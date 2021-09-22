Зеленский призвал обсудить на сессии ООН противодействие «агрессии России» На Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского После обстрела машины помощника Зеленского возбуждено дело 22 сентября 2021, 12:19 Текст: Евгения Шестак

Уголовное дело по статье «умышленное убийство» возбудили после обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира в Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. «Я подтверждаю факт – действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные – автоматная очередь прошила автомобиль... На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры выхала и я», – написала Венедиктова в Facebook. По ее словам, работает следственно-оперативная группа, начато производство по ст. 115 УК («умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Венедиктова отметила, что неизвестные обстреляли автомобиль из автоматического оружия калибра 7,62. По ее словам, водителя госпитализировали. «Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания», – добавила генпрокурор. Ранее министерство внутренних дел Украины сообщило, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших.

Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину 22 сентября 2021, 07:58

Фото: Luis M. Alvarez/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. «В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – передает РИА «Новости» слвоа Хохштейна. Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2». Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы 22 сентября 2021, 06:35

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера. Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона». Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС. Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было». Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. На Украине усомнились в словах Зеленского фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя» 22 сентября 2021, 08:55

Фото: «Место встречи изменить нельзя»,

Одесская киностудия

Текст: Евгения Шестак

Экс-депутат Рады Анна Герман усомнилась в возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» из США, о которой ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский. По ее мнению, слова украинского лидера вряд ли имеют под собой почву. Она усомнилась, что обещание Зеленского сбудется. «Помните фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните фразу: «Ты на руки-то его погляди», – отметила Герман в эфире телеканала «Наш». Цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Клавдия «расколола» милиционера Шарапова по его внешнему виду и произнесла такую фразу: «Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач». Ранее Зеленский заявил, что пока преждевременно говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», но «сигналы и месседжи от США были». Он отметил, что результаты поездки украинской делегации в США «точно будут и будут серьезными». В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину. Машину первого советника Зеленского расстреляли из автомата 22 сентября 2021, 11:27

Фото: Dsnews/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Возле села Лесники в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, его водитель получил три пулевых ранения, сообщили украинские СМИ. «Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», – сообщил источник издания «Страна». Отмечается, что правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. По информации «Украинской правды», в машину осуществили выстрелы автоматной очередью возле села Лесники Киевской области. Напомним, что в данный момент президент Зеленский находится в США, где принимает участие в работе 76-й Генассамблеи ООН. Эксперт оценил требование Госдепа к Газпрому увеличить украинский транзит 22 сентября 2021, 11:46

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании? С точки зрения коммерции, это не логично», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину на фоне высоких цен на топливо в Европе. «Можно задать США встречный вопрос – почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос? Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собеседник отметил, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – пояснил он. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом». С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции это не логично», – уверен собеседник. «Да, Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль, – объясняет Юшков. – Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев: если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода». По мнению эксперта, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил он. Юшков уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он. – Кроме того, Газпром не стал брать дополнительные объемы прокачки на сентябрь и октябрь. Это четкий сигнал того, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». При этом, по словам Юшкова, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе». «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – резюмировал он. Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. «В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн. Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2». В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ. В то же время посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ. В свою очередь американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner. Напомним, 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Аналитик Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Газпром может показать Европе зубы в связи с ситуацией на рынке газа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию 21 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Украина за семь месяцев 2021 года стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию, она поставила 15,5 тыс. тонн. «Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн овощей. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии», – подсчитали аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА). Отмечается, что это «необычное явление» – как правило, во время уборки картофеля цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля». Сообщается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него, так как оптовые цены в республике были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. «Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель 15–19 центов за килограмм», – говорится в статье. Ранее на Западе заявили о превращении России в главного экспортера пшеницы. В партии Зеленского признали чествование нацистов на Украине 22 сентября 2021, 03:48 Текст: Антон Антонов

Украинский институт национальной памяти занимается чествованием нацистов, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев («Слуга народа»). Гетманцев пояснил, что речь идет о дивизии СС «Галичина». По словам депутата, сам факт службы в дивизии СС для него является клеймом. Человек служивший там, что бы он ни делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости, считает Гетманцев. Он сообщил, что в проекте бюджета на 2022 год расходы на УИНП хотят увеличить на 128% – до 167,3 млн гривен (6,27 млн долларов). «Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hromadske. Как заявил Гетманцев, ему бы «не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев». Он призвал изменить деятельность УИНП, «не загрязнять себя тем, что осуждает весь мир». Напомним, Украинский институт национальной памяти — центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Весной глава института Антон Дробович, комментируя марш в честь годовщины СС «Галичина» в Киеве, назвал «недопустимым для европейской страны» прославление войск СС. Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией. В офисе Зеленского признали несовершенство закона о языке на Украине 21 сентября 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил, что закон о государственном языке несовершенен, а его последствия говорят о том, что Украина пошла ложным путем. «Но как разумные люди мы должны посмотреть на последствия этого закона, на основания и выводы, и мы можем сказать, что в основаниях есть много ресентимента, который не красит нацию в XXI столетии, а в выводах есть много того, что нас повело немножко не тем путем», – передает его слова РИА «Новости», он подчеркнул, что закон все равно нужно выполнять, несмотря на недостатки. Арестович подчеркнул, что для пересмотра документа необходим подходящий политический момент. С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%. Россия призвала Украину прекратить гонения на журналистику 21 сентября 2021, 17:03 Текст: Алексей Дегтярев

