ссылкой на корпоративный журнал Газпрома.
В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.
В то же время Комлев указал поставки СПГ из США в Европу не являются стабильными уже два года подряд. «Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская», – сказал он.
Комлев при этом отменил, что в первом полугодии 2021 года поставки СПГ из США достигли рекордного уровня и выросли на 38,3%, но не за счет Европы, а за счет Китая, Японии и Бразилии. При этом существенное снижение поставок наблюдалось в странах Европы, таких как Бельгия, Италия, Испания и Турция.
Ранее представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Эксперт: Газпром может показать Европе зубы
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«Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Станислав Митрахович, комментируя призыв Международного энергетического агентства к России увеличить экспорт газа на Запад.
«Теоретически Газпром, если сильно постарается, может хотя бы частично удовлетворить заявки европейцев и поднять экспорт. Но он не хочет делать этого по понятным причинам – контракты не обязывают к этому. В первую очередь, концерн обязан поставлять голубое топливо внутри России. Тем временем в Европе пока не хотят сертифицировать «Северный поток – 2». Более того, – угрожают Газпрому. Почему компания должна идти навстречу?» – задается вопросом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Раз в Европарламенте уже грозят концерну применить «жесткие инструменты», Газпром в ответ «тоже может показать зубы», пояснил собеседник.
Если же Газпром откликнется на призывы увеличить поставки безо всяких ответных уступок, то западная пресса наверняка снова начнет обвинять компанию в том, что та «приобретает характер монополии» на территории ЕС. «Никто не сказал бы нам спасибо за безвозмездное увеличение поставок. Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – напомнил Митрахович.
Международное энергетическое агентство (МЭА), штаб-квартира которого расположена в Париже, во вторник выпустило заявление о ситуации с мировыми ценами на газ. МЭА признало, что Россия выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства по поставкам в Европу.
Однако Европа, предупредили в МЭА, предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки голубого топлива из России – ниже уровня 2019 года.
«МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении.
По прогнозу главы Газпрома Алексея Миллера, Евросоюз войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов газа. На сегодня он составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его, уверен Миллер, не наверстать.
Строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки планируется начать в октябре. Однако эти сроки и объемы газа зависят от нескольких факторов, прежде всего от итогов процедуры сертификации трубы.
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
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«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
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Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ
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Заявления о якобы влиянии России на цены на газ через строительство «Северного потока – 2» – это нонсенс, увязывать газопровод с ростом цен на голубое топливо бессмысленно, заявил источник в МИД России.
По его словам, Москва призывает Польшу «охладиться» в своих оценках влияния «Северного потока – 2» на мировые цены на газ. «Хочу напомнить, что «Северный поток – 2» начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня», – сказал он РИА «Новости».
Источник добавил, что «Северный поток – 2» достраивался, когда цены, «например, в прошлом году, были чуть ли не отрицательные, нулевые или совсем мизерные».
«А сейчас, когда цены взлетели, появился «новый фактор», оказывается, движущий – «Северный поток – 2». Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены», – сказал источник в МИД.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Кремль ответил на требование США увеличить поставки газа через Украину
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Газ невозможно транзитировать, не продав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на требование Госдепартамента США к Газпрому об увеличении поставок газа через Украину в Европу.
«Я не сомневаюсь, что Газпром и специалисты Газпрома будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное – объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Россия близка к историческому максимуму по объемам поставок газа в Европу, российская сторона выполняет все контрактные обязательства.
«Наша компания и российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще по объемам поставок газа близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям», – сказал Песков.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
Накануне МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Посол объяснил отношение в Нидерландах к нападкам на Россию из-за цен на газ
В Нидерландах на официальном уровне никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ, сообщил посол России Александр Шульгин.
Шульгин сообщил, что в Нидерландах Россию «рассматривают в качестве надежного поставщика газа», российская сторона «не давала усомниться в обратном, всегда скрупулезно и аккуратно выполняла обязательства». На «официальном уровне никто Россию не обвиняет в сложившейся ситуации», сказал он, но местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ».
ПХГ в Нидерландах заполнены на 50%. По словам посла, «к такому показателю Голландия обычно подходила весной, то есть после окончания отопительного сезона, <…> поэтому ситуация, конечно, достаточно напряженная», но «панических настроений не наблюдается, все в таком обычном, нормальном режиме», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Как отметил Шульгин, местные аналитики связывают высокую цену на газ с холодной зимой и весной прошлого года, сворачиванием деятельности на Гронингенском месторождении и переходом на различные альтернативные источники энергии. Бизнес не видит ничего тревожного в сложившейся ситуации с газом. Страна «интегрирована в единый энергетический рынок европейского союза и в любом случае найдет возможность обеспечить поступление природного газа», сказал посол.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Эксперт оценил требование Госдепа к Газпрому увеличить украинский транзит
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«Зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании? С точки зрения коммерции, это не логично», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину на фоне высоких цен на топливо в Европе.
«Можно задать США встречный вопрос – почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос? Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – пояснил он. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом».
С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции это не логично», – уверен собеседник.
«Да, Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль, – объясняет Юшков. – Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев: если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода».
По мнению эксперта, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил он.
Юшков уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он. – Кроме того, Газпром не стал брать дополнительные объемы прокачки на сентябрь и октябрь. Это четкий сигнал того, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
При этом, по словам Юшкова, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе». «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – резюмировал он.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ. В то же время посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ.
В свою очередь американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner.
Напомним, 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Аналитик Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Газпром может показать Европе зубы в связи с ситуацией на рынке газа.
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Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже»
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Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ.
Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости».
По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде».
Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».
«Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок.
Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.
Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2»
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«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он.
При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию».
Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях.
«Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают».
Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник.
«Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации».
Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину
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Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – передает РИА «Новости» слвоа Хохштейна.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.
В Европе призвали Россию увеличить поставки газа
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Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, но для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ страна могла бы нарастить экспорт газа, говорится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации с ценами на топливо.
В нем отмечается, что Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки газа из России в Европу ниже уровня 2019 года, хотя Россия полностью выполняет контрактные обязательства, отмечается в заявлении, передает ТАСС.
«МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Польша отказалась оплачивать наложенные судом ЕС штрафы
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Власти Польши пока не выполняют решение суда ЕС, который обязал Польшу платить по 500 тыс. евро за каждый день работы угледобывающей шахты «Туров», заявил представитель правительства республики по европейским делам Конрад Шиманьский.
Шиманьский заявил в утренней программе радиостанции RMF, что «на данном этапе Польша не платит никаких штрафов», передает ТАСС.
«Польша не может допустить, чтобы какие-либо акты, в том числе европейские, провоцировали нарушение энергетической безопасности и безопасности всего региона в целом», – отметил он.
Шиманьский заявил, что Варшава предпримет «дальнейшие процессуальные шаги, включая, конечно, переговоры с чешской стороной».
Напомним, в понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров».
Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением.
При этом власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.
В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу.
Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.
В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза.
США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой
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Европейские страны могут столкнуться с нехваткой природного газа для отопления домов зимой из-за малых запасов и «маленьких по сравнению с прошлыми годами поставок из России», заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.
«Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы», – цитирует ТАСС Хохштайна со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, поставки из России в Европу «меньше по сравнению с прошлыми годами и их потенциальным уровнем». Он отметил, что Россия может попытаться использовать нынешний энергетический кризис для укрепления позиций по «Северному потоку – 2».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин.
Накануне депутат Европейского парламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.
Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера.
Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона».
Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС.
Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было».
Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона
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«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.
«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.
«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».
По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».
«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».
«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.