|
|
В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Кремль ответил на требование США увеличить поставки газа через Украину
|
|
Газ невозможно транзитировать, не продав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на требование Госдепартамента США к Газпрому об увеличении поставок газа через Украину в Европу.
«Я не сомневаюсь, что Газпром и специалисты Газпрома будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное – объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Россия близка к историческому максимуму по объемам поставок газа в Европу, российская сторона выполняет все контрактные обязательства.
«Наша компания и российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще по объемам поставок газа близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям», – сказал Песков.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
Накануне МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2»
|
|
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2», сообщила компания.
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России.
Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости».
На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России.
Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер.
Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России».
Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно».
Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»
Шарий рассказал о крупной ссоре Зеленского с пережившим покушение Шефиром
|
|
Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава Офиса президента Андрей Ермак.
«В августе между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний … якобы даже вывез вещи из Офиса (президента) и демонстративно не появлялся на Банковой», – написал Шарий в Telegram, добавив, что позже Шефир все-таки вернулся к работе, но, по словам источников, уже не влиял «почти ни на что».
«Сообщается, что именно глава Офиса президента Андрей Ермак сумел постепенно свести к нулю влияние на президента Владимира Зеленского его ближайших друзей (даже такого близкого друга как Сергей Шефир – человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания «Квартала 95» до президентства) и действительно стать абсолютно незаменимым человеком возле президента», – указал Шарий.
По его словам, «публичным признаком того, что Шефир потерял вес, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего». «А Ермак, который чуть ли не открыто угрожал Шефиру, такой: «Я же даже не в стране, я как раз уехал». … Вау. … Раз в отъезде, это не я», – сыронизировал Шарий.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока.
Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нацполиция Украины назвала три основные версии покушения на помощника Зеленского
|
|
Следствие рассматривает три версии покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира, в том числе участие спецслужб иностранных государств и попытку дестабилизации ситуации в стране, заявил глава нацполиции Украины Игорь Клименко.
«Три основные версии (покушения), которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью потерпевшего с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве. В том числе рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств», – цитирует РИА «Новости» Клименко.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского. Сам Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на советника.
Тем временем блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак.
Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти, и выразил уверенность, что с главой государства Владимиром Зеленским это не получится.
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
|
|
Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Поляков возмутила позиция властей по газу
Пользователи польского портала Interia оценили отказ Варшавы продлевать контракт с Газпромом на поставки газа и перспективы газопровода Baltic Pipe, запуск которого намечен на октябрь 2022 года.
Поводом для дискуссии стало недавнее заявление уполномоченного правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского. Он убежден, что завершению прокладки трубы из Норвегии в установленные сроки ничего не помешает, а российский газ власти закупать не планируют. Далеко не все комментаторы согласились с оптимистичным настроем политика и поинтересовались, во сколько обойдется «новое» топливо для обывателей.
«Почему нет данных о том, что президент Дуда подписал контракт на поставки сжиженного газа из США, который дороже российского на 30%?» – задался вопросом Sciema, передает РИА «Новости».
Его поддержал пользователь под ником jabbaryt, назвав власти безумцами, а их действия – государственной изменой.
Читатель под ником Gienek поиронизировал и предложил «отморозить уши и руки назло русским».
«Потом польское руководство будет закупать газ в Германии и Австрии, даже не заикаясь о том, что он российский… Вся Европа покупает газ у россиян, одна Польша не хочет этого делать», – констатировал kubus.
Еще один комментатор заключил, что Варшава могла бы напрямую поставлять газ из России вместо того, чтобы «выставлять себя дураками», выступая в защиту Украины.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
В США решили «заставить» Россию уважать Украину
|
|
Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
Кремль ответил на заявления Киева о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал с «экзальтированным эмоциональным состоянием» поиск в Киеве «российского следа» в покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.
«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока.
Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского.
Тем временем блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава Офиса президента Андрей Ермак.
МВД Украины раскрыло подробности покушения на помощника Зеленского
Стрельбу по машине помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее на Украине почти не использовались, стрельба была не снайперской, но и не инсценировкой, заявил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
«Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», – написал Шевченко в Facebook.
По его словам, боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые, то есть это был «хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка».
Также Шевченко добавил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.
«Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу... Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет», – добавил он.
По его мнению, преступление похоже на покушение на волонтера Амину Окуеву в октябре 2017 года – тогда оружие стрелка нашли в лесу на третий день после убийства.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже»
|
|
Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ.
Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости».
По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде».
Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».
«Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок.
Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.
Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября.
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на советника
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на своего советника Сергея Шефира. По словам украинского лидера, он не знает, кто мог бы стоять за преступлением.
«Был расстрелян автомобиль моего первого помощника, что важнее, моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира. Сергей живой, водитель, к сожалению, ранен... Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит (покушением), скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость, а вот ответ будет сильным», – сказал Зеленский в видеообращении в Telegram.
Он также сообщил, что покушение на его советника не влияет на прочность его команды, курс на борьбу с криминалитетом и финансовыми группами будет продолжен.
«Не влияет на тот курс, который я выбрал со своей командой к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на перемены, мне дал народ Украины», – заключил он.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского. В правоохранительных органах Украины сообщили, что водитель Шефира ранен в ногу, но его жизни ничего не угрожает.
Тем временем блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава Офиса президента Андрей Ермак.
Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2»
|
|
«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он.
При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию».
Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях.
«Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают».
Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник.
«Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации».
Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине заявили о стрельбе по машине помощника Зеленского венгерскими патронами
|
|
Стрельба по автомобилю помощника украинского президента Сергея Шефира велась патронами, произведенными в Венгрии, на Украине такие боеприпасы ранее почти не использовались, заявил замглавы МВД страны Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине. Это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза на Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания их на Украину», – передает его слова РИА «Новости».
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского. Сам Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на советника.
Тем временем блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак.
Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти, и выразил уверенность, что с главой государства Владимиром Зеленским это не получится.
Следствие рассматривает три версии покушения на Шефира, в том числе участие спецслужб иностранных государств и попытку дестабилизации ситуации в стране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили помощь в расследовании стрельбы по машине помощника Зеленского
США подтвердили, что готовы помочь Украине в расследовании стрельбы по автомобилю помощника украинского президента Сергея Шефира, сообщил замглавы МВД Украины Евгений Енин.
Енин сообщил, что «буквально этим вечером» украинская сторона «получила подтверждение от американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
По словам Енина, у властей Украины «есть достаточно политической воли, чтобы расследовать это покушение на убийство, как и все другие трагические события, которые имели место как сегодня, так и в последнее время». Он сказал, что дело расследуют лучшие специалисты, передает ТАСС.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.