Киеву необходимо прекратить гонения на независимую журналистику, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы призываем уполномоченные международные институты, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине и добиваться от Киева соблюдения обязательств в области защиты свободы слова и плюрализма мнений», – цитирует Захарову ТАСС. Самим же украинским властям необходимо прекратить гонения на свободную и независимую украинскую журналистику, а также прекратить преследовать инакомыслие, добавила дипломат. Так она прокомментировала ограничения в отношении украинских телеканалов «Наш-365», «Интер», «Первый независимый». Ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил о пятой за год внеплановой проверке телеканала «Интер» из-за показа фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Д'Артаньян и три мушкетера», где снялись внесенные в стране в черный список Никита Михалков и Михаил Боярский. Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом 22 сентября 2021, 10:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом, сообщил пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины. «Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск, которая выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра. В пресс-службе отметили, что огонь наносился по пехоте и бронетехнике условного противника, которые находились на расстоянии более 30 километров. По легенде учений первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения, но операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы. После этого по тревоге подняли военнослужащих, которые выдвинулись из района сосредоточения, развернули огневые позиции и навели оружие на условные цели для их поражения. Ранее Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident. Лавров указал на необходимость выполнения Киевом «Минска-2» 21 сентября 2021, 14:20 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с главами дипмиссий стран Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России указал на необходимость выполнения Киевом минского Комплекса мер. «При обсуждении ситуации на Украине с российской стороны была вновь подчеркнута настоятельная необходимость выполнения Киевом минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта, соблюдения украинскими властями своей конституции, а также полного выполнения международных обязательств, касающихся обеспечения прав русскоязычных жителей страны», – сообщается на сайте МИД. Ранее замруководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет. Тем временем замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Украина намеренно генерирует новые идеи по Донбассу, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению «Минска-2», при этом Германия и Франция в этом подыгрывают. На Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского 22 сентября 2021, 12:33

Фото: Світське життя/Youtube

Текст: Алина Назарова

Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира якобы может иметь «российский след». «У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов», – отметил он, напомнив, что Зеленский принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира из страны. «Вторая версия – может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», – заявил Арахамия, передает ТАСС. Третьей версией он назвал «борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп». Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В Харькове провели учения на случай «нарушений на границе с Россией» 21 сентября 2021, 13:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Государственная погранслужба Украины провела тактические учения по выявлению нарушителей границы, которые якобы могут прибыть с территории России, сообщило ведомство. «В течение суток пограничники 4-го пограничного отряда проводили в Харьковской области учения по выявлению и задержанию правонарушителей на участке одного из отделов пограничной службы. По легенде учений, пограничным нарядом <...> выявлены признаки нарушения границы из России на Украину группой лиц до десяти человек», – передает ТАСС сообщение ведомства. Уточняется, что перед пограничниками в ходе тренировок была поставлена задача не допустить выход условных нарушителей из зоны контролируемого пограничного района. Ранее Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident. Зеленский поблагодарил Эрдогана за позицию по Крыму 22 сентября 2021, 10:21 Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию по Крыму, сообщила пресс-служба офиса главы государства. «Глава украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией... Зеленский отметил стратегический характер украинского-турецких отношений и важность наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах», – сообщается на сайте офиса президента. Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку «Крымской платформы» и обсудил с ним вопрос освобождения удерживаемых в России крымских татар. «Эрдоган принял приглашение посетить наше государство для проведения десятого заседания Совета стратегического сотрудничества», – добавили в пресс-службе президента Украины. Отмечается, что Зеленский и Эрдоган решили ускорить создание зоны свободной торговли Украины и Турции. Также стороны обсудили вопросы связей в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей, а также темпы реализации совместных проектов, в частности, по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. МВД Украины подтвердило покушение на первого советника Зеленского 22 сентября 2021, 11:55 Текст: Евгения Шестак

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель, подтвердило министерство внутренних дел Украины. «Сегодня около 10.00 (совпадает с мск) недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель», – сообщается на сайте МВД страны. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Также МВД просит всех, у кого есть любая информация о происшествии, сообщить в полицию. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока. Неизвестно, были ли угрозы в его адрес, но сейчас помощник Зеленского находится в безопасном месте, добавил Арахамия. Также он отметил, что в машину Шефира стреляли из автоматического оружия.Полиция начала специальную операцию по поиску злоумышленников, передает NewsOne. Ранее украинские СМИ сообщили, что возле села Лесники в Киевского области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, его водитель получил три пулевых ранения. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших.