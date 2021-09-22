|
|
В партии Зеленского признали чествование нацистов на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинский институт национальной памяти занимается чествованием нацистов, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев («Слуга народа»).
Гетманцев пояснил, что речь идет о дивизии СС «Галичина». По словам депутата, сам факт службы в дивизии СС для него является клеймом. Человек служивший там, что бы он ни делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости, считает Гетманцев.
Он сообщил, что в проекте бюджета на 2022 год расходы на УИНП хотят увеличить на 128% – до 167,3 млн гривен (6,27 млн долларов). «Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hromadske.
Как заявил Гетманцев, ему бы «не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев». Он призвал изменить деятельность УИНП, «не загрязнять себя тем, что осуждает весь мир».
Напомним, Украинский институт национальной памяти — центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Весной глава института Антон Дробович, комментируя марш в честь годовщины СС «Галичина» в Киеве, назвал «недопустимым для европейской страны» прославление войск СС.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
Переехавшая из России сестра Сенцова назвала Украину «худшей страной для эмиграции»
|
|
Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая на Украину из России после ареста брата, назвала Украину «худшей страной для эмиграции» и заявила о возвращении домой.
«Кажется, это (Украина) худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», – написала Каплан на своей странице в Facebook.
В комментариях пользователи предположили, что страницу Каплан взломали, но она сообщила, что это не так. «Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», – добавила Каплан.
Наталья Каплан приехала на Украину, после того как в России осудили Сенцова. Она начала заниматься делами брата сразу после его задержания. Каплан до 2019 года была гражданкой России, а затем указом президента Украины получила украинское гражданство, передает РИА «Новости».
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.
После возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию.
Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
|
|
Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости».
При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Саакашвили назвал пуск «Северного потока – 2» «геополитической катастрофой»
|
|
Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» крупной дипломатической геополитической катастрофой.
Саакашвили выразил мнение, что в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» является «очень опасной штукой» для Украины, так как в случае «нападения» России весной 2022 года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев, передает РИА «Новости».
При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток – 2» может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. «У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», – заявил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.
Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. «И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», – считает Саакашвили.
В прошлую субботу на Украине представили план победы над «Северным потоком – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом в Европарламенте допустили превращение «Северного потока – 2» «в инвестиционную руину», если Еврокомиссия решит, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский увеличил расходы на оборону на 12 млрд долларов
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложениям к госбюджету на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны Украины.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие этим указом, будет осуществлять секретарь СНБО.
Ранее секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом – с 5,93% ВВП до 5,95% в 2022 году. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около 12 млрд долларов). Эти средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Ранее Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму
|
|
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.
«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ.
Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Зеленский высказался о поставке из США системы ПРО «Железный купол»
|
|
Пока преждевременно говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Относительно «Железного купола» еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки [в США] будут и будут серьезные», – заявил Зеленский в комментарии телеканалу «Дом».
По его словам, он ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он презентовал в США в ходе своего недавнего визита.
«Мы ожидаем фидбэк от администрации [президента США Джо] Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами», – отметил Зеленский.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
В России оценили военные приготовления Киева
Москва знает о военных приготовлениях Украины, но надеется, что в Киеве возобладает разум, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Мы знаем об этих военных приготовлениях (Киева), знаем о помощи, которую Киев получает от США и других стран», – цитирует РИА «Новости» Руденко.
По его словам, с нынешним руководством в Киеве сложно что-то прогнозировать, ничего исключать нельзя.
«Но все эти вещи принимаются в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет», – подчеркнул замглавы МИД.
Также Руденко добавил, что идет много разговоров о поставках США Украине систем ПВО «Железный купол», но надо посмотреть, что будет.
«Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке», – сказал он.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
Генерал ВСУ оценил шансы Украины в случае военного конфликта с Россией
Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что, несмотря на заявления украинского руководства, у Киева нет шансов в случае военного конфликта с Россией.
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал руководство Украины, которое пытается «показать силу и мощь», делая агрессивные заявления в адрес Москвы, передает РИА «Новости».
«Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь – не хочешь», – заявил Мартиросян. Кроме того, как подчеркнул генерал, украинский народ должен добиться, чтобы президент Украины Владимир Зеленский работал лишь в интересах Киева, а не иностранных государств.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию
Украина за семь месяцев 2021 года стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию, она поставила 15,5 тыс. тонн.
«Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн овощей. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии», – подсчитали аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).
Отмечается, что это «необычное явление» – как правило, во время уборки картофеля цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля».
Сообщается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него, так как оптовые цены в республике были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России.
«Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель 15–19 центов за килограмм», – говорится в статье.
Ранее на Западе заявили о превращении России в главного экспортера пшеницы.
Украине предрекли новый Евромайдан
В начале следующего года на Украине могут возникнуть новые протесты из-за роста антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Эксперт в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что если на протесты соберется минимум 50 тыс. человек, то оборонять офис украинского президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения. Бортник подчеркнул, что нынешние 30% сторонников политики Зеленского просто не способны защитить своего лидера, передает РИА «Новости».
«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», – пояснил Бортник.
Эксперт отметил, что антиэлекторат украинского лидера состоит из людей, готовых учувствовать в протестах. Специалист убежден, что в ближайшее время не стоит ожидать волнений на Украине, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом для их взрывоопасного развития.
Ранее на Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах.
Глава МИД Франции решил обсудить с Лавровым Украину
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку, а также ситуацию на Украине и в Афганистане.
«Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Афганистане и Украине», – приводит слова дипломата ТАСС.
Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что на этой неделе дипломатам удастся «придать позитивный импульс» для продолжения США и Ираном переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах
Попытка принятия законопроекта об олигархах станет «конституционным переворотом» на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Депутат (глава парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид) Арахамия предложил без обсуждения вынести на рассмотрение законопроекты об олигархах и налоговой нагрузке. Объясняю для всех, кто слышит – это конституционный переворот. В таком случае демократия заканчивается, парламент прекращает свою работу и должен быть немедленно распущен», – цитирует РИА «Новости» Рабиновича.
По его словам, все депутаты, которые проголосуют за эти законопроекты, станут участниками «конституционного переворота». «Это будет означать конец демократии и похороны Украины как государства», – добавил он.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент. Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек.
Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые карантинные нормы вступили в силу на Украине, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.
По новым правилам, с 20 сентября адаптивный карантин на Украине работает по новым правилам. Ограничения начинают вводить после перехода страны в «желтую» зону. Такое решение ожидается в ближайшее время. Начинают действовать два вида COVID-сертификатов: «желтый» – для тех, кто получил только один компонент препарата, выдается на 120 дней, и «зеленый», который получают те, кто полностью завершил курс вакцинации, он действует 365 дней, передает ТАСС.
Также сертификат может содержать информацию об отрицательном результате теста на COVID (действует 72 часа) или о перенесенном заболевании.
По новым правилам, ограничения начинают действовать после перехода страны в желтую зону: вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должна превышать 50%. При этом в желтой зоне предприниматели смогут сами выбирать, обслуживать ли только тех, про прошел вакцинацию, или всех желающих, но с соблюдением карантинных мер.
В красной зоне ограничения более существенные, запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. В красной зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.
Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в желтой зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в красной – две дозы.
В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия «желтого» сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются – у 100% педагогов должны быть «зеленые» паспорта. При этом от школьников вакцинация не требуется. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут, но водители должны быть вакцинированы.
Отмечается, что иностранцы, которые въезжают на Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Им не нужно делать тесты на COVID-19 на Украине и устанавливать приложение «Вдома».
Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
Напомним, правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Климкин испугался давления со стороны России после выборов в Госдуму
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев якобы может оказаться под сильным давлением Москвы после парламентских выборов в России.
Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.
«Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», – утверждает Климкин в Facebook.
По его мнению, «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.
Между тем в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России.
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки три раза нарушили перемирие в Донбассе, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», – пояснил представитель ДНР в СЦКК, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 28 мин калибром 120 миллиметров, а также вели огонь из гранатометов.
«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 35 единиц», – подчеркнул представитель ведомства.
Ранее омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) отреагировать на ранение двух детей в результате обстрела Горловки украинскими военными. Девочка семи лет получила контузию, а мальчик 10 лет – осколочное ранение лопатки. Пострадавших доставили в больницу.